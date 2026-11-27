El organismo internacional resolverá este sábado si frena el proyecto Sea Lion mientras se tramita la controversia de fondo entre ambos países

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre su decisión sobre el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina para intentar frenar el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El reclamo apunta al proyecto Sea Lion, impulsado por las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al norte de las Islas Malvinas, sin autorización del Estado argentino.

El pronunciamiento se conocerá a las 8 (hora argentina), durante una audiencia pública en la sede del organismo, en Hamburgo, Alemania. La lectura estará a cargo del presidente del Tribunal, el juez camerunés Maurice Kamga.

La decisión tendrá como eje la solicitud argentina de impedir que el Reino Unido y las empresas involucradas continúen con determinadas actividades vinculadas con la exploración y explotación petrolera mientras se tramita la controversia internacional. Sin embargo, no resolverá la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas ni constituirá una sentencia definitiva sobre los derechos de ambos países en el Atlántico Sur.

La presentación se inscribe en una nueva instancia del reclamo argentino por las actividades hidrocarburíferas que el Reino Unido autoriza en el área marítima circundante al archipiélago. El Gobierno sostiene que esas iniciativas avanzan sobre recursos naturales sujetos a una controversia de soberanía que permanece pendiente de resolución.

Qué reclama la Argentina ante el Tribunal del Mar

La Argentina inició el 28 de septiembre de 2026 un procedimiento arbitral contra el Reino Unido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Posteriormente, el 13 de octubre, presentó ante el Tribunal una solicitud de medidas provisionales para que se adopten disposiciones urgentes mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia.

El planteo argentino se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convención, que habilita al Tribunal del Mar a establecer medidas provisionales cuando se presenta una controversia que debe ser sometida a un tribunal arbitral y todavía no se encuentra constituido. El objetivo es preservar los derechos de las partes y evitar que se produzcan daños irreparables durante la tramitación del caso.

En concreto, el Gobierno argentino solicitó las siguientes medidas:

Que el Reino Unido impida nuevas perforaciones destinadas a la explotación de hidrocarburos y la instalación de infraestructura para la producción petrolera en el área involucrada en el proyecto Sea Lion

Que se prohíba utilizar, en perjuicio de los derechos argentinos, la información obtenida durante las tareas de exploración

Que se garantice la protección del medio ambiente marino

Que el Reino Unido se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan agravar la controversia, entre ellas el otorgamiento de nuevas autorizaciones para actividades hidrocarburíferas

La presentación se fundamenta en las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar y en los antecedentes de Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. Entre ellos se encuentran las resoluciones 2065, de 1965, y 31/49, de 1976, de la Asamblea General.

La resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica. La resolución 31/49, por su parte, pidió a las partes abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introdujeran modificaciones en la situación mientras continuaran las negociaciones.

Qué proyecto petrolero está en discusión

El centro de la controversia es Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago. El proyecto está operado por Navitas Petroleum, compañía de origen israelí que posee el 65% de participación, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35% restante.

La iniciativa contempla un desarrollo por etapas, con una primera fase que incluye la perforación de 11 pozos submarinos y una segunda etapa con otros 12. Según la documentación técnica del proyecto, las dos primeras fases permitirían recuperar alrededor de 310 millones de barriles de petróleo durante una vida útil estimada de 30 años.

El cronograma empresario prevé iniciar las tareas de perforación de desarrollo a comienzos de 2027 y alcanzar la primera producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028. Para esa etapa se proyecta una capacidad de producción de aproximadamente 50.000 a 55.000 barriles diarios.

La compañía también informó que el desarrollo cuenta con una decisión final de inversión y que avanzó con el financiamiento y las contrataciones necesarias para ejecutar el proyecto. Estos pasos explican la urgencia que el Gobierno argentino atribuye a su presentación ante el organismo internacional: la discusión ya no se limita a actividades de exploración, sino que involucra el inicio de la etapa de desarrollo del yacimiento.

La postura del Reino Unido y los argumentos de las dos delegaciones

Durante las audiencias públicas del 10 y 11 de noviembre, las representaciones de ambos países expusieron sus argumentos jurídicos y presentaron sus peticiones definitivas ante los jueces del Tribunal.

La delegación argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, y contó con la participación del asesor jurídico de la Cancillería y agente argentino ante el organismo, Mario Oyarzábal, y del especialista en derecho internacional Marcelo Gustavo Kohen, entre otros representantes.

La posición argentina sostiene que las actividades petroleras autorizadas por el Reino Unido en las aguas circundantes a Malvinas afectan sus derechos sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. También plantea que la explotación puede generar consecuencias ambientales y económicas difíciles de revertir.

Por su parte, el Reino Unido solicitó el rechazo de todas las medidas provisionales. Su representación cuestionó que el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia tenga competencia sobre los planteos argentinos y sostuvo que no se encuentran acreditados los requisitos necesarios para disponer medidas urgentes.

En particular, la defensa británica argumentó que no existe un riesgo de perjuicio irreparable ni una situación de urgencia que justifique frenar el proyecto. También cuestionó que los derechos invocados por la Argentina tengan la suficiente plausibilidad jurídica para habilitar las medidas solicitadas.

El Gobierno británico mantiene, además, su posición histórica sobre las Islas Malvinas, a las que considera un territorio británico de ultramar, y sostiene que sus habitantes tienen derecho a la autodeterminación. En ese marco, respalda las licencias otorgadas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la zona.

La controversia también se relaciona con las diferentes interpretaciones que ambos países realizan de las resoluciones de Naciones Unidas. Mientras la Argentina invoca esos antecedentes para cuestionar las decisiones unilaterales sobre los recursos naturales, el Reino Unido sostiene que esas resoluciones no impiden el desarrollo económico de las islas.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar este sábado

El pronunciamiento que se conocerá este sábado puede disponer todas las medidas solicitadas por la Argentina, aceptar solamente algunas, establecer disposiciones diferentes o rechazar el pedido en su totalidad.

También existe la posibilidad de que el Tribunal considere que no se cumplen los requisitos procesales para intervenir en esta instancia. En ese escenario, la decisión no significaría un reconocimiento de la posición británica sobre la soberanía ni una resolución definitiva sobre los derechos argentinos.

Esto se debe a que el procedimiento actual tiene un alcance específico: determinar si corresponde adoptar medidas provisionales para preservar los derechos de las partes hasta que intervenga el tribunal arbitral. No se trata de un juicio destinado a resolver quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La distinción es relevante porque la controversia de fondo continuará por una vía separada. La Argentina inició el procedimiento arbitral bajo el mecanismo previsto en la Convención del Derecho del Mar, mientras que la solicitud presentada ante el Tribunal de Hamburgo busca obtener una respuesta urgente durante la etapa previa a la constitución de ese tribunal.

La lectura de la resolución estará a cargo de Maurice Kamga y será transmitida en directo por el sitio oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El organismo informó que el documento completo estará disponible poco después de su publicación.

El Gobierno de Milei también prepara medidas contra las petroleras

La presentación internacional forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno argentino para cuestionar las actividades hidrocarburíferas en las aguas próximas a Malvinas.

En septiembre, el presidente Javier Milei había anticipado que la Argentina avanzaría con medidas contra las empresas que participaran en la explotación de recursos naturales sin autorización nacional. Entre las herramientas mencionadas se encuentran modificaciones al régimen de sanciones vigente y eventuales acciones administrativas y judiciales contra las compañías involucradas.

El conflicto alcanza tanto a Navitas Petroleum como a Rockhopper Exploration y a otras empresas que puedan intervenir en las distintas etapas del desarrollo petrolero.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno sostuvo este jueves que la extracción de hidrocarburos es inminente y afirmó: "No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras avanzan sobre nuestros recursos".

El funcionario también aclaró que la decisión del sábado no resolverá la cuestión de soberanía. "En esto del sábado no se discute soberanía", señaló, al explicar que el procedimiento se concentra en las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.

Quirno destacó, además, que la presentación permitió llevar ante un organismo internacional la controversia por la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Según la posición oficial, el Gobierno continuará utilizando herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y regulatorias para defender sus reclamos.

El antecedente de la Fragata Libertad

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un antecedente de relevancia para la Argentina. En diciembre de 2012, el organismo ordenó la liberación de la Fragata Libertad, que había quedado retenida en Ghana a raíz de una demanda judicial presentada por fondos de inversión que reclamaban el pago de deuda argentina.

En aquella oportunidad, el Tribunal dispuso que Ghana liberara inmediatamente el buque escuela y permitiera su salida de sus aguas jurisdiccionales.

El caso actual tiene características diferentes, tanto por el objeto de la controversia como por las cuestiones jurídicas involucradas. Sin embargo, vuelve a colocar a la Argentina ante el organismo internacional en una instancia en la que solicita medidas provisionales para proteger los derechos que considera afectados.

La resolución de este sábado permitirá conocer si el Tribunal considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para intervenir de manera urgente en el proyecto petrolero Sea Lion, mientras continúa el procedimiento arbitral entre ambos países.