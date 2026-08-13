Las estaciones frías requieren nutrientes esenciales. Descubrí qué opciones te ayudan a mantener energía, defensas altas y estilo de vida saludable

La frutas y verduras de estación se convierten en un aliados clave durante el invierno. Los cítricos lideran la lista de opciones recomendadas con el frío. Naranjas, mandarinas, pomelos y limones aportan vitamina C y compuestos antioxidantes.

Entre las verduras que brillan en esta temporada aparecen el brócoli, la coliflor, la acelga, la espinaca y la calabaza. Cada una suma nutrientes diferentes que enriquecen la dieta cotidiana.

La variedad es clave: combinar frutas y verduras de diferentes colores permite incorporar distintos nutrientes y ampliar la calidad de la alimentación diaria.

Además, es necesario incorporar 5 porciones diarias, según informa el centro médico Ardega, ya que esto permite sostener una alimentación con vitaminas, minerales y fibra que el organismo necesita en los meses fríos.

Cuáles son las mejores opciones para incorporar en invierno

Los cítricos ocupan el primer lugar en la lista de frutas recomendadas. Naranja, mandarina, pomelo y limón aportan vitamina C y otros compuestos antioxidantes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Las verduras de hoja verde suman variedad a la dieta. Acelga y espinaca pueden incorporarse en preparaciones calientes ideales para el frío.

Las crucíferas también son protagonistas. Brócoli y coliflor aportan diferentes vitaminas, minerales y fibra que forman parte de una dieta equilibrada.

La calabaza completa el grupo de hortalizas de estación. Su versatilidad permite incluirla en sopas, purés y guisos.

Elegir productos de estación trae beneficios adicionales: suelen encontrarse con mayor disponibilidad y frescura, además de ofrecer opciones que se adaptan mejor al presupuesto familiar.

Qué nutrientes aportan las frutas y verduras de invierno

De acuerdo con el Centro Médico Ardega, las frutas se destacan por su contenido de vitamina A y vitamina C. La primera desarrolla la visión y fortalece los huesos. La segunda repara tejidos, fortalece encías y huesos.

La vitamina C tiene un rol protagónico. La fruta es prácticamente la única fuente de este nutriente en la alimentación diaria.

Los minerales también están presentes. Potasio y magnesio lideran la composición mineral de frutas y verduras de temporada.

El potasio ayuda a que nervios y músculos se comuniquen. También permite que los nutrientes fluyan correctamente por las células del organismo.

El magnesio resulta fundamental en las reacciones bioquímicas del cuerpo. El hierro aparece en menor cantidad, pero la vitamina C facilita su absorción cuando se consumen juntos.

La fibra cumple funciones digestivas importantes. Combate el estreñimiento y genera sensación de saciedad, un factor relevante para mantener un peso saludable.

Cómo incorporar frutas y verduras a la alimentación diaria

Sumar una fruta al desayuno representa el primer paso. Los jugos de frutas naturales exprimidos no son tan buena opción porque aporta mucha glucosa.

La media mañana y la media tarde son momentos ideales para consumir frutas. Usar la fruta como comodín entre comidas ayuda a compensar la alimentación del día.

Las verduras pueden agregarse a preparaciones habituales. Fideos, arroz y hasta pizza admiten verduras de colores que enriquecen el plato.

Los purés ofrecen otra forma de consumo. Papa, zanahoria, zapallo y acelga se combinan bien en preparaciones cremosas.

Gelatinas y yogures aceptan frutas incorporadas. Esta combinación suma nutrientes a postres y colaciones.

Las verduras se adaptan a distintas cocciones. Sopas, guisos, tortillas, tartas, ensaladas tibias y salteados permiten aprovechar las opciones de temporada.

Por qué preferir frutas enteras en lugar de jugos

Consumir frutas enteras conserva la fibra presente en el alimento. Reemplazarlas habitualmente por jugos implica perder este componente nutricional importante.

La forma de preparación de las verduras también influye. Las cocciones breves y al vapor conservan mejor algunos nutrientes sensibles al calor y al agua.

Combinar frutas y verduras de diferentes colores amplía el espectro de nutrientes incorporados. Cada color indica la presencia de distintos compuestos beneficiosos.

Los cítricos pueden consumirse como parte del desayuno, la merienda o entre comidas. Su practicidad facilita el consumo en distintos momentos del día.

La alimentación como parte de un cuidado integral de la salud

Una alimentación variada y equilibrada forma parte de un estilo de vida saludable. Pero no reemplaza otras medidas de prevención durante el invierno.

La vacunación correspondiente sigue siendo fundamental. Ventilación de ambientes y lavado frecuente de manos complementan el cuidado preventivo.

La consulta médica ante síntomas que requieran atención completa el abordaje integral. La alimentación acompaña estas medidas sin sustituirlas.

Incorporar frutas y verduras variadas permite sostener una alimentación con vitaminas, minerales y fibra, sin necesidad de recurrir a alimentos o suplementos presentados como soluciones únicas para prevenir enfermedades respiratorias.

Los productos de estación ofrecen opciones accesibles y nutritivas. Su consumo regular contribuye al funcionamiento normal del organismo durante los meses fríos.