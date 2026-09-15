Cuántas nueces hay que comer por día y por qué lo aconsejan

Conocer la dosis justa diaria permite obtener omega 3 y antioxidantes clave para la salud cardiovascular sin sumar calorías de más

El consumo diario de frutos secos se convirtió en uno de los hábitos más recomendados por profesionales de la salud debido a sus propiedades nutricionales y su impacto directo en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Entre la variedad de opciones disponibles en el mercado alimentario, la nuez destaca por su elevado contenido de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, fibra, proteínas y antioxidantes. Los especialistas coinciden en que incorporar este alimento de forma regular en la dieta otorga beneficios sustanciales para el funcionamiento cerebral y la regulación de los niveles de colesterol en sangre.

A pesar de sus múltiples virtudes para el organismo, existe una inquietud recurrente sobre cuál es la porción exacta que se debe consumir diariamente para aprovechar sus nutrientes sin incurrir en un exceso calórico. La densidad energética de este fruto seco requiere moderación, por lo que la comunidad médica fijó una medida estandarizada equivalente a una porción diaria de aproximadamente 30 gramos, lo que representa entre 5 y 7 nueces enteras (o entre 10 y 14 mitades). Respetar este límite permite obtener las dosis necesarias de nutrientes esenciales sin alterar el balance de calorías en el plan de alimentación.

Incorporar esta ración justa a la rutina diaria no solo contribuye al mantenimiento del peso corporal, sino que también promueve la saciedad a lo largo de la jornada, disminuyendo el picoteo entre comidas. Diversos estudios epidemiológicos ratifican que los individuos que sostienen esta ingesta equilibrada de manera prolongada presentan un menor riesgo de desarrollar patologías metabólicas, problemas coronarios y fluctuaciones en los niveles de glucosa.

Beneficios clave de sumar una porción de nueces diarias al esquema alimentario

Los componentes activos de las nueces actúan sobre diferentes sistemas del cuerpo humano, aportando ventajas integrales que van desde la salud cardiovascular hasta la protección neurológica. Entre los principales impactos positivos que destacan los profesionales del sector se encuentran:

Protección cardiovascular avanzada mediante la reducción del colesterol LDL (conocido popularmente como colesterol malo) y la mejora en la elasticidad de las arterias.

Aporte sostenido de omega 3 vegetal, un ácido graso esencial que ayuda a combatir procesos inflamatorios crónicos y favorece el rendimiento cognitivo.

Efecto antioxidante elevado gracias a la presencia de vitamina E y polifenoles , elementos que previenen el envejecimiento celular prematuro.

Regulación del tránsito intestinal por su porcentaje de fibra dietaria, un componente que además contribuye a la salud de la microbiota.

Sensación de saciedad prolongada que facilita el control de las porciones en las comidas principales y ayuda en la gestión del peso corporal.

Formas recomendadas para consumirlas y optimizar sus nutrientes

Para obtener el máximo rendimiento de sus propiedades, los nutricionistas sugieren priorizar el consumo de las variantes naturales o tostadas sin el agregado de sal, azúcar ni aceites industriales. Añadir aditivos o someterlas a procesos de fritura comercial altera el perfil lipídico del fruto seco e incrementa innecesariamente la ingesta de sodio.

Asimismo, la versatilidad de la nuez facilita su integración en diferentes momentos del día sin modificar drásticamente la dieta habitual. Pueden sumarse como colación a media mañana, agregarse picadas en ensaladas, combinarse con yogures e infusiones durante el desayuno o bien utilizarse en preparaciones horneadas caseras, garantizando así un hábito saludable y sostenible en el tiempo.