El objetivo diario saludable que se popularizó en los últimos tiempos tiene una variante para aquellos que no tienen posibilidades de caminar tanto

Alcanzar la meta de los 10.000 pasos diarios se convirtió en una regla implícita de la vida saludable moderna, aunque para muchas personas representa un objetivo difícil de cumplir debido a la falta de tiempo, exigencias laborales o limitaciones físicas. Sin embargo, una reciente investigación publicada en la revista científica British Journal of Sports Medicine y difundida por National Geographic aporta una alternativa concreta: es posible reducir el volumen diario de caminata y obtener beneficios equivalentes para la salud cardiovascular incrementando el ritmo o la intensidad del paso.

El trabajo, que analizó los datos de más de 64.000 adultos durante un período de seguimiento de ocho años, concluyó que la intensidad de la caminata juega un rol determinante en la prevención de enfermedades. Las personas que registraron menos de 5.000 pasos diarios pero lo hicieron a un ritmo ágil presentaron un riesgo de mortalidad significativamente menor en comparación con quienes caminaron la misma distancia a una velocidad lenta, igualando los beneficios observados en personas que caminaron entre 5.000 y 7.500 pasos a ritmo pausado.

10.000 pasos por día: el mito del número mágico y los beneficios de la intensidad

Especialistas médicos consultados por National Geographic destacaron que el estudio desmitifica la idea de una cifra fija universal, recordando que la pauta de los 10.000 pasos surgió originalmente de una campaña publicitaria de podómetros en Japón durante la década de 1960 y no de un parámetro estrictamente médico:

Volumen versus esfuerzo: "El recuento de pasos nos dice cuánto te moviste, mientras que la intensidad nos dice qué tan duro trabajó tu sistema cardiovascular", resumió Rosy Thachil, cardióloga de NYC Health+Hospitals/Elmhurst.

"El recuento de pasos nos dice cuánto te moviste, mientras que la intensidad nos dice qué tan duro trabajó tu sistema cardiovascular", resumió Rosy Thachil, cardióloga de NYC Health+Hospitals/Elmhurst. Fortalecimiento cardíaco: Aumentar el ritmo acelera las pulsaciones y la respiración. Esto fortalece el músculo cardíaco, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejora la flexibilidad arterial y contribuye a reducir la presión arterial a largo plazo.

Aumentar el ritmo acelera las pulsaciones y la respiración. Esto fortalece el músculo cardíaco, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejora la flexibilidad arterial y contribuye a reducir la presión arterial a largo plazo. Eficacia para optimizar el tiempo: La caminata rápida resulta especialmente útil para quienes disponen de agendas apretadas, ya que permite obtener respuestas fisiológicas positivas en trayectos más cortos.

Técnicas para acelerar la marcha en la rutina diaria

Para incrementar la intensidad sin necesidad de correr o recurrir a entrenamientos de alto impacto, los profesionales recomiendan realizar ajustes progresivos sobre las caminatas habituales: