Hinchazón, insomnio y estrés no siempre son culpa del cortisol. Conocé los mitos detrás del diagnóstico viral y qué dice la ciencia al respecto

"Esto es cara de cortisol", sentencian uno y mil videos de TikTok ante un rostro inflamado. Hinchazón al despertar, abdomen prominente, sueño roto. El diagnóstico viral suele ser el mismo: estrés crónico, cortisol por las nubes.

Se lo acompaña con un kit de suplementos, infusiones y "protocolos", o con tests caseros para confirmarlo. El cortisol es real y sus efectos también, pero no necesariamente de la forma en que creemos.

Qué es en realidad el cortisol

El cortisol es una hormona fabricada por las glándulas suprarrenales, como parte de una cadena de órdenes: el hipotálamo envía la señal a la hipófisis y ésta, a las suprarrenales. Ese circuito es conocido como eje HPA (hipotálamo-hipófisis-adrenal). Su producción ayuda a movilizar energía, regula la presión y modula la inflamación.

Tiene un ritmo diario, un ciclo que alcanza su mínimo poco después de que nos dormimos. Por eso, tener cortisol alto a la mañana es normal. Lo que importa es la curva de todo el día.

El cuerpo produce cortisol como respuesta al estrés. Ciertos hábitos diarios o estímulos exteriores constantes mantienen la "alarma" encendida todo el tiempo, indicándole al organismo que fabrique más. A más altos niveles de estrés, más cortisol se producirá.

En ese sentido, es verdad que el estilo de vida puede elevar los niveles de cortisol de forma crónica. Esto puede conducir a cansancio, aumento de peso, irritabilidad, insomnio, bajas defensas o resfríos frecuentes. A veces, la relación es más indirecta o en el sentido inverso de la que imaginamos: no es necesariamente el cortisol el responsable de todos esos síntomas, sino una consecuencia más.

Cuáles son las enfermedades relacionadas con el cortisol

El síndrome de Cushing es la enfermedad en la que el exceso de cortisol es sostenido. Puede deberse a un tumor o al uso prolongado de corticoides; de hecho, las guías de todas las sociedades de endocrinología pide descartar primero esto último como factor. Las descripciones clínicas incluyen enrojecimiento facial, grasa en el tronco y acumulación en la zona alta de la espalda y el cuello (Frontiers in Endocrinology, 2023). De ahí sale la imagen de la "cara de luna" que las redes toman prestada. Es una enfermedad poco frecuente.

Su diagnóstico es todo menos casero. La guía de la Endocrine Society desaconseja testear masivamente a personas sin un cuadro sugestivo, indagando niveles de cortisol en sangre al azar. En su lugar propone pruebas específicas: cortisol en orina de 24 horas (al menos dos mediciones), cortisol en saliva a la noche (dos mediciones) o un test de supresión con dexametasona.

Ni siquiera esas pruebas son infalibles. Una muestra de saliva mal tomada puede dar falsos positivos o negativos, y algunos métodos de laboratorio confunden el cortisol con moléculas parecidas. Si los especialistas son cuidadosos con estas pruebas, difícilmente un video pueda medir el cortisol según la forma de una cara.

Cuáles son los síndromes y enfermedades parecidas al cortisol

Otro riesgo es la confusión con síndromes y enfermedades que se le parecen bastante. Los efectos del alcohol, la depresión, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres y la diabetes mal controlada pueden activar el eje HPA y producir rasgos similares a los del Cushing, a veces con resultados de laboratorio alterados. Es el llamado pseudo-Cushing, y distinguirlo del verdadero es un desafío incluso para endocrinólogos.

Para los varones, el dato incómodo es el alcohol y el responsable más habitual de diagnósticos erróneos. En los cuadros asociados al consumo crónico, los rasgos tienden a desaparecer tras al menos un mes de abstinencia. Una serie de casos de 2023 notó que la mayoría de los pacientes había subestimado cuánto tomaba. Antes de culpar al cortisol, conviene revisar la copa.

Sueño, apetito y panza: consecuencias reales del cortisol elevado

Dejando fuera la enfermedad de Cushing, hay consecuencias reales y documentadas de un cortisol elevado sostenido en el tiempo. El mejor documentado es el del sueño. En un experimento clásico de 1997, tras una noche de sueño recortado o directamente sin dormir, el cortisol de la tarde-noche del día siguiente fue 37% y 45% más alto, y el período de "calma" hormonal tardó al menos una hora más en llegar.

Otro estudio de laboratorio con sueño restringido encontró que el cortisol libre vespertino se disparó (reportan un aumento de 200%), que el apetito creció en paralelo y, dato llamativo, que los participantes no se sentían más estresados. Hubo cortisol de más sin que nadie "sintiera" estrés.

La relación parece ir en ambos sentidos. Dormir mal activa el eje de forma modesta pero funcionalmente significativa. Cuadros como el insomnio, la depresión o la apnea del sueño combinan hiperactividad del eje con sueño alterado. Es decir que el insomnio puede ser causa del cortisol alto y no su consecuencia. Para la vida diaria, esto significa peor recuperación nocturna, más hambre y menos resiliencia ante el estrés. Son efectos reales, aunque no lleguen a establecerse formalmente como enfermedad.

Respecto del volumen del abdomen, la evidencia es más escasa. El estudio más citado, Epel y colegas (2000), encontró que las mujeres con más grasa abdominal liberaban más cortisol ante tareas estresantes de laboratorio y reportaban más estrés crónico. Los autores lo leen como apoyo a la hipótesis de que el cortisol del estrés favorece la grasa central. Pero es un estudio que retrata un momento: no puede decir si el cortisol aumenta la panza, si la panza altera la respuesta al estrés o si hay un tercer factor. Además incluyó solo mujeres, así que no se puede extrapolar sin más a los varones.

Qué significa realmente la "cara de cortisol"

Lo que está estudiado es una cara redonda en el contexto de la enfermedad de Cushing y de los cuadros que lo imitan.

No hay evidencia de que el estrés cotidiano, por sí solo, produzca ese rostro. Eso no prueba que no exista un vínculo, pero tampoco hay un estudio que permita sostener el diagnóstico por espejo.

Lo que muchas veces sucede es que cualquier estrés perceptible, cansancio o inflamación superficial de bajo grado se refleja en una expresión facial, en cierta retención de líquido o en la típica hinchazón matinal, y es fácil exagerar vinculándolos con el cortisol en un descuido.

Cómo saber si tengo cortisol: revisar la vida diaria

Si el cortisol es una inquietud personal, conviene, primero, revisar lo básico: cuánto y cómo se duerme, cuánto alcohol se toma, su dieta, cómo está el ánimo y los niveles de ansiedad diarios. Esas variables explican muchísimo más que una glándula descontrolada.

Si los síntomas son marcados, progresivos o vienen acompañados de otros cambios, la consulta es con un médico, que pedirá las pruebas que corresponden. Y conviene desconfiar de cualquier producto que prometa "bajar el cortisol" sin que nadie lo haya medido.

El cortisol no es un invento de las redes, pero tampoco es la explicación de todo lo que nos pasa. La mayoría de las veces, el problema es de fondo, y tiene más que ver con el estilo de vida que con el eje endócrino: dormir poco, tomar de más, vivir ansiosos y acelerados.