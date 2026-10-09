Máquinas o pesas libres en el gimnasio, qué conviene más para ganar músculo

Para muchos, las barras y mancuernas son insustituibles para ganar músculo. Para otros, lo son las máquinas guiadas. Qué dice la ciencia

¿Para ganar músculo hay que levantar barras y mancuernas o alcanza con entrenar en las máquinas del gimnasio? La discusión se repite entre quienes buscan aumentar la masa muscular, mejorar la fuerza o conseguir un mejor rendimiento físico.

Las pesas libres suelen asociarse con un entrenamiento más completo porque obligan a controlar el movimiento y estabilizar el cuerpo. Las máquinas, en cambio, permiten trabajar determinados grupos musculares con una trayectoria guiada y ofrecen una alternativa para quienes prefieren movimientos más controlados.

Sin embargo, la evidencia científica no respalda la idea de que una de estas opciones sea universalmente superior. Distintas investigaciones encontraron que ambas pueden producir mejoras similares en el tamaño muscular y la fuerza, aunque los resultados cambian según qué capacidad se evalúe y con qué ejercicio se mida.

Qué dice el metaanálisis que comparó máquinas y pesas libres

Una de las investigaciones más relevantes sobre el tema se publicó en agosto de 2023 en la revista BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. El trabajo reunió 13 estudios con un total de 1.016 participantes y comparó los efectos del entrenamiento con peso libre y con máquinas sobre tres variables: fuerza máxima, hipertrofia muscular y rendimiento en el salto.

El análisis no encontró diferencias estadísticamente significativas entre las dos modalidades al comparar directamente los cambios en fuerza dinámica, fuerza isométrica, salto con contramovimiento y crecimiento muscular.

En particular, la diferencia en hipertrofia fue muy pequeña y no resultó estadísticamente significativa. En otras palabras, los resultados no permitieron concluir que entrenar con barras y mancuernas genere más músculo que hacerlo con máquinas.

De todos modos, los autores señalaron una limitación importante: solo cinco estudios incluidos evaluaron la hipertrofia. Por eso, aunque los resultados respaldan la eficacia de ambas alternativas, todavía se necesitan más investigaciones para establecer conclusiones definitivas sobre las posibles diferencias en el crecimiento muscular.

Otro estudio encontró resultados similares en fuerza e hipertrofia

Una segunda investigación, publicada en Medicine & Science in Sports & Exercise, comparó durante ocho semanas a 38 hombres con experiencia en entrenamiento de fuerza.

Los participantes se distribuyeron en dos grupos: uno entrenó con pesas libres y el otro utilizó máquinas. Ambos realizaron ejercicios equivalentes para trabajar piernas, pecho, espalda y hombros, con variables de entrenamiento ajustadas para que la principal diferencia fuera el equipamiento.

Los investigadores evaluaron la fuerza mediante pruebas con cargas y midieron el tamaño de determinados músculos a través de ecografías.

Los resultados mostraron que ambos grupos mejoraron la fuerza y aumentaron el tamaño de los músculos evaluados. Las diferencias entre modalidades fueron pequeñas y no alcanzaron significación estadística.

El estudio también evaluó molestias articulares y no detectó diferencias relevantes entre los grupos. Esto no significa que las máquinas o las pesas libres sean igualmente adecuadas para todas las personas, pero sí cuestiona la creencia de que una de las dos modalidades sea necesariamente mejor para desarrollar fuerza y masa muscular.

Un estudio más reciente volvió a comparar el crecimiento muscular

La evidencia también sumó una investigación publicada en 2025 en el Journal of Bodywork and Movement Therapies. El trabajo analizó el crecimiento de los músculos extensores de la rodilla mediante un diseño en el que cada participante entrenó una pierna con pesas libres y la otra con una máquina.

Participaron ocho mujeres jóvenes sin experiencia previa en entrenamiento de fuerza. Durante nueve semanas, realizaron ejercicios tres veces por semana. Para comparar las modalidades, los investigadores utilizaron estocadas con peso libre y prensa inclinada, y midieron el grosor muscular mediante ecografías.

Ambas formas de entrenamiento produjeron aumentos en el grosor de los músculos evaluados. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las piernas entrenadas con cada modalidad.

El resultado coincide con las investigaciones anteriores, aunque debe interpretarse con cautela: la muestra fue muy pequeña y el análisis se concentró en músculos de las piernas. No alcanza, por sí solo, para extrapolar las conclusiones a todos los grupos musculares ni a personas con diferentes edades y niveles de experiencia.

Por qué las máquinas pueden generar tanta hipertrofia como las pesas

La hipertrofia es el aumento del tamaño de las fibras musculares como respuesta al entrenamiento. Para estimularla, el músculo debe afrontar un esfuerzo suficiente y progresivo.

Las máquinas permiten trabajar contra una resistencia durante un recorrido guiado. Las pesas libres, por su parte, requieren controlar la carga y coordinar el movimiento a lo largo de su recorrido.

Estas diferencias modifican las exigencias técnicas y de estabilización, pero no impiden que ambas modalidades estimulen el crecimiento muscular.

Para ganar masa muscular, importan factores como la carga, la cantidad de series, el esfuerzo realizado, la progresión del entrenamiento y la recuperación. La alimentación y el descanso también forman parte del proceso.

Por eso, no alcanza con elegir una máquina o levantar una mancuerna para garantizar resultados. La forma de organizar el entrenamiento y sostenerlo en el tiempo es determinante.

La fuerza también depende de cómo se mide

Aunque los resultados sobre hipertrofia son similares, el metaanálisis de 2023 encontró una diferencia relevante cuando los investigadores evaluaron la fuerza con el mismo tipo de equipamiento que habían utilizado los participantes durante el entrenamiento.

Quienes entrenaron con pesas libres tendieron a mejorar más en las pruebas que también utilizaban pesas libres. En cambio, el grupo que entrenó con máquinas mostró una tendencia a mejorar más en las pruebas realizadas en esos equipos.

Este fenómeno se conoce como especificidad del entrenamiento. En términos simples, el cuerpo se adapta a los movimientos que practica: aprender a levantar una barra y desarrollar fuerza en ese ejercicio no es exactamente lo mismo que mejorar el rendimiento en una máquina.

Por eso, una diferencia en una prueba específica no demuestra que una modalidad sea superior para todos los objetivos.

Entonces, ¿conviene elegir máquinas o peso libre?

La evidencia disponible indica que no existe una única respuesta válida para todas las personas.

Las máquinas pueden ser una alternativa práctica para quienes recién empiezan, buscan trabajar músculos específicos o prefieren movimientos guiados. Las pesas libres permiten practicar ejercicios que exigen mayor coordinación y control de la carga, y pueden ser especialmente útiles para quienes buscan mejorar su desempeño en esos movimientos.

También es posible combinar ambas modalidades en una misma rutina. De esa manera, el entrenamiento puede aprovechar las características de cada opción sin necesidad de elegir una y descartar la otra.

La conclusión central es que no hace falta entrenar exclusivamente con barras y mancuernas para ganar músculo. Las máquinas también pueden producir resultados comparables. La elección debe considerar los objetivos personales, la experiencia, las preferencias y la capacidad de realizar los ejercicios con una técnica adecuada.