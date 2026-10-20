Un estudio consiguió evidencia sobre los efectos del café en la salud mental y cognitiva

Un neurobiólogo de Irlanda reveló detalles de un estudio relacionado a la ingesta de café y su relación con la microbiota intestinal

Un trabajo científico desarrollado por el centro de investigación APC Microbiome Ireland de la University College Cork y publicado en la revista Nature Communications aportó reveladora evidencia sobre las interacciones biológicas que componen el denominado eje intestino-cerebro. La investigación demostró que el consumo de café —tanto en su versión tradicional como descafeinada— modifica de manera directa la composición de la microbiota intestinal, desencadenando efectos complementarios sobre el estado de ánimo, la reducción del estrés y las capacidades cognitivas.

El ensayo analizó la respuesta de 31 consumidores habituales que ingerían entre tres y cinco tazas diarias. Tras someterse a dos semanas de abstinencia total, los participantes experimentaron variaciones notables en sus metabolitos. No obstante, la posterior reintroducción a ciegas de cuatro dosis diarias de café instantáneo restauró sus perfiles bacterianos y redujo la depresión percibida, el estrés y la impulsividad, un beneficio que se sostuvo independientemente de si la bebida contenía cafeína o no.

Cómo afecta el café al cuerpo: beneficios intestinales y emocionales

Los análisis biológicos constataron que la ingesta de la infusión incrementa la presencia de bacterias clave como Eggertella sp —que contribuye a la secreción ácida digestiva— y Cryptobacterium curtum, responsable de sintetizar ácidos biliares que ayudan a combatir infecciones intestinales. Asimismo, se registró un aumento en bacterias de la familia Firmicutes, asociadas científicamente a respuestas emocionales positivas.

El responsable principal del proyecto, el neurobiólogo John Cryan, explicó que los beneficios no se reducen al estímulo nervioso habitual, sino a la compleja matriz dietética de la bebida y sus polifenoles. "El café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional", remarcó el especialista.

Memoria vs. alerta: beneficios diferenciados entre el café común y el descafeinado

El estudio, financiado por el Institute for Scientific Information on Coffee, expuso que ambas variantes ejercen virtudes distintas pero complementarias sobre la salud mental:

Café descafeinado y memoria: Únicamente los voluntarios que consumieron la variante sin cafeína mostraron mejoras sustanciales en la memoria de aprendizaje mediante pruebas de localización y listas de palabras. Los científicos atribuyen este efecto a que los compuestos antioxidantes nutren a las bacterias entéricas, desencadenando una cascada metabólica favorable para el rendimiento cognitivo.

Únicamente los voluntarios que consumieron la variante sin cafeína mostraron mejoras sustanciales en la memoria de aprendizaje mediante pruebas de localización y listas de palabras. Los científicos atribuyen este efecto a que los compuestos antioxidantes nutren a las bacterias entéricas, desencadenando una cascada metabólica favorable para el rendimiento cognitivo. Café tradicional y alerta: La versión con cafeína demostró propiedades exclusivas vinculadas a la reducción de la ansiedad, la fatiga psicológica y la angustia percibida, al tiempo que potenció la atención, la vigilancia activa y la reducción de procesos inflamatorios en el organismo.

A pesar de tratarse de un ensayo preliminar, los investigadores concluyeron que reinstaurar el hábito cafetero genera modificaciones agudas en la composición microbiana. Como resumió el propio Cryan, los hallazgos confirman que "el café, ya sea con cafeína o descafeinado, puede influir en la salud de maneras distintas, pero complementarias", ratificando a esta popular infusión como un aliado para el equilibrio digestivo y neurológico