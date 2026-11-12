La empresa Easy ofrece descuentos del 30% y 40% en piletas Pelopincho y también vende jacuzzis inflables, entre otros artículos para el verano

Completa la oferta con flotadores variados para equipar el jardín este verano.

Easy ofrece piletas Pelopincho de lona con descuentos de hasta el 40%.

La cadena Easy ofrece descuentos de hasta 40% en piletas de lona de la marca Pelopincho. También comercializa spas inflables con sistema de climatización y flotadores de distintos diseños, con ofertas para equipar el jardín para los días de calor

Con la llegada de los días de calor y la proximidad del verano, las piletas, los jacuzzis inflables y los accesorios para disfrutar del agua empiezan a ganar protagonismo entre las compras para el hogar, especialmente quienes no analizan el gasto para construir una pileta. En Easy hay alternativas para distintos presupuestos: desde las tradicionales piletas Pelopincho hasta spas con hidromasaje.

La oferta incluye productos con descuentos importantes, especialmente en las piletas de lona. En algunos modelos, las rebajas llegan al 40% sobre el precio anterior publicado por la cadena.

Piletas Pelopincho: modelos y precios con descuentos

Entre las opciones disponibles se destacan tres modelos de Pelopincho, con diferentes capacidades y dimensiones.

Pelopincho 1043 – 2.800 litros

Mide 2,70 metros de largo por 1,60 de ancho y 65 centímetros de alto.

Con 40% de descuento.

Precio: $205.200.

Precio anterior: $342.000.

Ahorro publicado: $136.800.

Pelopincho 1055 – 4.500 litros

Tiene 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 75 centímetros de alto.

Con 30% de descuento.

Precio: $313.600.

Precio anterior: $448.000.

Ahorro publicado: $134.400.

Pelopincho 1102 – 5.500 litros

Es un modelo redondo de 3,05 metros de diámetro y 75 centímetros de alto.

Con 30% de descuento.

Precio: $338.800

Precio anterior: $484.000.

Ahorro publicado: $145.200.

Pelopincho 1076 – 8.000 litros

Una alternativa de mayor tamaño, de 4,45 metros de largo por 2,25 de ancho y 80 centímetros de alto.

Con 30% de descuento.

Precio: $496.300.

Precio anterior: $709.000.

Ahorro publicado: $212.700.

Los modelos incluyen estructura de caños de acero galvanizado, lona resistente, kit de reparación y acoples para conectar un filtro. En el caso de las piletas de mayor capacidad, la posibilidad de incorporar un sistema de filtrado es un aspecto importante para el mantenimiento del agua.

Jacuzzis y spas inflables: cuánto cuestan

Para quienes buscan una alternativa diferente a la pileta tradicional, Easy también ofrece jacuzzis inflables con sistemas de calentamiento y filtrado. Son equipos que permiten tener una experiencia de spa en el jardín o en una terraza, aunque requieren una inversión considerablemente mayor.

Jacuzzi inflable Bestway negro

Tiene 180 centímetros de diámetro y 66 centímetros de alto, con capacidad para 669 litros. Incluye bomba, filtro, sistema de calentamiento, cobertor y dispensador de productos para el tratamiento del agua.

Precio: $1.469.990

Spa inflable Intex efecto madera

Tiene capacidad para 795 litros y dimensiones de 196 centímetros de diámetro por 71 de alto. Está pensado para cuatro personas, cuenta con panel de control inalámbrico, temperatura regulable entre 10 y 40 grados, luz LED y dos apoyacabezas.

Precio: $2.419.990

La diferencia entre ambos equipos está tanto en el precio como en las prestaciones. El modelo de Bestway tiene una capacidad de 669 litros, mientras que el Intex ofrece espacio para cuatro personas, control inalámbrico y accesorios adicionales.

Flotadores: opciones para la pileta y la playa

Los accesorios inflables también forman parte de la oferta de temporada. Easy comercializa flotadores individuales y modelos de grandes dimensiones, con diseños recreativos y colores llamativos.

Flotador unicornio Bestway

Mide 155 por 119 centímetros.

Precio: $44.990

Flotador paleta de helado Bestway

Tiene 185 centímetros de largo por 89 de ancho. Está fabricado en PVC y viene con parche de reparación.

Precio: $34.990

Cuánto hay que invertir para preparar el jardín para el verano

Los precios relevados muestran una brecha importante entre las distintas alternativas. Con poco más de $200.000 se puede acceder a una pileta Pelopincho de 2.800 litros, mientras que los modelos de mayor capacidad se acercan al medio millón de pesos, incluso con descuentos.

En el otro extremo, los jacuzzis inflables superan el $1.000.000 y pueden llegar a más de $2,4 millones en los modelos con mayores prestaciones. Los flotadores, en cambio, representan una compra mucho más económica, con opciones por debajo de los $45.000.

Los valores corresponden a los publicados en la tienda online de Easy para piletas al momento de la consulta del 12 de noviembre de 2026. Las promociones, la disponibilidad y las condiciones de entrega pueden variar según el producto y la ubicación.