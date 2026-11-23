Uno de los suplementos más consumidos y muchas veces mal aplicado. Citrato, glicinato, bisglicinato... ¿cuál conviene? ¿Es realmente lo que necesitás?

Antes de suplementar, es clave priorizar fuentes naturales. Si se opta por cápsulas, la elección debe basarse en la tolerancia digestiva, evitando el autodiagnóstico ante patologías específicas.

La mayoría de los suplementos carecen de evidencia sólida para tratar estrés, insomnio o calambres, siendo su uso útil principalmente en casos de déficit o bajo supervisión médica.

El magnesio es un mineral esencial presente en muchos alimentos que, con una dieta equilibrada, suele cubrir las necesidades diarias sin requerir suplementación.

El magnesio es uno de los suplementos de moda. Frascos, polvos, gomitas y versiones "premium" y precios muy diversos sin demasiado asidero. El magnesio es un mineral esencial, pero eso no quiere decir que te falte, ni que tomar más te vaya a hacer sentir mejor. Todo depende de tus necesidades.

Para qué sirve y de dónde sale el magnesio

El magnesio participa en cientos de procesos del cuerpo, desde cómo se contraen los músculos hasta cómo se fabrica energía. Afortunadamente, también se encuentra en muchísimos alimentos: legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde y lácteos.

Podemos asimilar muy bien el magnesio a partir de la dieta y, con un plato razonable todos los días, normalmente se llega.

Las recomendaciones de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. para adultos rondan los 310-320 mg diarios en mujeres y 400-420 en hombres.

¿Quién puede sufrir un déficit de magnesio?

Es difícil entrar en déficit de magnesio. Los riñones regulan bastante bien el balance: retienen cuando falta y eliminan cuando sobra. El déficit real aparece sobre todo cuando algún motivo extra provoca la pérdida o la mala absorción: enfermedades digestivas crónicas, diabetes tipo 2, consumo problemático de alcohol, edad avanzada y el uso prolongado de ciertos medicamentos, como los inhibidores de la bomba de protones (los "protectores gástricos") o algunos diuréticos.

Para diagnosticar bajos niveles de magnesio, el análisis de laboratorio no es un gran aliado. Casi todo el magnesio del cuerpo está dentro de huesos y células. Un valor normal en sangre no descarta del todo una carencia. Si se sospecha que falta, un médico pesquisará de otras maneras.

¿Por qué, entonces, circulan tantos suplementos? En muchos casos, aunque no haya déficit, se decide incorporar un plus de magnesio para lograr beneficios extra. Ante determinadas patologías o sintomatologías, o en ciertos escenarios exigentes, el magnesio puede ser un aliado.

La moda del magnesio para dormir y para el estrés

Es el uso estrella y también donde más se exagera. Solo existen estudios pequeños, cortos y de calidad desigual. Las revisiones sugieren que puede ayudar un poco, sobre todo, a quedarse dormido más rápido (unos 15 minutos menos, y en personas mayores con insomnio), pero no mostraron que favorezca un sueño más prolongado.

Una revisión sistemática de 2024 también encontró señales positivas para ansiedad y sueño, con las mismas limitaciones. Hay indicios interesantes, pero nada que lo declare un somnífero natural.

El magnesio puede ser un suave colaborador del sueño, pero no sirve para contrarrestar por sí solo los estragos del estrés crónico o problemas severos para dormir.

El magnesio para la musculatura y los calambres

El consejo de tomar magnesio para los calambres es de los más antiguos, y el que menos resiste un chequeo riguroso con la ciencia. Una revisión Cochrane, de las más rigurosas que existen, concluyó que en adultos mayores con calambres frecuentes es poco probable que el magnesio reduzca su frecuencia o intensidad.

En embarazadas, los resultados fueron tan dispares que no se puede afirmar nada. Lo que sí apareció más seguido que con placebo fueron las molestias digestivas, sobre todo diarrea. Si los calambres son muy frecuentes, vale hablarlo con el médico, porque muchas veces tienen que ver con medicación, otras condiciones o la hidratación.

En el gimnasio, la suplementación con magnesio se suele indicar para apoyar la función muscular, la producción de energía y la recuperación cuando existe un déficit o alta exigencia física. No actúa como un estimulante directo del rendimiento, sino que ayuda a que los procesos metabólicos y neuromusculares funcionen sin trabas.

También suele usarse en etapas de alta carga de entrenamiento para disminuir la percepción de fatiga o dolor muscular posterior al entrenamiento. No está comprobado de forma sólida que suplementar con magnesio mejore la función muscular ni el rendimiento si no hay un déficit previo.

Para la fatiga y el dolor muscular postentrenamiento, la evidencia reciente sí muestra una reducción moderada en la percepción de dolor tardío (DOMS) tras entrenamientos muy exigentes, aunque los estudios disponibles todavía son modestos.

La relación entre el magnesio y las migrañas

Quienes tienen migraña a veces presentan niveles más bajos de magnesio que el resto de la población, y varios estudios pequeños encontraron que los suplementos pueden reducir la frecuencia de los ataques, aunque se necesita más investigación para confirmarlo con certeza.

Algunas guías de sociedades neurológicas lo consideran una opción de prevención, pero las dosis que se usan en esos casos suelen superar el límite superior de suplementos que fijan los organismos de salud para adultos (350 mg diarios).

Por eso, para migrañas, la suplementación requiere de supervisión médica, nunca por cuenta propia.

Citrato, glicinato, bisglicinato: ¿qué diferencia hay?

El magnesio nunca viaja solo: siempre va "pegado" a otra molécula, y esa combinación cambia drásticamente cómo se comporta en el intestino, cuánto se absorbe y qué efectos adversos puede provocar. Las distintas presentaciones son significativas.

Óxido: es el más barato y el que más cantidad de magnesio trae por pastilla. Pero se absorbe poco y tiende a actuar como laxante.

es el más barato y el que más cantidad de magnesio trae por pastilla. Pero se absorbe poco y tiende a actuar como laxante. Citrato: se absorbe mejor que el óxido, es accesible y está muy difundido. Su contra es que en dosis altas ablanda las deposiciones, y justamente por eso se usa también para la constipación.

se absorbe mejor que el óxido, es accesible y está muy difundido. Su contra es que en dosis altas ablanda las deposiciones, y justamente por eso se usa también para la constipación. Glicinato o bisglicinato: magnesio unido al aminoácido glicina. En general se tolera mejor y es menos probable que te mande al baño. En términos prácticos, glicinato y bisglicinato son prácticamente lo mismo y son los mejor tolerados. Las desventajas: suele ser más caro y cada cápsula trae menos magnesio, es decir, resultan doblemente caros.

magnesio unido al aminoácido glicina. En general se tolera mejor y es menos probable que te mande al baño. En términos prácticos, glicinato y bisglicinato son prácticamente lo mismo y son los mejor tolerados. Las desventajas: suele ser más caro y cada cápsula trae menos magnesio, es decir, resultan doblemente caros. Malato, taurato, treonato: cada uno viene con su promesa (aporte a la energía, corazón, memoria), pero la evidencia en humanos es escasa y el marketing va varios pasos adelante.

Dos consejos para leer la etiqueta y elegir bien. Primero, conviene fijarse cuánto magnesio elemental trae cada dosis y no el peso total del compuesto: 500 mg de óxido no son 500 mg de magnesio.

Segundo, el claim de "más absorción" o "más potencia" suele ir más rápido que la ciencia. Que una forma se absorba bien no significa que haga algo distinto a otra en términos del sueño o del ánimo, y hay pocos estudios que comparen formas entre sí en humanos. Si el citrato no te cae bien, pasarte al glicinato es, sobre todo, una decisión a favor de tu sistema digestivo.

¿Cuándo es tirar la plata?

En el marco de una alimentación variada, con legumbres, frutos secos y verduras, si no hay ninguna condición, molestia ni objetivo concreto que justifique la suplementación.

Tomarlo esperando que "cure" calambres, insomnio o estrés sin ocuparse de las causas de fondo.

Consumirlo esperando que aumente el rendimiento deportivo, o los resultados en el gimnasio, sin más.

Efectos adversos y cuando no tomar magnesio

Los efectos adversos más comunes son diarrea, náuseas y retortijones, y suelen mejorar bajando la dosis o cambiando de forma.

Nunca conviene probarlo si hay problemas de riñón: ahí el mineral puede acumularse, y se consulta con el médico. También puede interferir con algunos medicamentos (los bisfosfonatos para la osteoporosis y algunos antibióticos no se absorben bien si se toman muy cerca), así que conviene separar las tomas y consultar al farmacéutico.

Para probar con más magnesio

Primero conviene sumarlo en forma de comida: un puñado de frutos secos, legumbres un par de veces por semana, más hojas verdes.

Si aún entonces se desea suplementar, es mejor empezar con dosis modestas, junto a las comida, y ver cómo te cae.

Si hay sensibilidad digestiva, priorizar la forma de glicinato o bisglicinato. Tras algunas semanas, evaluar con honestidad los cambios reales.