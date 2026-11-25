Especialistas en nutrición y cuidado del cuerpo realizaron un estudio para develar uno de los grandes misterios del mundo del entrenamiento físico

Para quienes tienen agendas laborales exigentes y poco margen durante los días hábiles, concentrar toda la actividad física semanal en una única jornada —modalidad conocida popularmente como "weekend warrior" o "guerrero de fin de semana"— resulta sumamente tentador. Sin embargo, siempre existió la duda sobre si este esquema ofrece los mismos resultados que distribuir el esfuerzo en varias sesiones cortas. Una reciente investigación científica realizada en Hong Kong y publicada en la revista Nature Communications analizó este dilema y arrojó conclusiones reveladoras sobre el impacto real de ambas estrategias en la pérdida de grasa y la salud cardiovascular.

El estudio realizó un seguimiento durante 16 semanas a 315 adultos con sobrepeso u obesidad central, dividiéndolos en tres grupos: el primero concentró todo su ejercicio en una única sesión semanal de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) de 75 minutos (compuesta por tres bloques de 25 minutos con pausas intermedias, más entrada en calor y vuelta a la calma); el segundo realizó exactamente el mismo volumen total, pero dividido en tres visitas semanales de 25 minutos cada una; y un tercer grupo de control no realizó actividad física, asistiendo únicamente a clases de educación para la salud.

Pérdida de grasa vs. capacidad cardiorrespiratoria: qué mostró el estudio

Al evaluar los resultados obtenidos al cabo de cuatro meses, los investigadores detectaron diferencias clave según el objetivo buscado por cada persona:

Descenso de grasa corporal: Ambos grupos que entrenaron lograron reducir significativamente su circunferencia de cintura y perder más grasa que el grupo de control, sin reportar lesiones. Quienes entrenaron una sola vez por semana bajaron cerca de 800 gramos más que los sedentarios, mientras que quienes dividieron la rutina en tres días perdieron alrededor de 1 kilo más.

Ambos grupos que entrenaron lograron reducir significativamente su circunferencia de cintura y perder más grasa que el grupo de control, sin reportar lesiones. Quienes entrenaron una sola vez por semana bajaron cerca de 800 gramos más que los sedentarios, mientras que quienes dividieron la rutina en tres días perdieron alrededor de 1 kilo más. Salud cardiovascular y resistencia: En el análisis de la aptitud cardiorrespiratoria —un indicador fundamental de salud a largo plazo que mide con qué eficiencia el cuerpo utiliza el oxígeno—, la frecuencia marcó una clara ventaja. El grupo que entrenó tres veces por semana logró una mejora del 11%, prácticamente el doble que el 6% alcanzado por quienes concentraron todo en un único día.

Al respecto, el doctor Keith Diaz, fisiólogo del ejercicio de la Universidad de Columbia, explicó que, si bien cualquier dosis de movimiento aporta beneficios frente al sedentarismo, "fisiológicamente, cuanto más frecuentemente se estimula al cuerpo con ejercicio, más se adapta y genera cambios positivos en el corazón, los vasos sanguíneos y los músculos".

Quiénes pueden aprovechar el entrenamiento concentrado y quiénes deben evitarlo

Los especialistas advierten que el enfoque de un solo día tiene sus matices prácticos y médicos. Por un lado, completar los tres bloques intensivos junto con los descansos y el calentamiento en una misma jornada demanda casi tres horas seguidas, lo que exige una buena base física y disponibilidad de tiempo concentrado.

Además, el doctor Diaz subrayó que esta modalidad está recomendada exclusivamente para personas generalmente sanas que carecen de tiempo entre semana. En cambio, quienes padecen diabetes o hipertensión arterial deberían priorizar la actividad diaria o frecuente: dado que el ejercicio reduce los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial durante las 12 a 24 horas posteriores, espaciar demasiado las sesiones les priva de ese efecto regulador constante. Asimismo, las personas con afecciones cardíacas previas deben consultar siempre a su médico antes de iniciar rutinas de alta intensidad.