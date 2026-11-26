Una verdura accesible de estación aporta más mineral por porción y ayuda a controlar la presión arterial. Cuál es y cómo aprovecharla mejor

Cuando se habla de incorporar potasio a la dieta diaria para evitar calambres musculares o cuidar la salud cardiovascular, la banana aparece casi por reflejo como la primera opción.

Sin embargo, los datos nutricionales muestran que existe un alimento cotidiano en cualquier verdulería que supera ampliamente su aporte por porción y resulta más económico por kilo: la espinaca.

La espinaca, el alimento que tiene más potasio que la banana

Según las tablas de composición nutricional del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 100 gramos de espinaca aportan alrededor de 558 miligramos de potasio, frente a los 358 miligramos que contiene la misma cantidad de banana.

Además, aporta magnesio, ácido fólico, vitamina K y antioxidantes con apenas 23 calorías cada 100 gramos.

Por qué el potasio es clave para la presión arterial

El interés médico por el potasio creció progresivamente con los años, debido a su rol directo en el equilibrio de la presión arterial. En Argentina, más del 34% de la población adulta presenta hipertensión, pero es un mal silencioso en gran parte de los afectados. El consumo excesivo de sodio en alimentos ultraprocesados suele desequilibrar el sistema circulatorio y ser un factor clave en la patología.

El potasio actúa como un contrapeso fisiológico del sodio:

Favorece la eliminación de sodio a través de los riñones, reduciendo la retención de líquidos y el volumen sanguíneo.

Relaja las paredes de los vasos sanguíneos , lo que disminuye la resistencia al paso de la sangre y baja la tensión arterial.

La OMS recomienda una ingesta mínima de 3.510 miligramos diarios de potasio en adultos para reducir el riesgo de hipertensión y accidentes cerebrovasculares, una meta que la mayoría de las dietas modernas de adultos en ciudades no alcanza.

Una ventaja directa también en la verdulería

Además del perfil nutricional, la ecuación económica resulta a favor de las hojas verdes. Mientras el kilo de banana ronda hoy entre los $2.500 y $3.500 en comercios minoristas, en el mejor de los casos, el atado o kilo de espinaca fresca se consigue en valores mayoristas de referencia cercanos a los $1.650 por kilo en el Mercado Central (y en ofertas de verdulería de barrio muy por debajo del precio de las frutas importadas).

Para conservar intacto su contenido de potasio, los nutricionistas aconsejan consumirla cruda en ensaladas o salteada brevemente, ya que hervirla en abundante agua hace que gran parte de los minerales hidrosolubles se pierdan en el líquido de cocción. Cocinarla al vapor o saltearla siempre es preferible al hervor para preservar los nutrientes. Otras alternativas accesibles que también superan a la banana en potasio son la acelga, la papa con cáscara al horno y las lentejas.