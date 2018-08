mercados agitados Machinea: las retenciones son una medida excepcional que el Gobierno debería tomar

Afirmó ademas que "una crisis empieza y termina cuando no solamente está en juego el marcado cambiario, sino también el bancario"

La fuerte disparada que volvió a romper el récord del valor del dólar en la Argentina dejó a un país convulsionado y con altos niveles de incertidumbre. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anticipó que el próximo lunes se harán anuncios oficiales y, en este contexto, el exministro de Economía José Luis Machinea describió una serie de medidas excepcionales para salir de la crisis.



En este contexto, José Luis Machinea sostuvo: "Hay una corrida en el mercado que no parece tener fin; las medidas a tomar son excepcionales porque en una crisis hay que tomarlas para regenerar la confianza de los mercados y de la gente, que es muy importante".



Y agregó: "Tiene que haber retenciones al campo y a los exportadores en general; ahí hay que reducir por un periodo de tiempo, después volverán los reintegros y se eliminarán de vuelta". Además, indicó que se debería "postergar por un año la baja del impuesto a las Ganancias".



En ese orden de ideas, el extitular de la cartera económica dijo: "Volvería a la obligación de liquidar las exportaciones".



Además, destacó la importancia de acuerdos políticos con la oposición para superar la crisis. "Pueden ser estas medias u otras, pero los acuerdos son esenciales a la política y a la marcha de la economía", expresó.



"Una crisis empieza y termina cuando no solamente está en juego el marcado cambiario, sino también el bancario y la incertidumbre es muy generalizada; no es el caso actual y no fue el caso de la convertibilidad hasta mediados de 2001", analizó.



Y añadió: "Los bancos están muchos más fuertes, primero porque son más chicos, segundo porque están capitalizados y tienen una liquidez muy grande, o sea, pensar que puede haber un problema financiero me parece muy raro".