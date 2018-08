el buen inversor Los 5 errores de inversión del magnate Warren Buffett de los cuales se arrepiente

A sus 88 años, el "Gurú de Omaha" suele dar consejos a los inversionistas y cuenta decisiones desacertadas que le hicieron perder mucha plata

En los círculos financieros reconocen a Warren Buffett como el mayor inversionista de todos los tiempos. Por décadas, el director ejecutivo del conglomerado de origen estadounidense Berkshire Hathaway ha dado pruebas de que conoce Wall Street como la palma de su mano.



El que según Forbes es el tercer hombre más rico del mundo -después de Jeff Bezos y Bill Gates- suele multiplicar el dinero en gigantescas operaciones bursátiles.



A sus 88 años, suele dar consejos a los inversionistas, que siguen con atención cada uno de sus movimientos (tanto así que esta semana fue descubierta una cuenta falsa en Twitter con mensajes "inspiradores" del magnate que había hecho furor.



Entre sus consejos, suele decir que a la hora de invertir en una empresa hay que tener en cuenta tres cosas: que tenga un producto único, fuerte liderazgo y una acción a buen precio.



Pero así como está orgulloso de sus logros, no tiene ningún problema en reconocer explícitamente sus errores. Estos son cinco de ellos.



1. "Me equivoqué con Google y Amazon". El multimillonario reconoció a principios de este año que lamentaba no haber invertido en Google y Amazon. "Tomé malas decisiones con Google y Amazon", dijo en el encuentro anual de la empresa que dirige en mayo de este año. "Me equivoqué", agregó. "Creo que lo que ha hecho Jeff Bezos es algo cercano a un milagro".



2. Comprar Berkshire Hathaway. El multimillonario compró Berkshire Hathaway en 1962 cuando era una firma textil que le iba mal. Como no se estaban cumpliendo sus planes puso más dinero. Y cuando pensó que lo estaban tratando de timar, tomó el control de la firma, despidió a los directivos e intentó mantener el negocio durante 20 años.



3. Invertir en el supermercado Tesco. En 2014, la cadena británica exageró sus ganancias y las acciones cayeron. Buffet dijo que le preocupaba la forma en que la empresa era administrada y por eso había vendido algunas acciones en 2012. Pero lamentó no haberse movido más rápidamente, vendiendo su participación.



"Estoy avergonzado de informar que debería haber vendido las acciones de Tesco antes", escribió Buffett en una carta a los accionistas, agregando que la mala decisión le costó a la firma u$s444 millones.



4. Comprar la empresa Dexter Shoes. Buffett compró la empresa de zapatos Dexter Shoes en 1993 por u$s433 millones. Más de una década después, admitió en una carta a los accionistas que había sido una mala decisión, cuyo costo fue de u$s3.500 millones. "Hasta ahora, Dexter es el peor negocio que he hecho. Pero cometeré más errores en el futuro".



5. Comprar deuda de Energy Future Holdings. En el caso de Energy Future Holdings, el magnate dijo que sacó una lección importante: siempre consultar las decisiones financieras con socio o alguien de confianza antes de lanzarse a la aventura. Se refería a Charles Munger, el vicepresidente de Berkshire Hathaway.



Los directivos de esa firma se habían endeudado enormemente y siguieron en una espiral de solicitar más préstamos. "Cerca de US$2.000 millones de la deuda fue comprada por Berkshire, con una decisión que tomé sin consultarle a Charlie".

Donde el multimillonario no se equivocó fue en predecir que Energy Future Holdings iba directo a la bancarrota. Y vendió sus acciones antes de la debacle, no sin antes perder u$s873 millones.



Pese a sus errores, Wall Street lo sigue viendo como una leyenda y le sigue los pasos.



Y suele ocurrir que las revelaciones del magnate no son vistas como un signo de debilidad, sino por el contrario, como una forma de aprender de las equivocaciones.



En Wall Street, tal como cuando la gente apuesta en un casino, a veces se gana y a veces se pierde. Solo que Buffett está en la lista de los que más han ganado en las últimas décadas.