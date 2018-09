mercados agitados Las cinco monedas de mercados emergentes que sufren una paliza

En medio de fuertes turbulencias en los mercados internacionales, un conjunto de divisas nacionales sufrió un embate por encima del resto

Desde el peso argentino hasta la lira turca, las monedas de los mercados emergentes están sufriendo una paliza. Las economías de Argentina y Turquía se han hundido en la agitación este año. Sus monedas han colapsado bajo la presión de una serie de fuerzas que incluyen el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, enfrentamientos políticos y la guerra comercial global.



Las presiones han expuesto las fragilidades en múltiples mercados emergentes, en particular la dependencia al financiamiento de inversores extranjeros, que tienen más probabilidades de retirar su dinero a medida que las monedas locales caen en valor.



Las preocupaciones sobre Argentina y Turquía han llevado a inversores nerviosos a retirarse de otras economías que son consideradas vulnerables. El viernes, la moneda de Indonesia se desplomó a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense desde la crisis financiera asiática de hace 20 años.



Cinco de las principales economías en desarrollo del mundo están sintiendo la presión:



1. Turquía. La moneda de Turquía se ha visto azotada por una potente combinación de polémicas políticas, una confusión en la política económica y alzas en las tasas de interés de EU. La lira se ha desplomado más del 40% frente al dólar estadounidense desde enero.



Muchas empresas turcas han intentado reducir sus costos de endeudamiento en años recientes mediante préstamos en moneda extranjera. Los observadores temen que ahora queden cortos en los préstamos debido a que los clientes pagarán en liras.



El presidente, Recip Tayyip Erdogan, ha inquietado a los inversores al resistirse a los llamamientos para elevar las tasas de interés para intentar frenar la inflación desenfrenada.



Analistas dicen que el daño ya está mostrándose en los datos económicos. La caída de la lira ha dejado a los turcos y a las empresas en un peor estado, lo cual golpea el gasto del consumidor y la confianza empresarial.



“No se puede escapar del hecho de que la economía turca está experimentando una profunda desaceleración”, dijo en una nota a clientes esta semana Jason Tuvey, economista senior de mercados emergentes de la firma de investigación Capital Economics.



2. Argentina. El peso argentino ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense desde inicios de año. A medida que la moneda caía nuevamente esta semana, el gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional que agilice los pagos de un préstamos por 50,000 millones de dólares establecido a principios de este año.



El jueves, el banco central de Argentina elevó su tasa de interés clave desde un 45% a un exorbitante 60% en un intento por alentar a los inversionistas a aferrarse a sus pesos. Dijo que planea mantener las tasas en ese nivel hasta por lo menos diciembre, y algunos analistas creen que no comenzarán a bajar sino hasta mediados del próximo año.



Pero la extraordinaria medida no pudo detener el colapso de la moneda.



Casi el 70% de la deuda del gobierno argentino está en moneda extranjera, de acuerdo con Moody’s. Y se volverá cada vez más difícil de pagar a medida que el peso cae en picada.



3. India. La rupia india tocó un nuevo mínimo récord frente al dólar este viernes como parte de una venta masiva en los mercados emergentes. Ha bajado casi 10% desde el comienzo del año.



Sin embargo, la economía de India aún no muestra muchos signos de debilidad. Actualmente es la principal economía de más rápido crecimiento del mundo, y se espera que presente sus datos del segundo trimestre más tarde.



Pero está enfrentando serios contratiempos. Depende fuertemente de las importaciones de energía, lo que la coloca en una posición vulnerable a medida que aumentan los precios del petróleo. Eso ha ayudado a elevar la inflación a niveles incómodos para el banco central.



Otros factores que pesan sobre la moneda son la guerra comercial global y las tasas en aumento de la Reserva Federal de EU, que causan que los activos con precios en rupias y otras monedas de mercados emergentes sean menos atractivos.



4. Brasil. La política ha estado pesando fuertemente sobre la moneda de Brasil, el real, en los últimos meses. Ha caído 20% frente al dólar desde principios de enero. Los inversores están preocupados por el resultado de las elecciones presidenciales programadas para octubre.



Esperan que los brasileños elijan a un líder proempresarial que pueda realizar grandes reformas financieras, como reducir el déficit presupuestario del país.



Pero las encuestas recientes muestran un fuerte apoyo para candidatos más izquierdistas como el encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva. “La falta de claridad de que vaya a ganar un candidato amigable con los inversores debería pesar sobre los activos locales”, escribió en una nota reciente Gustavo Rangel, economista en jefe para Latinoamérica del banco de inversión ING.



Señaló que el banco central de Brasil tiene muchas municiones en forma de reservas de divisas extranjeras para luchar contra la debilidad adicional de su moneda si es necesario.



La moneda de Brasil también fue presionada a principios de año por una huelga nacional de camioneros, que elevó la inflación e interrumpió el crecimiento económico.



5. Rusia. El rublo ruso se ha derrumbado en los últimos meses ante las sanciones económicas. La moneda ha perdido alrededor del 15% de su valor frente al dólar este año. Rusia ha sido aplastada durante años por las sanciones occidentales, que fueron impuestas por su participación en el conflicto en Ucrania.



Este año, se introdujeron más de estas medidas luego de que Reino Unido vinculó al Kremlin con el intento de asesinato de un exagente doble ruso. EU ha sancionado a varias personas y compañías rusas.



Al igual que muchos otros países, Rusia también se ha visto afectada por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y al aluminio.



Los inversores temen que haya más sanciones por venir, incluidas medidas dirigidas contra bancos y compañías de energía. El gobierno ruso ha estado vendiendo su deuda del Tesoro de EU y comprando oro en los últimos meses.



Sin embargo, algunos analistas dicen que el aumento en los precios del petróleo este año debería compensar gran parte del daño de la debilidad del rublo.