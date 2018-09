Crisis financiera Wall Street aplaude nuevo plan de ajuste fiscal: ¿puede el Gobierno recuperar rápido la confianza del mercado?

En diálogo con iProfesional, ejecutivos de bancos y fondos de inversión destacaron como positivo la reducción del déficit pero afirmaron que aún no alcanza

Los anuncios presidenciales y del ratificado (por ahora) ministro de Economía fueron escuchados detalladamente por los ejecutivos de los grandes bancos de Wall Street que siguen los vaivenes de la Argentina. A pesar del feriado en los Estados Unidos por el Labor Day, algo que impactó en los activos locales ya que sólo cotizaron en Buenos Aires y con muy poco volumen, varios de estos financistas tomaron nota de las nueva promesas oficiales para encauzar la situación.



¿Alcanzará el anuncio de mayor ajuste fiscal para tranquilizar a los inversores? Por lo pronto, el dólar subió a $37,40 y el Banco Central tuvo que subastar u$s100 millones para que el precio bajara de niveles superiores.

Las acciones, tomando el índice Merval, anduvieron también flojas, con caída de 1,5% para el tradicional panel de la Bolsa, mientras que los bonos mostraron subas del 1%. Todo esto sucedió con poco volumen y a la espera de que a partir de este martes Wall Street empiece a dar su veredicto.



La visión de varios banqueros consultados por iProfesional es que las medidas tomadas por el Gobierno van por el camino correcto, pero que la magnitud de la crisis es tal que le costará estabilizar a los mercados.



"Los anuncios son muy apropiados. El tema es que la credibilidad de este Gobierno está muy disminuida. Estas medidas, si se hubieran tomado en mayo y si estuvieran ya en proceso de implementación, hubieran evitado una semana como la pasada. Dada la falta de recambio de las personas responsables de las decisiones políticas anteriores, probablemente tome más tiempo que el mercado retome la confianza", explicó en diálogo con este medio, Diego Ferro, socio y portfolio manager de Greylock Capital Management.



"Hasta que no se vean medidas concretas, no sé si se va a notar un gran cambio o un rebote. Lo que se puede esperar es algo más de calma", agregó.



Para Mauro Roca, managing director de TCW Funds, lo que se debería esperar es que los anuncios tengan un efecto positivo. "Sobre todo, porque el Gobierno dio lo que el mercado estaba pidiendo: un plan detallado de financiamiento y ajuste fiscal para el año próximo", dijo este economista argentino que se desempeñó en el Deutsche Bank, Barclays y Goldman Sachs entre otros.



Pero también avisó que los activos argentinos están siendo principalmente afectados por un problema de confianza. "El mercado se ha movido a un equilibrio 'malo', donde los precios de los activos no reflejan los fundamentos de la economía", remarca.



Por ejemplo los precios de los bonos o los Credit Default Swaps (seguros contra un incumplimiento de pagos) "no se condicen con un programa financiero muy confortables hasta fines de 2019".



"Este programa será aún más confortable si el FMI adelanta los desembolsos previstos. Por eso es difícil saber si estos anuncios serán suficientes para mover el mercado de ese equilibrio a uno superior", acotó Roca.



Por lo pronto, el equipo económico encabezado por Nicolás Dujovne partió hacia Washington para empezar a pactar el nuevo acuerdo con el FMI. Además del ministro estarán en la mesa negociadora Santiago Bausili (Finanzas), Guido Sandleris y Rodrigo Pena (por Hacienda); además de Luis Caputo y Gustavo Cañonero por el Banco Central.



Daniel Chodos, jefe de estrategia de renta fija en Credit Suisse, explicó que lo anunciado el lunes tiene aspectos positivos y negativos, si bien en el "neto" es favorable.



"El Gobierno tomó nota de que el mercado ya no está dispuesto a financiar estos niveles de déficit fiscal. Y tiene que bajar la dependencia al financiamiento del mercado. En vez de estar buscando otras alternativas atacan el problema y reducen el déficit", remarcó.

Pero entre lo no tan bueno, Chodos dice que que parte del ajuste se dará por la suba de impuestos. "Es malo porque sube la presión fiscal, si bien transitoria, y ataca al sector exportador que es el que ayudará a reactivar la economía", sostiene.



La gran pregunta es cómo responderán los inversores ante las nuevas medidas. Si bien faltan detalles de lo que será el nuevo acuerdo con el Fondo, la clave pasará por la flexibilidad que tenga Caputo a la hora de utilizar los dólares del organismo para frenar una estampida del billete.

Dólar y bonos en la mira

Además, otro tema crucial será reducir el riesgo país que está arriba de los 700 puntos básicos. El Gobierno no sólo tiene que mostrar que puede pagar la deuda del 2019 sino que va a ir recorriendo el camino para volver al mundo del crédito, si fuera necesario.



"La respuesta del mercado tendría que ser positiva, pero es difícil prever lo que puede pasar con la coordinación de expectativas", resalta Roca. Para el especialista, si los anuncios tienen un efecto positivo en el precio de los bonos, entonces ayudará a cimentar la demanda y se entrará nuevamente en un ciclo positivo.



"Pero, lamentablemente, no depende sólo de lo que pase en Argentina, también influirá el contexto global para países emergentes. Lo más probable es que sea un proceso, con idas y vueltas, que se afianzará a medida que se vayan mostrando los resultados", vaticinó.



"La confianza va a tardar en recuperarse. Estos planes de ajuste siempre tienen un efecto negativo en el crecimiento, y esto te va a golpear", coincide el estratega de Credit Suisse.



Según contó, ese riesgo se va a seguir percibiendo en el mercado. Y, de hecho, en el corto plazo va a seguir la volatilidad. Pero cree que con lo anunciado el lunes, el mercado se debería ir estabilizando.



"No vamos a ver un rally en los bonos y el peso, porque quedan riesgos, ya no fiscales ni financiamiento, pero el de crecimiento, las elecciones, el tema social, etc.. Se tiene que ver una reducción en el riesgo país y algo más tranquilo el tipo de cambio", confía Chodos.



Precisamente, la calificadora Moody's publicó un paper minutos después del anuncio oficial de este lunes donde alertaban la consecuencias del mayor ajuste fiscal.



Señalaba que si bien un menor crecimiento y tasas de interés más altas probablemente compliquen los esfuerzos de consolidación fiscal, espera que las decisiones de política sigan estando ampliamente alineadas con el objetivo de las autoridades de reducir los déficits fiscales.



"Las próximas negociaciones presupuestarias proporcionarán un indicador de la capacidad política de la administración Macri para llevar a cabo su compromiso de controlar las finanzas públicas en un entorno económico y político desafiante", señala Moody's. Y advierte que las medidas de austeridad adicionales, con mayores tasas de interés y políticas fiscales más restrictivas "amenazan con hundir a la economía en una profunda recesión".



Estabilizar el dólar dependerá también de lo que permita hacer el Fondo. Roca, que fue economista del Fondo en el 2009, vaticina que será un tema complejo. Por un lado, el FMI trata de preservar las reservas que se ven reforzadas por su préstamo; pero, por otro lado, debido a la característica bimonetaria de la economía argentina y las distorsiones del mercado cambiario, es importante que "el BCRA tenga capacidad de acción en momentos de dislocaciones de mercado".



"El peso ya se encuentra subvaluado, en estas condiciones tendría que resultar más fácil de convencer al FMI que es necesario que el BCRA al menos provea liquidez al mercado cambiario cuando resulte necesario", afirma.



De fondo, lo que se discute es si el gobierno de Macri podrá recuperar la confianza de los financistas. El golpe de los últimos meses y el deterioro del poder político de Cambiemos erosionó lo que alguna vez fue un enamoramiento confeso.



"Este Gobierno tuvo una credibilidad internacional pocas veces vista en la historia reciente del país. Los inversores ignoraron muchas decisiones cuestionables o problemáticas desde 2016. Pero el cambio de contexto cambió el humor rápidamente, y las pérdidas asociadas a la Argentina fueron muy grandes", afirma el ejecutivo de Greylock.



¿Se puede revertir? Ferro dice que sí. Pero no con discursos o palabras (como se comprobó el martes pasado). Cree que si cumplen serio con el plan fiscal, y pasan un Presupuesto agresivo con acuerdo de la oposición, el mercado de a poco va a retomar la confianza. "Pero va a costar, ya que la que se tenía se desperdició muy mal e innecesariamente", avisó.