Mercado cripto Citigroup permitiría a sus clientes negociar criptomonedas en custodia

La compañía está desarrollando un producto para dar acceso a los mercados de criptomonedas sin poseer criptoactivos de forma directa

Citigroup está desarrollando un producto para dar a los inversores institucionales acceso a los mercados de criptomonedas sin poseer criptoactivos de forma directa. La información fue revelada a Business Insider este fin de semana por fuentes anónimas.

El banco, que ya ha adoptado un enfoque centralizado para criptomonedas, utilizaría una versión renovada de los American Depositary Receipts (ADR), un tipo de valor emitido desde la década de 1920 que representa valores de una empresa no estadounidense, para permitir que los inversores comercien indirectamente con cripto.

El producto final, según las fuentes consultadas, será conocido como Digital Asset Receipt (DAR). Este programa funcionará de forma similar a un ADR "dando a los inversores estadounidenses una forma de poseer acciones extranjeras que de otro modo no se negocian en las bolsas estadounidenses" citó Business Insider y agregó: "Las acciones extranjeras están en manos de un banco, que emite el recibo de depósito. En este caso, la criptomoneda está en manos de un custodio y el DAR es emitido por Citigroup".

Por ahora no hay ningún plazo para el posible lanzamiento de este servicio y el banco no ha emitido comentario alguno al respecto; sin embargo, la noticia llega en un momento sensible para los mercados de monedas digitales.

El 9 de septiembre, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unido emitió una prohibición temporal de las primeras notas negociadas en bolsa (ETN, por sus siglas en inglés) relacionadas con cripto, citando presuntas “confusiones” entre los inversionistas.