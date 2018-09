Criptomonedas El regulador de servicios financieros de Nueva York aprobó dos criptomonedas ancladas al dólar

Una de las firmas respaldadas pertenece a los hermanos Winklevoss, quienes demandaron a Mark Zuckerberg por robarles la idea de Facebook

El regulador de servicios financieros de Nueva York (DFS) autorizó y respaldó a dos criptomonedas asociadas a la evolución del dólar. La medida se aplica por primera vez y le dará a estos activos credibilidad en un mercado de monedas virtuales que busca reconocimiento y respaldo.

Las firmas son Gemini (de los hermanos Winklevoss) y Paxos. Estas empresas obtuvieron el permiso de la DFS el cual estableció "las condiciones para contrarrestar los diversos riesgos y respetar las fuertes normas del estado de Nueva York para la lucha contra el lavado de dinero, el fraude y la protección de los consumidores", indicó el ente en un comunicado.

Te puede interesar Dólar de convertibilidad: este es el precio de equilibrio entre pesos en circulación y reservas

En el mercado ya existen criptomonedas cuya evolución está respaldada por activos tangibles como el dólar o el oro, permitiendo que estas divisas virtuales sean menos volátiles. Pero estos activos no son regulados por ninguna autoridad, de ahí que el aval del DFS otorgado a Gemini y Paxos sea una garantía de credibilidad para sus productos, disponibles en sus páginas web desde este lunes.

"Hasta ahora no existía un producto virtual basado en el dólar en el que confíen los reguladores y que evolucione de manera abierta y descentralizada, como las criptomonedas", dijo Cameron Winklevoss, quien junto a su hermano es conocido por haber protagonizado la demanda contra Mark Zuckerberg por el robo de la idea de Facebook.



El anuncio se realizó al día siguiente de que la autoridad bursátil de Estados Unidos (SEC) suspendiera dos productos vinculados a criptomonedas, el Bitcóin Tracker One y Ether Tracker One, debido a una "anomalía" en su naturaleza que hace que puedan ser confundidos con productos de índice.