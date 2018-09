Menos dólares Las reservas del Banco Central cayeron por debajo de los u$s50.000 millones

Es el menor nivel desde el 21 de junio pasado. En la previa a la licitación de Lebac, donde el BCRA no renovará $150.000 M, la cantidad de dólares cae

Un día previo a la licitación de Lebac de este mes, donde vencen $400.000 millones y el Banco Central anunció como parte de su estrategia de desarme de estas Letras que no renovará $150.000 millones en manos de inversores no bancarios, la cantidad de dólares que tiene el Gobierno como poder de fuego en las arcas oficiales cae de forma notoria y ya perforó el piso de los u$s50.000 millones.

El reflejo de ello es que este lunes las Reservas Internacionales del BCRA finalizaron en u$s49.620 millones, lo que significa una disminución de u$s389 millones respecto al día hábil anterior.

Justamente ocurre en un momento en el que la entidad monetaria aun no recibió el adelanto de u$s3.000 millones solicitados al Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene poco "poder de fuego" para frenar esos $150.000 millones que serán volcados a la calle por los inversores, por no poder volver a comprar Lebac, y que el temor de muchos analistas es que vayan a buscar dolarizarse.



Esta demanda sostenida puede recalentar el precio del tipo de cambio y debilitar la cantidad de divisas que posee las arcas de la entidad monetaria, debido a que representa un caudal enorme, que en su totalidad equivale a unos u$s3.800 millones.



Al respecto, el Gobierno anunció que tiene previsto realizar subastas de divisas para abastecer las solicitudes de estos ahorristas y además intentará seducir a los tenedores de estos pesos para captarlos en la licitación que efectuará esta semana de dos Letras del Tesoro en pesos a 132 y 374 días, con una tasa mensual que llega al 4%.

En cuanto a las reservas del Banco Central, este lunes tocaron su nivel más bajo desde el 21 de junio pasado.

El descenso de dicha jornada se debió a que el BCRA tuvo participación en el mercado de cambios, donde según información oficial vendió unos u$s301 millones.

A esta participación directa se le sumó pagos que realizó la autoridad monetaria a organismos internacionales por u$s152 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s4 millones.

Este saldo negativo fue contrarrestado por la variación de precios que tuvieron las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas, que arrojaron un saldo positivo de u$s48 millones.