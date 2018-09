Cambio de menú Con las Lebacs en extinción, los fondos de inversión ahora miran a las Lecap

Las nuevas Letras del Tesoro en pesos son el instrumento que reemplaza a los "desarmados" papeles del Banco Central. Entidades ya avisaron a clientes

La importante colocación del Ministerio de Hacienda de las nuevas Letras del Tesoro Capitalizables en pesos (Lecap), que vienen a reemplazar a las “desarmadas” Lebac, comenzó a evidenciarse en las carteras que confeccionan los fondos de inversión de los bancos, debido a que compraron varios de estos papeles para reorganizarse.

De hecho, el jueves algunas entidades ya comenzaron a avisarles a sus clientes que debieron “readecuar” sus portafolios con estos títulos en sintonía a las modificaciones oficiales, sustentadas en el proceso de eliminación de la "bola de nieve" de las Letras del Banco Central.

Estos títulos emitidos a un plazo de entre 132 a 374 días rinden una tasa de interés promedio al 50% anual, un nivel de rentabilidad de 5 puntos porcentuales por encima a lo que pagaron las Lebac en la licitación del martes (45%).

Un hecho que no fue ingenuo, ya que la intención de la entidad monetaria fue darle un mayor atractivo a estos nuevos papeles, para que los inversores cambien de menú.

El resultado para el Gobierno fue contundente: el miércoles colocó en tres plazos distintos (132, 160 y 374 días) de Lecap un total de $107.000 millones, prácticamente el mismo nivel de pesos que quedó suelto el día anterior de la subasta de Lebac, monto que el Banco Central decidió no renovarles a entidades no bancarias.

Te puede interesar Qué son las Lecaps, las nuevas letras "anti-Lebac" que lanzó el Gobierno

Estas Letras del Tesoro en pesos fueron ofrecidas a fondos comunes, inversores minoristas y extranjeros para evitar que el gran caudal de billetes nacionales en su poder (provenientes de la no renovación de Letras del BCRA) no fueran destinadas a la compra de dólares, hecho que podía generar una mayor demanda en el mercado cambiario y, por ende, un nuevo ascenso en su precio, que ya de por sí está recalentado.

De esta manera, los fondos comunes de inversión de los bancos tuvieron amplia presencia en la compra de estos títulos, y el jueves se lo comunicaron a sus clientes.

“Debido a la decisión del BCRA de reducir la emisión de Lebacs, queremos informarte que nuestro equipo de especialistas de Fima Ahorro Pesos y Fima Ahorro Plus readecuó las carteras de inversión, incorporando nuevos activos de corto plazo como nuevas Letras de tesorería en pesos, cauciones y cuentas remuneradas entre otros”, informaron desde el fondo FIMA del Banco Galicia.

El justificativo de esta decisión fue que, de esta forma, la cartera de ahorro en pesos “mantendrá un nivel de riesgo inferior, menor volatilidad y horizonte de inversión más corto que Fima Ahorro Plus, pero ambos priorizarán la liquidez y estabilidad de rendimientos, siendo ambos interesantes alternativas de inversión”.

En resumen, desde esta entidad aclararon que los rendimientos anualizados de cada uno de estos fondos en el mes de septiembre oscilarán entre 57,5% y 63,4% anual.-