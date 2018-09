Macri y Dujovne confirmaron que está cerrado el nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmaron este martes que la reformulación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya está lista y su anuncio se realizaría este miércoles.

"Mañana estaríamos en condiciones de anunciar el acuerdo con el Fondo", anticipó Macri en una entrevista informal realizada luego de su discurso ante la ONU.

"El fondo está terminado su trabajo, la redacción formal de la propuesta. Si no ocurre nada extraordinario, se anunciará el acuerdo", contextualizó Dujovne.

Además, el titular de Hacienda ratificó que el país "mantendrá su esquema de cambio flotante", aunque señaló que "hay retoques a la política monetaria en general".

Acerca de la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central, Macri aseguró que a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, le da "confianza" la llegada de Guido Sandleris.

"Hay que entender lo que está más allá del talento de las personas que forman parte del equipo de Gobierno. Lo que importa es la propuesta global", explicó Macri.

Por su parte, la titular del FMI, publicó un mensaje en Twitter en el que afirma que el acuerdo está "cerca de la línea de llegada" y detalla que depende de la aprobación de la junta ejecutiva del organismo.

I had a very good meeting with President Macri. We are close to the finish line in terms of reaching a revised staff-level agreement between Argentina and the IMF, which will be subject to approval of our Executive Board. pic.twitter.com/jGt79mk4cy