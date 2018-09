Nuevas autoridades Verónica Rappoport: ¿quién es la nueva vicepresidente segunda del Central que "piropeó" a Sandleris?

La economista, que se desempeñaba en la London School of Economics, es una íntima amiga del actual titular del BCRA. ¿Quién se queda y quién se va?

La llegada de Guido Sandleris como nuevo presidente del Banco Central mueve un poco el esquema interno de la entidad. Si bien Luis Caputo no había desembarcado con tropa propia en la entidad, lo que marcaba la urgencia de su ingreso y quizás su poca expectativa de permanecer allí, hay algunas rotaciones.

Se mantiene como vicepresidente de la entidad Gustavo Cañonero, quien llegó al banco de la mano de Caputo pero que había sido el negociador por parte del Central del acuerdo con el FMI.

Pero aparece el cupo femenino al banco para ocupar el puesto de vicepresidente segunda, lugar que ostentó Demian Reidel bajo la presidencia de Federico Sturzenegger. Arriba Verónica Rappoport, una economista argentina de claro perfil académico proveniente de la London School of Economics and Social Science (LSE).

Es la primera mujer que llega al Central con un puesto tan alto. Anteriormente había sonada a Marina Dal Poggetto para ir al directorio cuando Sturzenegger era presidente y como parte de la injerencia que quería tener la Jefatura de Gabinete en el BCRA.

Ahora, la ex asidua twittera, que escribía desde su cuenta @verito_rap hasta el sábado cuando la cerró, es una amiga íntima de Sandleris. Los dos son ex Di Tella y la ahora vice segunda lo llegó a "piropear" al presidente del Banco Central vía la red social: "No lo juzguen por la foto. No es solo una cara bonita. @gsandleris es el economista más top (y apuesto) del gobierno", escribió.

La economista tiene un largo pergamino pero sólo en lo académico. Tanto ella como Sandleris vienen desde ese lugar mientras que Cañonero es el único con expertise en materia financiera y bancos de inversión.

Seguramente Sandleris será el ejecutor del plan Dujovne-Lagarde mientras que el resto del directorio se mantendrá inalterado y con funciones más acotadas al consejo de Política Monetaria (léase las tasas de interés). Seguramente para eso irá Rappoport.

Quizás el único que avisó que se baja del barco junto a Caputo es Pablo Quirno, otrora mano derecha en la Jefatura de Gabinete de Finanzas. El funcionario que avisó que se irá era quien le "cuidaba las espaldas" a Caputo desde que llegó al directorio.

Entre los nombres que suenan como nuevas incorporaciones está Miguel Kiguel, quien iría como asesor del directorio en esta nueva etapa. El ex secretario de Financiamiento fue tentado varias veces para ir al directorio pero siempre rechazó las invitaciones. Ahora se sumaría pero sin cargo formal mientras que pide una licencia en su consultora Econviews donde siempre tuvo una visión constructiva de la crisis económica.