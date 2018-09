cambio en la cúpula ¿Quién es Guido Sandleris, el nuevo Presidente del Banco Central?

En su pasado reciente muestra una extensa trayectoria tanto en el mundo académico como asesor de diferentes organismos financieros internacionales

Guido Sandleris, que desde agosto era el número dos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, asumiría como Presidente del Banco Central en reemplazo de Luis Caputo, que presentó su dimisión aduciendo cuestiones de orden personal.

Según trascendió, su nombramiento se anunciaría esta tarde, junto con el nuevo acuerdo al que se arribó con el Fondo Monetario Internacional.



Sandleris tuvo un rol clave en la negociación con el FMI y en una reciente entrevista explicó por qué se acudió al organismo: “Fue para transitar estas turbulencias financieras que estamos viendo en el mundo, de manera que nuestra economía sea afectada lo menos posible mientras corregimos los desequilibrios económicos que heredamos”.



También explicó que los fondos del organismo se usarán en parte “para reforzar las reservas y otra para apoyo presupuestario”, en este último caso “para cubrir el déficit fiscal y no (tener que) pedir al mercado”.



En esa entrevista, también explicó que Argentina propuso a las autoridades del organismo monetario incorporar el monitoreo de variables sociales además de las macroeconómicas.



Sandleris recibió su Doctorado en Economía en la Universidad de Columbia en 2005 y fue profesor en la Universidad de Johns Hopkins, además de docente visitante en la Escuela de Economía de Londres.



Además, se desempeñó como investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, Banco Central de Chile, PUC-Rio de Janeiro, Universidad de Los Andes, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.



Se desempeñó desde finales de 2015 y hasta mediados de 2016 como Secretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires. En diciembre de ese mismo año lo convocó Dujovne para que ocupe el rol de jefe de asesores del ministerio de Hacienda.



Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros. También ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Mundial, la Universidad de Columbia y LACEA.



Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Telefónica de México, la Procuración General del Tesoro, MBA-Lazard Investment Bank, Columbus Merchant Bank, el Ministerio de Economía de Argentina, el Ministerio de Economía de Uruguay y el gobierno de El Salvador.