Cómo se reflejó la renuncia de Caputo en los medios del mundo

La renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central no pasó desaparcibida en los medios del mundo, que reflejaron el impacto de la salida del "hombre de confianza" de Mauricio Macri cuando éste se encontraba en Estados Unidos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece inminente.

Hubo cobertura con todo tipo de matices. La mirada más dura fue la de Forbes, que comparó a la economía argentina con el Titanic y dijo que "se hunde".

"Si la historia sirve como guía, la economía argentina y su liderazgo político podrían explotar en cualquier momento", sostiene Forbes.

If history is any guide, Argentina's economy—and its political leadership—could explode at any minute https://t.co/usRpTv6dPo pic.twitter.com/gvLsstZWlM

En un duro editorial firmado por Kennet Rapoza, se sostiene que "está claro que para el mercado, Caputo se ha quedado sin dedos para tapar los agujeros del Tinatic. El barco se hunde".

El Financial Times y Bloomberg también se hicieron eco de la noticia. El primero hizo referencia al poco tiempo que estuvo "Toto" en el cargo mientras que el segundo destacó que la dimisión se dio en la previa a un acuerdo con el Fondo.

Just in: The head of Argentina's central bank Luis Caputo has resigned — after only 3 months in the job. https://t.co/zkYaFfOsD8 pic.twitter.com/FbqZoyrQwC