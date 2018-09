Expectativas ¿Cómo abrirá el dólar tras el acuerdo con el FMI?: expertos del mercado dan su pálpito sobre cómo funcionará la nueva banda cambiaria

La impresión inicial en la City fue de alivio por el blindaje financiero. Pero igual advierten que no está descartada una volatilidad de corto plazo

La confirmación por parte del flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris, de que habrá una banda de flotación cambiaria donde el organismo monetario no intervendrá en el precio del dólar, generó expectativa y un debate en la City respecto a cómo se tomará este anuncio en la apertura del mercado.

Si bien en los días previos a la confirmación oficial del miércoles ya se barajaba en bancos y casas de cambio el establecimiento de esta medida, por lo que no sorprendió de lleno a los operadores, los detalles finales informados por el BCRA sí abrieron el juego a especulaciones sobre cómo actuará el mercado en las transacciones.

Es que al establecerse un rango de cotización amplio de entre $34 y $44, se considera que se le da cierto margen de flexibilidad al valor en el corto plazo.

“Este sistema de banda de flotación ya se usó en Argentina en otra época y funcionó un buen tiempo”, recuerda a iProfesional el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.

Y acota: “El precio se irá acomodando hasta que pase la incertidumbre y las incógnitas no sólo del mercado de cambios, sino también del anuncio que se mantendrá sin cambios la base monetaria”.

Respecto al precio que podría alcanzar el dólar este jueves en la plaza cambiaria, la coincidencia de las fuentes consultadas por este medio es que el precio se posicionará más cerca del valor máximo de la banda.



El justificativo de ello es que en esta época del año y contexto del país, la demanda supera a la oferta de divisas debido a que, prácticamente, no hay ventas genuinas de billetes estadounidenses.

Cabe recordar que el miércoles, antes del anuncio oficial, el dólar mayorista cerró a $38,51, es decir, avanzó 41 centavos (1,1%) respecto a la rueda previa. Y en toda la semana ya avanzó 3,7 por ciento.

“En estos meses hay pocos dólares, por lo que es probable que suba el jueves, uno o dos pesos, para establecerse en torno a los $40”, afirman desde un banco privado.

Para agregar que los fundamentals que pueden hacer aumentar la cotización del tipo de cambio sea que la banda fijada “es muy amplia”, por lo que es probable que no haya intervención ya que para que eso ocurra tiene que superar los $44.

Al respecto, Guillermo Francos, ex presidente del Banco Provincia y CEO de Wilobank, el banco digital de Eduardo Eurnekian, coincide con dicha postura al considerar que “el dólar está en su valor técnico, puede llegar a posicionarse en torno a los $40, pero no hay motivos técnicos para que baje ya que el billete sigue demandado”.

Por su parte, Quintana también afirma que “se va a estabilizar en torno a los $40, porque no hay una oferta actual de divisas en el mercado, por lo que en el corto plazo no se verá la llegada de inversores extranjeros, ni la llegada de divisas por la cosecha gruesa”.

En cuanto a la banda de flotación establecida por el Banco Central entre $34 y $44, sostiene Francos: “Es razonable y amplia, por lo que se puede decir que es flexible para mantener estable al tipo de cambio”.

En este sentido, concluye: “No le tengo miedo a esta medida, no debería influir demasiado. De hecho, si con la salida de Caputo no hubo un cimbronazo cambiario días atrás, no creo que ocurra ahora con estos anuncios”.

Es que a las medidas anunciadas por Sandleris, también se agregó otro factor que le puede dar cierto margen de tranquilidad al Gobierno: el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno, al extender el crédito concedido en junio pasado en unos u$s7.100 millones más, para totalizar unos u$s57.100 millones, que servirán para pagar todos los compromisos del país hasta fin de 2019.

Más allá de lo coyuntural, también es cierto que Argentina a nivel cultural siempre pensó en dólares como moneda de resguardo del poder adquisitivo de los ingresos. Razones no faltan: en los últimos 40 años, en un contexto de una inflación acumulada exorbitante, la peso argentino ha perdido 13 ceros.

“La situación en Argentina es particular, la mente está dolarizada. Por lo que tiene razonabilidad que ahora el Banco Central pretenda ponerle un límite al precio del dólar, para no dejar pasar determinado valor”, completa Francos.

Claro, en ello dependerá que no haya un cisne negro que desestabilice la política, y pueda modificar la situación.

Nuevas medidas

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció en la tarde del miércoles que su administración implementará "medidas para resolver la inflación" ya que es "el objetivo primario" de la autoridad monetaria.

La primera medida anunciada fue que no se permitirá crecer la base monetaria en pesos y, en cambio, se apuntará a su contracción, para controlar la inflación.

En cuanto al dólar, Sandleris detalló que se establecerá una banda de no intervención en la que se dejará fluctuar el valor de la divisa entre los $34 y los $44.

Subrayó que entre esos valores, "el Banco Central no operará en el mercado cambiario", mientras que aclaró que en caso de superar ese nivel, el organismo podrá realizar "ventas de hasta 150 millones de dólares diarios para prevenir oscilaciones injustificadas".

Y puntualizó que, cuando el BCRA venda dólares, captará los pesos y no los volverá a inyectar de otra manera en la economía.

Además, Sandleris precisó que la banda de flotación se ajustará diariamente de acuerdo con una tasa mensual del 3%.

"El tipo de cambio juega un rol clave en las expectativas de inflación", sostuvo el funcionario.

Sandleris habló luego del anuncio entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, de un nuevo acuerdo con ese organismo multilateral.

"Estamos muy cómodos con el nivel que tiene el tipo de cambio en la actualidad, por eso está en el centro del rango mencionado", de entre 34 y 44 pesos, señaló el flamante funcionario.