En la previa de la decisión de la Fed, empeora el contexto global y se desploman activos argentinos

El Merval cayó 3,5% y las acciones locales que cotizan en Nueva York se hundieron hasta 8,4%. En Wall Street, los principales índices perdieron más de 2%

En un día de pérdidas en las principales Bolsas del mundo, y en medio de una marcada aversión al riesgo, el Merval no pudo esquivar la ola de ventas y cerró con una baja de 3,56%.

Las acciones locales que cotizan en Nueva York registraron caídas de hasta 8,4% y el riesgo país trepó casi 20 puntos más que el viernes hasta llegar a 781 puntos, un nuevo máximo desde que Mauricio Macri asumió la presidencia.

A todo esto, la reunión de la Reserva Federal de este miércoles concentra la atención del mercado, con el ingrediente extra que el propio Donald Trump y su principal asesor volvieron a la carga con presiones para que la Fed no suba las tasas, tal como espera el mercado.

“El adverso clima externo no otorga respiro a los activos domésticos, dado que aún prevalece el ‘flight-to-quality’ a nivel global y ello aleja a cualquier inversor que buscara aprovechar las castigadas valuaciones de las acciones y de los bonos”, explicó Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

El índice Merval finalizó con baja del 3,56 por ciento, en los 30.000,75 puntos, luego de acumular una pérdida de 1,22 por ciento durante la semana pasada.

En Wall Street, los porincipales índices ceraron con bajas de más del 2%

Te puede interesar A cuánto está el dólar hoy: la cotización, banco por banco

Expectativa por la reunión de la Fed

“Dentro de la tónica negativa que viene caracterizando a Wall Street en los últimos tiempos, la atención esta semana se concentra en la Fed, tanto en su decisión de volver a subir las tasas como especialmente en las señales respecto a la dinámica para el año próximo”, agregó Ber.

“Es increíble que con un dólar muy fuerte y con prácticamente nada de inflación, (con) el mundo exterior explotando a nuestro alrededor, París en llamas y China cayendo, la Fed esté siquiera considerando otra alza a las tasas de interés”, escribió Trump en Twitter.

Unas pocas horas después, el asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro amplió el tema, denominando a la Fed como “loca” por haber señalado, como lo hizo en septiembre, que seguiría aumentando el costo del dinero el próximo año.

Para Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, el mal clima de Wall Street fue clave en la caída del Merval, aunque “es probable que también hayan incidido algunos factores locales, pero de corto de plazo”.

“Los inversores confían en que la Fed ejecute la cuarta suba del año con una probabilidad del 74%, aunque el panorama luce muy distinto para el 2019. Será importante analizar el cambio de las proyecciones”, destacó Matías Roig, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI), quien ve muy probable que los oficiales del organismo convaliden una menor cantidad de subas para el año que viene.

Te puede interesar Para ahorristas: opciones de inversión para no pagar Bienes Personales

Además, el tono de Powell durante la conferencia también será otro destacado, agrega Roig, y sostiene que la clave está en si vuelve a referirse al sendero de la tasa y al reciente aplanamiento (e inversión en los plazos más cortos) de la curva de rendimientos norteamericana.

Las acciones más golpeadas ayer fueron las del sector financiero, con caídas de 7,28% en el Grupo Financiero Galicia; 7,11% en Macro y 6,37% en Banco Francés.

El volumen operado fue de $711 millones, por encima de los montos marcados la semana pasada y al promedio mensual ($513 millones), "lo que marca una mala señal al fundamentar la caída con la suba de liquidez", advierten desde PPI.

Entre las empresas argentinas que cotiazn en Wall Street, la que más sufrieron esta ola de ventas también fueron dos bancos, el Superveiell y el Macro, que cayeron 8,4% y 8,2% respectivamente.

En renta fija, los bonos en dólares de mediano y largo plazo son los que siguen extendiendo la racha bajista. En la plaza extrabursátil cayeron en promedio un 0,2 por ciento, liderados por los nominados en dólares. En concreto, el Discount en pesos ley Nacional cedió 2,67% y el Bono centenario perdió 1,93%.

La interna en Estados Unidos

Te puede interesar ¿Por qué el precio del dólar superó los 39 pesos sobre el cierre de la semana?

“La razón por la que la Fed no debería subir las tasas el miércoles no es porque la economía de esté desacelerando, sino que porque la economía está creciendo sin inflación”, aseguró Navarro a CNBC, al justificar su reclamo para que la Reserva Federal no suba las tasas.

“Creo que lo que la Fed debería hacer simplemente es hacer lo que dice que va a hacer, que es mirar los datos (...) en vez de sólo decir vas a subir las tasas tres veces el próximo año, eso es loco. Ve los datos”, agregó.

Los inversores han apostado con fuerza que el banco central estadounidense aumentará las tasas el miércoles, al final de su reunión de dos días, mientras cumple con su promesa de aumentar el costo del dinero gradualmente hacia una postura neutral para evitar que la economía se sobrecaliente.

Muchos economistas también ven a la Fed subiendo las tasas el próximo año, aunque a un ritmo más lento de cara a una posible recesión económica.

Trump ha criticado con frecuencia al banco central y a su presidente, Jerome Powell, por endurecer la política monetaria este año, especialmente porque la volatilidad ha sacudido a los mercados bursátiles y los rendimientos de los bonos del Tesoro han comenzado a señalar una posible recesión.

Este lunes, de hecho, los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron, ya que la debilidad de las acciones impulsó la demanda por la seguridad de la deuda antes de que la reunión de la Fed.