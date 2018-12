El Merval cae 2,76% tras la suba de tasas de la FED

La decisión de la Reserva Federal de elevar nuevamente el costo del dinero en EE.UU. y el anuncio de lo que hará en 2019 fueron recibidos negativamente

Las expectativas de los inversores sobre cierta distensión en la politica monetaria en EE.UU. se desvanecieron de golpe a media tarde de ayer, una vez que se conoció el comunicado final de la FED, según el cual, tras elevar las tasas de interés por cuarta vez este año, apuntó a algunas subas ‘graduales en el futuro‘.

De esta manera, las apuestas sobre un mensaje más moderado del banco central de la mayor economía del mundo sucumbieron ante la realidad.

Este decepcionante panorama sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos arrastra en la jornada de hoy a las principales bolsas del mundo, lo cual se refleja en la evolución de varios de los principales índices bursátiles, algunos de los cuales tocaron mínimos de dos años.

Para los analistas más allá del enfriamiento que supuso las previsiones de 2019, el mensaje de Powell todavía creó más desasosiego todavía. El banquero restó importancia a la volatilidad que se está creando con el endurecimiento de la política monetaria.

Powell se agarró a la fiabilidad de los datos económicos para seguir modulando los futuros movimientos de los tipos de interés. "La Fed está mucho más moderada hoy que en septiembre, tal vez no sea tan moderada como le hubiera gustado al mercado, pero la economía no avala el parón definitivo para subir tipos", señala Roberto Perli ex economista de la Fed.



Las expectativas de alza de tasas se habían reducido a una para 2019, lo que no era realista



Las críticas de la Administración Trump y de muchos analistas es que el Presidente de la Fed es el responsable de la caída de las bolsas desde octubre, con su mensaje duro para no modular el ascenso de las tasas. A fines del mes pasado, Powell dio una tregua a los inversores al abrir la puerta a que en 2019 no se ejecutaría las subidas previstas al situarse la política monetaria "justo por debajo del rango neutral".



"Las expectativas de alza de tasas se habían reducido a una para 2019, lo que no era realista", subraya Megan Greene, economista jefe global de Manulife Asset Management. Para la experta a Powell le iba a resultar muy difícil no asustar al mercado después de la reacción exagerada que hubo la semana pasada.

"Piensan que la Fed ha juzgado mal la situación por completo", ha indicado Kyle Rodda, analista de mercado de IG. "Probablemente estamos entrando en una etapa en la que los mercados se han puesto de acuerdo para una caída sostenida en 2019", dice.



En la misma línea se manifiesta Salman Ahmed de Lombard Odier Investment Managers. "El mercado quería más apoyo y está obsesionado con la recesión", indica.

Las preocupaciones pasan básicamente por la explicitación de condiciones monetarias más estrictas de lo que quería el mercado puedan pesar sobre el ya débil crecimiento económico.

El efecto en los mercados

En Europa, el Ibex español retrocedió un 1,97%, el CAC francés cede un 1,78% y el DAX alemán otro 1,44%, tocando todos ellos sus niveles más bajos desde diciembre de 2016.



Si bien las ventas son generalizadas, con todos los sectores en rojo, los más afectados los vinculados al ciclo económico como los de minería y banca, que registran caídas de un 2,7 y un 1,9%, respectivamente.

Sectores defensivos como el farmacéutico y el de energía tenían un mejor desempeño, pero aún así ceden terreno.

Más temprano, en Asia, el índice más amplio MSCI de acciones de la región Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 1% y el índice Topix japonés se unió a los índices de Shanghai y al Hang Seng de Hong Kong en territorio negativo.

Las preocupaciones en los mercados de acciones hicieron que los inversores optaran por la seguridad de los bonos gubernamentales. De hecho, los rendimientos de la deuda

gubernamental alemana a 10 años cayeron a su nivel más bajo en casi siete meses, mientras que los retornos de otros bonos de la zona euro también bajaban.



En Estados Unidos, el dow Jones Industriales perdía 1,78%, el S&P 500 cedía 1,42% y el Nasdaq operaba con una baja de 1,51%.

Cabe recordar que ayer las acciones estadounidenses cayeron con fuerza después de que la Fed elevara la tasa de los fondos federales en 25 puntos básicos a un rango de 2,25% a 2,5%, su cuarto aumento de la tasa de interés del año.

El Merval también lo sufre

La bolsa de Argentina cede terreno el jueves afectada principalmente por ventas de papeles de compañías energéticas y financieras, en lo que se considera un rápido reacomodamiento por toma de utilidades tras la confirmación de alzas en las tasas de la Reserva Federal estadounidense.



El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) pierde un 2,76%, para retroceder a los 29.142 puntos, luego de haber avanzado un 0,76% el miércoles.



Los papeles de Edenor encabezaban las bajas, con una pérdida del 3,5%, seguidos por Supervielle, con el 2,8% y Pampa, con el 2,4%. Por su parte, en Wall Street los ADRs y acciones de compañías argentinas alternan alzas y bajas, siendo lo más destacado la suba de Irsa, del 1,9% y la baja de Despegar, del 4,8%.

En cuanto a los títulos públicos, entre los más negociados se destaca la baja del Discount en dólares, del orden del 0,4 por ciento.