Cae la fuga de dólares y hay récord de clientes vendiendo

Las tasas altas y la menor cantidad de pesos en la calle redujeron al mínimo el atesoramiento de divisas. En el año, de todos modos, la fuga ya es récord

A fuerza de tasas altas y menos pesos en la calle, la fuga de divisas de noviembre se redujo casi 65% respecto octubre y fue la más baja en más de 3 años. Según los últimos datos del Banco Central la Formación de Activos Externos, como se denomina a los dólares que están fuera del sistema, sumó u$s408 millones, lejos de los u$s1.163 millones que se habían ido el mes previo.

Esta reducción, de todos modos, no logró evitar que este año termine siendo el de mayor fuga de divisas en la historia del país, con 26.367 millones de dólares en los primeros once meses de 2017. Así, el registro supera el máximo registrado en 2008, cuando se habían ido 23.098 millones de dólares.

Al hablar de fuga de divisas hay que tener en cuenta que no necesariamente es salida del país, sino más bien implica una salida del sistema. Esta cifra incluye dólares que pueden estár en cajas de ahorro, en el colchón o en cualquier lado fuera del sistema financiero.

Récord de ventas

La Formación de Activos Externos (FAE) se divide básicamente en dos partes: la compra de billetes y las inversiones de los residentes en el exterior. En noviembre, la clave pasó por la compra de divisas, que no sólo se redujo sino que hasta hubo más ventas, algo que no ocurría desde el año 2013.

Los datos surgen del informe sobre el Mercado de Cambios que mensualmente elabora el BCRA y muestran que las inversiones de residentes en el exterior sumaron u$s515 millones, a lo que se restaron 107 millones de dólares de ventas de divisas que estaban fuera del sistema.

Te puede interesar Dólar, tasa y riesgo país tras decisión de la FED: cómo sigue

El hecho de que haya inversores que se desprendieron de dólares muestra dos claros efectos del ajuste monetario que encaró Guido Sandleris desde que asumió al Banco Central. Por un lado, aquellos que vendieron sus dólares para aprovechar el alto nivel de las tasas en pesos, en un contexto de estabilidad cambiaria. Y por otro, quienes tuvieron que recurrir a sus ahorros en moneda dura ya sea para evitar endeudarse en pesos o para hacer frente a sus obligaciones diarias.

En octubre, de hecho, cuando comenzó este ajuste monetario, ya se había notado una fuerte reducción en las compras de billetes dentro de los componentes de FAE, que cayó de u$s1.195 millones a u$s475 millones. En noviembre, con un Banco Central que además retiró más pesos del mercado de los que se había propuesto, las ventas superaron a las compras.

“Es importante destacar que en noviembre se registraron ventas netas de billetes de privados. Desde la instauración del mercado de cambios en 2002, este comportamiento sólo había ocurrido en ciertos meses de 2004-2005 y 2009, sin considerar el periodo de suspensión para atesoramiento de 2012-2013”, explicó el Central en el informe difundido este miércoles.

Menos gente que compra dólares

Respecto a la cantidad de individuos que vendieron billetes en el mercado de cambios el BCRA destacó que volvió a aumentar con relación al mes previo, sumando 700.000 personas, una cifra que duplicó el promedio de 2017, que era de 300.000 clientes por mes. La cifra marca el mes con mayor cantidad de personas que vendieron dólares, al menos desde que se instauró el mercado de cambios en 2002.

Del otro lado, la cantidad de personas que compró billetes a través del mercado se redujo en 200.000 clientes respecto el mes anterior, totalizando 900.000 personas. En monto, las compras de “personas humanas” en el mercado sumaron u$s448 millones, lo que significó el cuarto mes consecutivo con caída respecto al mes anterior y un nuevo mínimo desde la salida del cepo cambiario en diciembre de 2015. “Esta disminución en las compras netas se observó en la demanda neta de billetes para atesoramiento”, explicó el Central.

Te puede interesar Todo tarjeta, nada de préstamos: así se financia una compra en Argentina

“Como es habitual, las operaciones con billetes de individuos se concentran en los estratos inferiores de monto: en noviembre, el 69% de las ventas brutas y el 63% de las compras brutas fueron inferiores a u$s10.000”, detalló el organismo monetario. El promedio de las ventas brutas fue de u$s1.260 por persona, mientras que cada cliente que compró divisas, en promedio, se llevó u$s1.170.

Así, el total de ventas brutas sumó u$s872 millones, marcando el segundo máximo detrás de diciembre de 2016, mientras que las compras brutas de moneda extranjera totalizaron u$s1.000 millones, el mínimo de los últimos dos años.

A modo de resumen, en un punteo, el BCRA resalta dos cosas:

-Las “Personas humanas” (residentes) básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento (u$s100 millones en noviembre) y viajes al exterior (u$s300 millones).

-Dentro de “Inversores Institucionales y otros”, encontramos tanto residentes como no residentes, cuyas operaciones más significativas se deben a cambio de cartera (salida neta de u$s500 millones en noviembre).

Ezeiza, cada vez más lejos

Te puede interesar Renta Financiera: reglamentan este viernes las modificaciones

El primer punto, y más concretamente la menor demanda para viajes al exterior, refleja los efectos de un tipo de cambio elevado, lo que redujo a u$s338 millones las salidas en el ítem “Viajes y otros pagos con tarjetas”, que si bien es una cifra similar a la de octubre muestra una caída interanual de 48%.

Respecto a los inversores institucionales el Central destaca que hubo compras por u$s300 millones, tanto de residentes como de no residentes, también un monto similar al mes previo, pero es sólo un 17% de la salida neta promedio mensual que tuvieron desde el inicio de la corrida cambiaria del último abril.

A partir de esta situación, sostiene el organismo monetario, “podemos observar que los ingresos netos acumulados por inversiones de cartera de no residentes desde junio de 2017 hasta febrero de 2018, casi compensaron los egresos netos de los últimos ocho meses”.

En cuanto al impacto de la economía real en el mercado de cambios, el BCRA destacó que todos los sectores sin contabilizar al agropecuario realizaron compras netas por unos u$s200 millones, revirtiendo el resultado de octubre en unos u$s300 millones. Esto fue “consecuencia de menores ingresos de deuda y de mayores transferencias al exterior sin un destino específico informado”, detalló el organismo.

Además, agregó, la diferencia con respecto a las compras netas por u$s2.250 millones que este grupo registró en noviembre de 2017 se explica mayormente por el freno en las importaciones de los últimos meses.

Así, en noviembre las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por unos u$s900 millones.