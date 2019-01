Expresidenta sudamericana, candidata a dirigir Banco Mundial

La renuncia de Jim Yong Kim a la presidencia del BM causó sorpresa, pues se trata de uno de los cargos más importantes entre los organismos multilaterales

La renuncia de Jim Yong Kim a la presidencia del Banco Mundial causó sorpresa, pues se trata de uno de los cargos más importantes entre los organismos multilaterales. Tras seis años en el cargo, el médico estadounidense de origen coreano deja la institución, y con eso da al Presidente estadounidense Donald Trump una oportunidad de tener una influencia decisiva para elegir al director de esta institución de préstamo global de 189 miembros, según diversos análisis.

En virtud de una regla no escrita, la presidencia del Banco Mundial recae habitualmente en Estados Unidos, el mayor accionista de la institución -junto a Francia, Alemania, Japón, Reino Unido-, mientras que la dirección del Fondo Monetario Internacional es para los europeos.

El nombramiento de su sucesor abre un abanico de expectativas, ya que el gobierno de Trump podría marcar un distanciamiento de los usos históricos, como ya lo ha hecho con otras instituciones multilaterales, una concepción de la política de la cual es muy crítico.

Te puede interesar Impuestos 2019: cómo serán los cambios en Monotributo, Ganancias y Bienes Personales

Los candidatos En medio de este panorama, una columna publicada por el Financial Times este martes mencionó posible nombres para suceder al norcoreano. Junto con nombrar a Nelson Barbosa, el ex ministro de Finanzas de Brasil y Justin Yifu Lin, el ex economista jefe del Banco Mundial, figuró el nombre de la ex mandataria chilena Michelle Bachelet quien "encajaría perfecto" en el cargo.

Ante ello, diversos economistas de su país consultados por Emol -algunos de los cuales con una extenso paso por el Banco Mundial- analizaron el nombre de ex jefa de Estado y actual Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, para suceder a su colega de profesión Jim Yong Kim.

Andrés Solimano, ex economista senior del Banco Mundial, aprobó la opción de la ex Presidenta de la República para llegar a la entidad internacional por varias razones: es mujer, posee amplia experiencia política y proviene de un país en desarrollo.

Te puede interesar ¿Cuál es el metal estrella que destrona al oro?

"Lo podría hacer bastante bien, no tengo mayores dudas a ese respecto, sería un cambio interesante (en el Banco Mundial) en el sentido de venir de un país en desarrollo, de ser una mujer, pero por otro lado, es una persona que ha tenido experiencia de ser Presidente de la República en dos ocasiones y también tuvo altas responsabilidades en ONU Mujer y ahora como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos", dijo.

No obstante, matizó sus reales posibilidades: "Hay que estar consciente que los países que son aportantes más importantes de recursos como EE.UU, Alemania, Francia o Inglaterra, tienen un peso bastante grande en la designación del presidente del Banco como ha sido en la práctica hasta ahora". Por su parte, el economista Tomás Izquierdo sostuvo que si bien Bachelet "tiene la experiencia política y el recorrido a nivel de cargos de alto nivel internacional", a su juicio "le falta un componente relevante que es el componente técnico".

"Si bien es cierto que el cargo de presidente del Banco Mundial es un cargo más político, sin duda, que técnico, normalmente quien ocupa ese cargo tienen también un conocimiento más específico en temas económicos, desarrollo económico, comercio internacional, etcétera... (la ex Presidenta) no califica para eso", afirmó.

Te puede interesar Dólar hoy: el Central recortó las tasas y el billete repuntó a $38,63

El economista y ex director ejecutivo del Banco Mundial para el Cono Sur, Dante Contreras, no se mostró sorprendido con que el nombre de la ex Mandataria suene para el cargo, de hecho indicó que "si se le propusiera y ella aceptara, sería un buen nombre para liderar una institución como el Banco Mundial (...) la ex Presidenta Bachelet tiene una excelente reputación a nivel internacional y además es una persona a la que se le identifica por liderar temas y políticas de desarrollo humano".

Respecto al futuro real que podría tener una eventual candidatura de Bachelet, el académico de la Universidad de Chile consideró que "eso es más difícil, porque aquí juegan un montón de aspectos. En ese sentido, ella cumpliría con el tema de la imagen de su persona y claro que hay una posibilidad, pero también es relevante de qué país viene y Chile es un país muy chico en el concierto internacional, por eso estos cargos se lo dan a personas que vienen de países con un peso diferente".

Mientras que la economista Cecilia Cifuentes también valoró la experiencia política y el prestigio que pueda tener a nivel mundial la ex jefa de Estado, sin embargo, sostiene que "ella no tiene un gran conocimiento en temas económicos, más bien yo diría que desconoce bastante cómo funciona el mundo desde el punto de vista económico".

"Las personas hay que elegirlas por el mérito, no discriminar ni a favor ni en contra, y me parece que hay muchas personas en países emergentes tanto hombres como mujeres con suficientes méritos técnicos y académicos para tener ese cargo", concluye. Lo único cierto hasta ahora, es que será la búlgara Kristalina Georgieva, directora general del Banco Mundial, quien dirigirá interinamente a la entidad a partir del 1 de febrero.