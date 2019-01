Dólar, bonos, acciones y más: cuatro carteras de inversión para enfrentar el año electoral

En la City afinan sus recomendaciones para "surfear" un escenario que no será para nada fácil, dada la incertidumbre tanto política como económica

Comenzó formalmente un año desafiante para aquellos que buscan hacer rendir su dinero. Si apostar por activos argentinos ya es una jugada de riesgo en condiciones normales, el año electoral -en el que se define el futuro político de Cambiemos- y una economía todavía en recesión le sumarán aún más vértigo a las carteras de inversión.



Por este motivo, en la City afinan sus recomendaciones para surferar un escenario que no será para nada fácil. Según un relevamiento efectado por iProfesional entre los principales players del mercado, lo que prima es -como era de esperar- la cautela.

"Es hora, más que nunca, de trazar escenarios para poder invertir con un horizonte de mediano plazo, teniendo en cuenta que el 2019 es un año electoral, cargado de incertidumbres políticas y, cuándo no, económicas, muchas de ellas centradas en la plan de estabilización de la inflación, la vuelta al crecimiento y el financiamiento para el 2020 en adelante", explica Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders.



Para el especialista, quiénes serán los candidatos para las presidenciales y cómo llegan a octubre será muy importante, aunque habrá elecciones desdobladas y anticipadas en muchas provincias para intentar anticipar el escenario electoral antes de esa fecha.

A continuación, cuatro carteras recomendadas por expertos para tratar de sacar ventaja en este año electoral:

1. Research For Traders: dos escenarios que definen todo

Desde Research For Traders plantean dos escenarios muy diferentes y, en función de los mismos, plantean las sugerencias para inversores.

El primero de ellos es más "optimista" y postula la posibilidad de que el plan antiinflacionario tenga éxito, regrese el crecimiento a partir del segundo semestre y el Gobierno recupere credibilidad y levante en imagen e intención de voto.

Para quienes apuesten por este eventual contexto, Neffa recomienda una parte importante, cercana al 50%, vinculada con alternativas de renta fija en pesos vía Lecap (a distintos plazos, de entre 91 y 360 días) y bonos con cláusula gatillo 2020; así como bonos con CER, como el PR13 y Letras de la Tesorería de la provincia de Buenos Aires. El 50% restante, en tanto, lo sugiere repartido entre bonos cortos en dólares (Letes a entre 3 y 12 meses y hasta el AO20) y algo de acciones como Transener, TGS, YPF y Grupo Galicia. Pero, aclara, no más que el 20%.

El segundo escenario que esgrimen desde Research For Traders está vinculado con una visión más pesimista: una inflación que no baja con la rapidez que se espera, una recesión que se profundiza en el segundo semestre y una confianza del consumidor que no levanta. Además, suma complicaciones, como el hecho de que surjan dudas sobre cómo hará el Gobierno para financiar los vencimientos de la deuda que empiezan a operar una vez que se termina la plata del FMI o el rollover de los vencimientos.



A quienes comulguen con esta visión, los expertos les recomiendan dolarizar en un 80% la cartera mediante colocaciones en cauciones en dólares y bonos cortos en dólares (Letes entre tres y 12 meses y el AO20). El 20% restante, en tanto, debería quedar en instrumentos de renta fija en pesos con Lecap cortas a no más de seis meses, con cobertura cambiaria en el Rofex mediante la compra de futuros de dólar.

"Son dos escenarios, uno positivo y otro negativo que requieren de instrumentos distintos. Semana a semana será necesario revisarlos, dada la volatilidad esperada", reflexiona el especialista de Research For Traders.

2. Balanz Capital: mantener la cautela en el corto plazo

Desde Balanz Capital, la compañía financiera que comanda Claudio Porcel y Walter Stoeppelwerth, alertan que "estamos en un momento de mucha turbulencia a nivel global y local". Y creen que todavía puede haber volatilidad en el mercado por lo cual recomiendan tener mucho cuidado en invertir en activos de riesgo.



Por eso, sugieren una diversificación global e integral de los portafolios, teniendo en cuenta el fly to quality (vuelo hacia la calidad) que ocurre en mercados como los actuales, en los que el principal refugio global son las letras del tesoro americano.



"Nuestra recomendación hacia el ahorrista es mantener la cautela en el corto plazo debido a estos tiempos volátiles", acotan. La cartera que están sugiriendo es conservadora:



-Está compuesta por un 30% en Letes en dólares o el Fondo Balanz Ahorro dólar, compuesto principalmente por Letes de diferentes plazos y rendimientos



-Otro 30% en el Bono Soberano 2020 (AO20), 20% de tasa en pesos como el fondo Balanz Ahorro en pesos y otro 20% en Bonos corporativos y subsoberanos en dólares o directamente suscribiendo el fondo Renta Fija en dólares, que trabaja a través de la diversificación en bonos soberanos, subsoberanos y corporativos.



-La composición en moneda entonces sería un 80% en dólares y un 20% aprovechando las tasas en pesos que aún se mantienen en elevados niveles.



"Actualmente no estamos recomendando incluir renta variable en los portfolios conservadores de los clientes", señalan desde Balanz. Para aquellos más agresivos y que pueden convivir con volatilidad, ven atractivo el sector energético argentino, pudiendo acceder a través del fondo acciones argentinas o invirtiendo en algunas empresas.



En ese sentido, la acción de la empresa TGS está en el centro de lo que es el desarrollo de Vaca Muerta y en todo lo que es el transporte que se va a producir en el área y con gran potencial, si llega el financiamiento internacional para ese proyecto.



Además, desde Argentina se puede invertir en bonos del tesoro americano (T-bill). Asimismo se puede diversificar la cartera a través de Cedears, pudiendo invertir en acciones que cotizan en mercados como Estados Unidos o Brasil, por ejemplo.

3-Allaria Ledesma: apuesta por las acciones

"La menor disponibilidad de pesos en la calle, sumado a la estabilidad del dólar y la recesión, permitiría observar un sendero decreciente en la inflación, que esperamos sea de entre 25% y 30% para 2019", detalla el informe sobre perspectivas 2019 de Allaria Ledesma, la compañía del presidente del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Ernesto Allaria, y la sociedad de bolsa número uno según el ranking de agentes.

La contracara, aclaran, "sigue siendo la recesión económica, en donde estimamos estar atravesando actualmente los peores meses". En concreto, esperan una caída de 1,8% en el PBI de 2019, por el elevado arrastre estadístico del 2018.



A la hora de las recomendaciones, en renta fija argentina, siguen prefiriendo la exposición a la curva soberana en dólares con una duration (vida promedio del título) muy acotada.



"La diferencia de tasa entre un bono que vence en 2020 y otro que vence en 2019 es de aproximadamente 6 puntos porcentuales, por lo que incluso en el tramo corto existe un elevado potencial de ganancia en caso de descomprimirse la incertidumbre política", afirman.



Para plazos más largos prefieren deuda corporativa (las empresas tienen en general un perfil de vencimientos mucho más despejado que el soberano, además de tener un bajo apalancamiento).



En renta variable, advierte Allaria Ledesma, las empresas del grupo Techint se han visto afectadas por la indagatoria de su principal accionista, Paolo Rocca, en relación a los casos de corrupción. "De esta manera, Ternium Argentina cotiza a menos de tres veces las ganancias estimadas para 2019", afirman.



Sugieren otros nombres en papeles ligados a los servicios públicos (TGS, TGN, Transener y Pampa), bancos (Macro y Supervielle), medios (Cablevisión Holding), alimentos (San Miguel) y siderurgia (Ternium Argentina y su controlante Ternium).



Durante 2018, la bolsa argentina tuvo la peor performance de la región (54% abajo en dólares), luego de liderar la suba durante 2017. El índice Merval Argentina se encuentra actualmente al mismo valor en dólares de principios de 2015.



Por eso dicen que la Argentina está cotizando -según sus estimaciones- a 9 veces sus ganancias para 2019 en dólares (7,8 veces sus utilidades proyectadas en pesos), un descuento de aproximadamente 45% respecto a otros mercados de la región.



"Para 2019, obtenemos un potencial de suba de 49% en dólares para el índice Merval Argentina (98% en pesos). Al ser un año con elecciones presidenciales, la política será nuevamente la que defina el devenir de los activos financieros", señala Allaria.

4- Proficio Investment: la apuesta por Brasil y el bono argentino a 2020

Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, coincide en que el activo a tener en cartera es el bono A020. "Con un rendimiento por encima del 10% creemos que se sobrestima la probabilidad de un escenario en el que al Gobierno se le haga muy difícil el rolleo de deuda", explica.



"Vemos al Gobierno haciendo delivery de sus promesas fiscales. Si se logran equilibrar los números fiscales y, al mismo tiempo, el BCRA puede ir bajando la tasa, el A020 debería recuperar cotización", asegura.



En acciones, la preferida es Petrobras Brasil (APBR), con precios 15% debajo de los máximos de hace dos meses, producto de la baja del precio del petróleo. "Es la acción a tener en cuenta para el que quiere apostar por un escenario de reformas pro mercado en Brasil. Los fondos externos son tradicionales inversores tanto de Vale como de PBR y, con un contexto internacional más calmo, es la blue chip por excelencia para entrar a Brasil". comenta Di Giorno.



En el menú también está Mirgor. En un año muy difícil para el consumo masivo, logró cancelar deuda por $550 millones. "Mirgor logra reconvertirse agregando 50 puntos de venta minorista principalmente en shoppings bajo la marca Samsung y, según su balance, tiene inventarios (básicamente celulares) por un valor superior al market cap de la empresa", remarca el especialista de Proficio.