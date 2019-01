JP Morgan ya no es tan optimista por el "ascenso" argentino a emergentes

La entidad calculaba que iban a ingresar u$s5.500 millones a las acciones argentinas pero ahora redujo el monto a u$s1.300 millones. ¿Por qué?

Las acciones argentinas serán incluidas finalmente en el índice de mercados emergentes (MSCI) en mayo de este año, después de batallar para lograr el ascenso desde el poco seductor mercado de frontera.

Y teniendo en cuenta esto, el banco JP Morgan actualizó recientemente sus estimaciones con respecto al potencial ingreso de capitales que esto produciría para el mercado local. El resultado no fueron buenas noticias.



Con base en los precios actuales del mercado, estiman que el peso de los papeles argentinos en el índice llegaría a 0,36%, lo que implicaría un ingreso de capitales total cercano a los u$s1.300 millones. Esto implicaría que el MSCI Argentina tendría 10 papeles incorporados y tendría un peso muy similar al de Colombia y Perú.



Pero el supuesto monto que ingresaría sí o sí a los papeles argentinos, cálculo que surge del simple hecho de que los fondos tienen que replicar este índice y por ende comprar papeles locales, difiere de estimaciones previas del mismo JP Morgan que calculaba ingreso de fondos por u$s5.500 millones.



"A pesar del hecho de que los flujos esperados han disminuido en el último año, impulsado por la importante desempeño inferior al de mercados emergentes, creemos que este evento todavía podría actuar como un importante catalizador para las acciones argentinas", dice el Morgan.



En el mercado dicen que el menor ingreso de fondos se produjo por un cambio en la ponderación de la Argentina en el índice, sumado a que los fondos activos ya están varios posicionados y overweight en papeles argentinos. Por ende, el impacto será sustancialmente menor al estimado previamente.



"A medida que nos acercamos a mayo de 2019, y también dependemos de cómo los datos económicos y el panorama político están evolucionando, creemos que los flujos podrían apoyar más a las acciones argentinas", aclara JP Morgan.



Lo más relevante del paper del banco publicado recientemente es lo siguiente:



-Las estimaciones actualizadas implican que Argentina ponderaría el 0,36% del índice EM y 2,8% de Latam. El peso potencial está determinado por el floating ajustado (o sea, la cantidad de acciones que cotizan en el mercado y su precio).

-Así, la capitalización de mercado de las 10 acciones que estiman ingresarían al índice suman u$s17.400 millones. El peso estimado ha disminuido desde un máximo de 0,6% del índice emergente y 4,6% del de Latam en abril de 2018 debido al bajo rendimiento del mercado argentino contra el resto de emergentes. Mientras que los papeles locales cayeron 47%, el resto perdió 20%.



-Así, el nuevo peso estimado implica cerca de los mencionados u$s1.300 millones de potencial entrada de capitales. La principal fuente de ingreso es la relacionada con los fondos que rastrean el MSCI EM. De acuerdo con el banco, hay actualmente u$s320.000 millones en ETFs (fondos) pasivos y u$s928.000 millones en activos posicionados en emergentes.

-En el caso de los inversores pasivos, actualmente no tienen posiciones en Argentina, e invertirán el 0,36% lo que implicaría u$s1.146 millones de flujos en acciones argentinas. En el caso de fondos activos, estiman que ya tienen, en promedio, el 0,34% de sus cartera invertida en Argentina.

-Por lo tanto, llevar su posición a "neutral" implicaría u$s170 millones adicionales. Sumando ambos, se llega a las entradas totales estimadas de u$s1.317 millones, algo que equivalente a 11,3 días hábiles de trading.



-Según las estimaciones del Morgan, el Índice Estándar de Argentina ahora tendría 10 participantes versus 9 en su último ejercicio. Según estiman, se suma Loma Negra. Ya formaban parte de este ascenso Grupo Financiero Galicia, YPF, Pampa, Banco Macro, Globant, Telecom, TGS, BBVA Francés y Central Puerto.

-Pero en el subíndice de pequeñas empresas (en base a cálculos de capitalización) que pelean por llegar a las mencionadas 10 que gozarán de los privilegios de pertenecer al MSCI se asoma Corporación América, Arcos Dorados, Despegar y Adecoagro entre las que más chances tienen.