Dólar hoy: cayó 34 centavos y cerró abajo del piso de la banda

Por primera vez desde que se instauró la zona de no intervención, el BCRA compró dólares. Licitó menos de lo que tenía permitido y dejo caer a la divisa

El dólar volvió a operar en baja y por primera vez desde que se instauró la zona de no intervención para la divisa, el organismo monetario entró a escena, con compras por 20 millones de dólares. La intervención, que fue a través de una subasta, no logró contener el precio, que siguió en baja incluso después de las compras y el precio mayorista cerró a u$s37,08, lejos del piso de $37,355.

Fue la segunda vez que la divisa opera por debajo de la zona de no intervención, aunque es la primera vez que el precio de cierre queda fuera de esa banda. El martes último, a mitad de la rueda la divisa operó a un precio menor que el piso y el BCRA aceleró la baja de tasas.

Con esto, el Central dejó en claro dos cosas: por un lado, que efectivamente saldrá a intervenir si la divisa perfora la zona de no intervención; y por otro, que no sólo no defenderá un piso, sino que hasta es capaz de comprar menos de lo permitido y dejar incluso que el precio cierre fuera de la zona de no intervención.

“Hoy se comprobó por primera vez que este sistema no tiene un precio fijo y tampoco un monto de intervención”, destacó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios en su informe diario. Es la primera vez que el organismo compró desde el 1 de junio de 2017, cuando intervino con u$s50 millones.

Mañana, viernes, según la estrategia que definió el comité de Política Monetaria del BCRA, el piso de la banda será de $37,379, casi 30 centavos arriba del precio en que cerró hoy.

El volumen total operado en el mercado de cambios fue de 603 millones de dólares, una leve baja de 6% respecto a la rueda previa.

En paralelo, el organismo monetario volvió a recortar la tasa que paga por las Leliq. En rigor, pagó 58,459%, cuando el día previo la tasa de corte promedio había sido de 58,782%. En la licitación colocó $151.332 millones frente a un vencimiento de $151.371 millones, con lo cual generó una expansión monetaria de $1.700 millones.

Te puede interesar JP Morgan ya no es tan optimista por el "ascenso" argentino a emergentes

En la city porteña, según el habitual relevamiento que efectúa iProfesional, el precio bajó 34 centavos respecto a la rueda previa y quedó, en promedio a $36,22 para la compra y a $38,16 para la venta, según el siguiente detalle:

- Galicia: $38,60

- Nación: $38,25

- ICBC: $38,45

- BBVA Francés: $38,55

- Supervielle: $38,40

- Santander Río: $38,60



En el mercado informal, por su parte, el blue opera estable a $39,80, según informan las cuevas que operan en el microcentro porteño.

Por su parte, en el mercado de futuros Rofex, los contratos a enero y febrero cerraron a $38,08 y $39,40 respectivamente, una baja de 40 centavos cada uno respecto al día previo.