Los Fondos comunes de acciones superaron al Merval en 2018

Los FCI permiten acceder a través de un portfolio diversificado a varias opciones de inversión a tasas que suelen ser competitivas y con elevada liquidez

El 2018 fue un año complicado para el segmento de acciones, principalmente tras los efectos generados por la crisis cambiaria, lo que llevó a que el Merval anotara un aumento de apenas 0,7%, muy por debajo de la inflación, que terminaría el año con un avance cercano al 46%.

Te puede interesar Dólar, bonos y acciones: 4 carteras de inversión para el 2019

Pese al flojo rendimiento de los papeles, algunos Fondos Comunes de Inversión (FCI) lograron gestionar sus inversiones para terminar con alzas superiores a las de la Bolsa porteña, como fue el caso de Tavelli PLUS (+12,4%), Arpenta Acciones Argentinas (+9,93%), Alpha Acciones Clase A (+8,36%), HF Acciones Líderes Clase I (+5,55%) y Pionero Acciones (+5,47%), que lideraron el ranking.



En ese sentido, Mariano Tavelli, presidente de sociedad de Bolsa Tavelli & Cía, sostuvo que “los fondos se caracterizan por no replicar un índice, son bastante dinámicos; en nuestro caso fue mutando la composición de acuerdo a cómo fueron evolucionando algunas cuestiones como la cambiaria o las expectativas en Brasil”. “Localmente, también se dio el caso de algunos papeles puntuales, que en algún momento no habían lucido, como Transportadora Gas del Sur, pero que luego se posicionaron bien durante el año con la posibilidad de exportar gas a Chile”, indicó. “Lo que hay que destacar es que en general se trata de buscar una administración orientada al mediano y largo plazo”, aclaró.



Los FCI son un instrumento financiero que permite acceder a través de un portfolio diversificado a diversas opciones de inversión a tasas que suelen ser competitivas y con elevada liquidez. La idea es que los inversores minoristas puedan colocar los pesos a tasas superiores a las cuales podría conseguir debido a su escala. Además, ofrecen un incentivo fiscal debido a que aquellos que estén compuestos en más del 75% por acciones argentinas están exentos de pagar el impuesto a la renta financiera, aunque igual aplica la retención de dividendos de ganancias, según consigna Ambito.



Con respecto a las proyecciones para este año, Tavelli sostuvo que “las expectativas no son muy positivas, pero sí está la esperanza de la posibilidad de cierta rebote del flojo desempeño del año pasado, sobre todo en acciones”.

“Es que en pesos prácticamente mantuvieron su valor; no compensaron ni la devaluación ni la inflación”, precisó. “Cuando comience a verse alguna señal de recuperación y de crecimiento genuino, empezará a repuntar”, agregó. En cuanto a los títulos públicos, Tavelli consideró que “van a depender del contexto internacional: Brasil probablemente va a estar jugando a favor y lo mismo parece ocurrir con las tasas a nivel internacional, ya que la Fed dio a entender que va a apaciguar el ritmo de subas”. “Será un año levemente positivo con respecto al anterior”, señaló.