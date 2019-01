Las tres causas que explican la suba del dólar, que en dos días saltó 55 centavos y rozó los $39

El dólar parece haber salido del letargo que lo mantuvo por debajo de la zona de no intervención durante varias jornadas. Qué variables influyeron

El dólar parece haber salido del letargo que lo mantuvo por debajo de la zona de no intervención, este jueves volvió a operar en alza. Mientras que el mayorista subió 21 centavos, y cerró a $37,71, el minorista llegó a $38,74 para la venta en la City, marcando un alza diaria de 27 centavos según el promedio que elabora el BCRA.

En efecto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) el precio de la divisa estadounidense cerró en los $37,71 aunque en el inicio de la jornada se ubicó en torno de los $38, por lo que llegó a avanzar cerca de 50 centavos frente al cierre anterior. Esta cotización fue la más alta del año (aunque apenas 28 centavos superior al cierre del año 2018).

Según explican en la city, podrían definirse tres causas que explican este salto del dólar, que en dos días sumó casi 55 centavos en dos días.

1. Las señales del BCRA

La señal que envío el Banco Central, confirmando que venderá divisas cada vez que el precio perfore la zona de no intervención, consolidó la idea de que el organismo monetario buscará evitar que la divisa opere fuera de la banda acordada con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, si bien las primeras intervenciones parecían tibias, en las últimas ruedas no sólo vendió más fuerte sino que el miércoles, cuando el precio había subido por demanda genuina y sobre el cierre amagó con bajar, salió a licitar divisas para que el prcio vuelva a reacomodarse dentro de la zona de no intervención.

El analista Gustavo Quintana, de PR Cambios, consideró que "el cambio de tendencia en el mercado de cambios acomoda los precios en un nivel que ahora se aleja de la banda inferior de la zona de no intervención".

El volumen total operado en el mercado de cambios fue de 623 millones de dólares, prácticamente lo mismo que en la rueda previa.

2. La exportación comenzó a retener

Para Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, otro de los factores tuvo que ver con la especulación bancos y exportadores, que ahora, al ver que el precio cotiza en alza, retienen a la espera de que la divisa siga subiendo y encuentren un mejor precio para vender. Según destacó el especialista, influyó en gran parte “la especulación de los vendedores de bancos e inversores -que al subir el precio prefieren esperar-, y a los exportadores cerealeros, que solo liquidaron unos u$s60 millones ayer, cuando el promedio era de 80 millones diarios”.

Ya con el avance de la rueda, en opinión de Quintana, "luego de alcanzar los $38, un rango que no se repite desde fines de diciembre pasado, apareció algo de oferta en el mercado mayorista del dólar y los precios comenzaron a retroceder, primero a niveles de $37,85/37,87 y luego hasta $37,75". El cierre estuvo incluso por debajo de esa cifra.

El economista Nery Persichini considera que con esta suba "el peso cae más que proporcionalmente frente a sus pares emergentes".

3. La tasa sigue bajando

Como efecto directo de las compras de dólares, con als que inyecta liquidez al mercado, la tasa de referencia comenzó a acelerar su baja, lo que de a poc vuelve a alimentar la demanda de dólares.

Ayer, de hecho, el BCRA colocó Leliqs por $147.827 millones, a una tasa promedio de 57,316%, cuando el día anterior el rendimiento de esas letras había quedado en 57,542%. Como afrontaba vencimientos por $151.333 millones, expandió aproximadamente $5.100 millones.

El movimiento del mercado mayorista se trasladó a las pizarras de las principales entidades que operan en el microcentro porteño, llegando a tocar en algunas casas los $39. El promedio fue $98,74 para la venta y $36,79 para la compra.

De acuerdo al promedio que elabora el Banco Central, los valores fueron los siguientes:

- Galicia: $39,00

- Nación: $38,55

- ICBC: $38,55

- BBVA Francés: $38,89

- Supervielle: $38,80

- Santander Río: $38,60

Es que el miércoles, el dólar mayorista subió luego de que sobre el final interviniera la entidad rectora lo que llevó a la moneda estadounidense a ubicarse dentro de la zona de no intervención, algo que no sucedía desde el 10 de enero.

Eso se debió a que sobre el cierre el Central subastó u$s30 millones, lo que provocó que la divisa estadounidense finalizara el día en $37,50, apenas por encima del piso de la banda, que era de $37,499. Este jueves, la moneda escaló 20 centavos más en ese segmento.

En el mercado de dinero entre bancos el call money se operó a un promedio del 54%.

En el mercado de futuros Rofex se operaron 893 millones, de los cuales más del 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, con el precio cerrando a $38,49 y $39,792 respectivamente.