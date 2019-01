Panorama económico: la tasa en pesos será la moda en el 2019

El mercado financiero aún es muy chico en Argentina, por lo que se vuelve altamente volátil y cualquier movimiento de dinero lo puede alterar

En un contexto en el que la economía de Argentina no está pasando por su mejor momento, en los desayunos de Bloomberg News conversaron sobre la situación del mercado del país y las claves principales que habrá que seguir en el corto plazo con Fabio Saraniti, director de banca mayorista del Banco Comafi y Germán Plessen, asesor financiero en Max Valores SA.



A continuación, lo más destacado del encuentro:

Lo que ilusiona: Larga vida al carry trade



Este año va a haber más oferta que demanda de dólares, a medida que las altas tasas de interés incentivan el posicionamiento en activos en moneda local. El tipo de cambio se va a mantener en estas semanas en torno al piso de las bandas de flotación. El mercado da actualmente espacio para que baje más rápido la tasa de Leliq, pero el BCRA se esforzará en lograrlo de manera prudente para no arriesgar una mayor volatilidad.



Lo que sorprende: Argentina tiene vida propia



El mercado local se desacopló del internacional. Los fenómenos en Argentina son autoinflingidos. En términos relativos, tener un bono a 5 años en dólares como es el Bonar 2024 rindiendo cerca de 10 por ciento indica que el país está desacoplado del resto del mundo. Continuará la compresión de spreads para Argentina en las próximas semanas, aunque no ayude el contexto internacional.



Lo que da confianza: ARS resistente



Es difícil que este año sea tan malo en lo internacional y para los países emergentes como lo fue el 2018. Y para Argentina, puntualmente, existe un muy bajo riesgo de una corrida contra el dólar. El acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional arranca con un tipo de cambio alto, que empieza a revertir la salida de flujos de dólares del país. Al mismo tiempo, la cantidad de pesos en poder del público (dinero en circulación más plazos fijos) ya es muy baja, está en niveles mínimos en términos del PBI. Además, esta cantidad de pesos en bancos es mayormente transaccional, es decir, buena parte es dinero que la gente necesita para llegar a fin de mes. No se trata de "hot money", con lo cual no es peligroso para la

estabilidad del peso.



Lo que no convence: ¿son necesarias las bandas FX?



Las bandas de flotación cambiaria que dispuso el Banco Central son la parte débil del plan monetario de Argentina. Están mal confeccionadas porque dejan un espacio demasiado amplio para la flotación del peso, y un techo demasiado alto. Las intervenciones del Banco Central no permiten saber si el actual nivel del tipo de cambio es de equilibrio. En algún momento habrá que sacarle los bastones al plan: esta banda debería desaparecer. El problema está en que su eliminación puede ser interpretada como un cambio en las reglas de juego, en un momento en que el Banco Central debe sobreactuar para cumplir con el acuerdo. Especulan con que el BCRA probablemente se incline, a partir de abril, por estrechar la

banda y cambiar la pendiente de los límites inferior y superior.



Lo que asusta: Argentina es una hoja en el viento



El mercado financiero aún es muy chico en Argentina, por lo que se vuelve altamente volátil. Cualquier movimiento de dinero lo puede alterar. Actualmente hay un stock de 1,4 billones de pesos de plazos fijos y, si en algún momento se desarma apenas una fracción de este stock, podría verse mayor presión en el tipo de cambio. Otros temores incluyen el riesgo político que podría generar una salida de depósitos en dólares previo a las elecciones presidenciales de octubre, que encarecería el financiamiento para el Gobierno a través de Letes.