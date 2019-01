Juan Carlos de Pablo: "Estamos empantanados mal"

Reconoce los desafíos que enfrentará el próximo gobierno. No es entusiasta de un segundo mandato de Macri. Peor de un tercero de Cristina

En un extenso reportaje, el economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que "estamos empantanados mal, y con esto me refiero a que no hay ninguna modificación fácil. Todo el mundo tiene unas teorías muy elocuentes acerca de lo que habría que hacer, donde generalmente los platos rotos los paga el otro. Ahora estos empates pueden durar de la misma manera que en su casa puede durar una canilla que cierra mal, excepto que usted la sabe cerrar y voy a su casa e intento cerrarla y me dice '¡me la deja a mí!'”.

Los puntos más relevantes de la entrevista son los siguientes:

"Ahora cuando estamos empantanados mal es porque algunos aspectos no pueden esperar ni 20 años ni uno. Me refiero a que si uno tiene una tasa de interés del 60% anual, una tasa esperada de inflación del 30% anual, uno tiene que saber que algo va a pasar. No se puede tener en los distintos pedazos de la política económica tasas de inflación implícitas muy diferentes porque eso lo único que quiere decir es que el futuro no va a hacer como está en esa planilla, va a ser de otra manera que no sabemos cuál va a ser".

"La primera reflexión que tengo es que la vida es un continuo, uno arranca 2019 como cerró 2018 y el año pasado cerró con un nivel de arrastre muy pesado en términos de nivel de actividad, muy pesado en términos de suspensiones laborales y con una diferencia de tasa de inflación implícita en las distintas variables que es muy preocupante. Ahora uno mira al Poder Ejecutivo y se encuentra con la historia que venimos viendo desde 10 de diciembre de 2015 que nadie parece estar a cargo. Porque no hay nadie que tenga la camiseta del ministro de Economía, que es el que junta los pedacitos".

"A mí me gustaría que el Presidente agarrara todos los informes del INDEC y tomara de las solapas a algún funcionario y le diga: “¡Esto no está funcionando!, calmate, fijate y anunciá todo simultáneamente y cruzá los dedos de que nos crean”. Insisto, hay cosas que uno puede lamentar y vivir con esto, pero hay cosas que son rápidamente insostenibles. Venimos de una tasa de interés muy por encima de la tasa esperada de inflación desde hace ocho meses. Se va incubando una situación por la cual te decís algo va a pasar".



"El presidente dice que no necesita un “super ministro”, pero sí un ministro. Vamos a los bandazos. el último ministro en serio fue Lavagna que se fue en 2005. Por ejemplo, el anuncio de que todos los aumentos tarifarios se van a hacer en los primeros meses porque después vienen las elecciones. Me pregunto, ¿alguien cree en el PEN que tiene tanto poder, tanta sintonía fina para hacer eso?, porque de repente si no te creen la lectura que voy a hacer es que se acelera la tasa de inflación a principio de año y si eso es así estaremos en un lío en épocas de elecciones".

"No me canso de citar a Guillermo Calvo, que dice: la credibilidad o falta de credibilidad es crucial, la misma medida de política económica genera resultados distintos dependiendo de si te creen o no. El 10 de diciembre 2015 a este Gobierno le dabas un beneficio de la duda que hoy no se lo das. Ergo, hoy tenés que ser más duro que en 2015 para que te crean".



En cuanto a la cuestión política y en particular lo que hace a las elecciones, el economista sostuvo: "La pregunta es qué espero de un segundo mandato de Macri: “nada”. La gente quiere ver un Macri que no existe. Ahora si va a ser Macri o Cristina, voto a Macri por la misma razón que lo vote en 2015, para que me salve de Cristina y punto. Sin ninguna expectativa", afirma en el reportaje de Ambito.

"La gente me dice “estoy desilusionada”, y le digo: “Ese es su problema, que se ilusiona”. Yo tomo la vida como viene, pero lo sigo al hombre, hay un estilo M. Cuando en la campaña electoral me digan “quedáte tranquilo Juan Carlos, que ahora sí”, ¿ahora sí qué?, ya me lo dijiste en 2017 y ahora qué. Excepto que le agarre un susto. La historia argentina te dice que cambian la política económica cuando el que toma las decisiones se asusta en serio, no por decisiones intelectuales o debate. El ejemplo es 2018. Hoy, a juzgar por las decisiones de política económica, parecería que no están muy asustados. Podés estar con la alfombra rota pero cuando se desborda la bañadera algo tenés que hacer".

"Hoy nadie que tenga una posición ejecutiva está pensando en las elecciones, porque la realidad es tan dramática que su horizonte es mucho más corto. Hoy no se puede esperar que el Gobierno cebe la bomba. El sector privado que blanqueó está lleno de plata. Pero por algo dejaron la plata en otro lado. Están esperando. ¿Alguien los habrá asustado? Escuchando a algunos dirigentes, uno que tiene un ahorro casi tiene que agradecer que no se lo lleven todo. La fuente verdadera de la reactivación está en el sector privado. Pero algunos meten miedo. Por eso hay poca inversión. La pregunta es ¿por qué le dejaron afuera, estamos haciendo algo mal como país?".



"Seguimos tendiendo más de dos millones de empleados públicos nombrados por el Gobierno anterior, que siguen ahí y se matan de risa de los que dicen que hay hacer un ajuste. Tenemos 3 millones de jubilados que no aportaron y de eso hay miles de cosas. La primera cosa es que tenemos un problema,hay un conjunto de personas que cobran por nada, están becados, los aumentos de los jubilados deberían ser para los que aportaron, hay un millón de jubilados inválidos. son groserías. Para eso hay que tener un planteo como Presidente de que algo hay que hacer porque no funciona. Si no lo cree (chau)".