El BCRA compró por primera vez u$s75 millones, siguió con tasas a la baja, pero el dólar no repuntó

Redujo la tasa de Leliq a 51,30% pero el billete que operan los bancos subió 2 centavos. En el mercado minorista, cayó 4 centavos a $38,26 para la venta

El Banco Central que comanda Guido Sandleris finalmente compró u$75 millones (el nuevo máximo autopermitido en febrero) pero tampoco pudo hacer que el dólar subiera. De hecho, en el mercado mayorista donde opera en Central, el precio de la divisa apenas subió dos centavos para quedar en $37,19.

"En una rueda de desarrollo algo irregular, el tipo de cambio mayorista tuvo una discreta suba respecto del cierre de la semana pasada", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

La entidad intervino dos veces en el mercado haciéndose de dólares. La primera incursión fue por u$s50 millones al inicio de la rueda (a un precio promedio de $37,36), anuncio que logró que dólar mayorista comenzara la jornada operando en $37,45, veintiocho centavos arriba del cierre del viernes pasado.

Pero luego ese efecto se diluyó y al momento de subastarse la divisa ya estaba otra vez por debajo. Finalmente el Central salió otra vez de shopping y levantó u$s25 millones en otra operación cambiaria a precios de $37,24.

La movida del BCRA de comprar por primera vez los famosos u$s75 millones vino acompañada por una nueva baja de tasas. En la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) a siete días la tasa promedio de corte se ubicó en 51,304%. El monto adjudicado en dicha operació fueron los $180.000 millones que buscaban obtener.

"Se acelera la baja en tasa Leliq con el dólar debajo del piso de la Zona de No Intervención y el BCRA comprando u$s75 millones. Todavía falta la data de pases pasivos, debería haber algo de expansión por ahí, si no da que en la jornada compraron dólares sobre cumplimiendo la meta de base monetaria", dijo Federico Furiase, economista de Eco Go.

En lo que respecto al mercado minorista, en las pizarras se vieron valores para el billete de $38,26 según el promedio que elabora el Banco Central entre entidades. Esto representa una baja de 4 centavos respecto al viernes pasado.

Entre las principales entidades bancarias el precio fue el siguiente:

- Galicia: $38,50

- Nación: $38,05

- ICBC: $38,45

- Supervielle: $38,10

- Santander Río: $38,30