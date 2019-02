Crece emisión de deuda privada: empresas miran dólar y tasas y aprovechan una "ventana" para tomar fondos

En las últimas semanas se acumularon casos de compañías que salieron al mercado para aprovechar las condiciones financieras actuales

Sucedió lo que en el mercado todos estaban esperando pero que nadie se animaba a pronosticar. Finalmente, y en medio de un escenario incierto para la Argentina en el plano financiero, se abrió una ventana de oportunidad.

Esta vez, el mundo conspiró a favor: después de un final del 2018 con abruptas caídas para los activos locales, en el inicio de este año se dio una racha alcista en las principales bolsas del mundo.



Tanto las acciones como los bonos tuvieron un comienzo de 2019 de película, impulsado por el regreso de flujos de capitales desde el exterior por la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de mantener las tasas de interés y avisar que se congelarán durante el resto del año.

Así, de a poco, el clima financiero se empezó a tranquilizar y eso también jugó a favor del plan del Banco Central de estabilizar el tipo de cambio.



Con un dólar calmo, tasas de interés en pesos en baja pero aún elevadas y atractivas para inversores y un clima externo que trajo nuevamente el "viento de cola", se abrió una impensada ventana para emitir bonos por parte de empresas y provincias argentinas.



Si bien ya se estaban realizando operaciones, pero muy de corto plazo, el batacazo lo dio por estos días la Ciudad de Buenos Aires, con la reapertura de un bono al 2024. Pensaban colocar el equivalente en pesos a u$s200 millones y le ofertaron el doble.



"Esa operación fue como un rompehielos. Es lo que necesitaba el mercado para animarse de ahora en más. Que la Ciudad haya salido en forma tan exitosa demuestra que hay apetito por esta clase de colocaciones. Sólo falta que se vayan animando más emisores", resaltó Gastón Ríos, partner head de Capital Markets de Puente, entidad que actuó como uno de los colocadores del título.



"Hay interés y participación de inversores locales y del exterior. Hoy la Argentina está bajo la mirada de todos. Por eso es una oportunidad muy importante la que se abrió", recalcó Ríos.

Con el ojo en el dólar

De hecho, después de la salida de la Ciudad, empezó a calentar motores la Provincia de Buenos Aires. Trascendió que Marcelo Blanco, el secretario de Finanzas de María Eugenia Vidal, está en pleno contacto con bancos e inversores para también subirse a la ola y colocar deuda en los mercados. La Provincia es una de las más necesitadas en términos de financiamiento para este año.



Para las empresas y distritos que piensan emitir deuda en pesos, la volatildad del tipo de cambio es clave. Por eso la recomendación de las entidades colocadoras es que se apuren. El momento es ahora y cualquier movimiento del dólar les puede jugar en contra.



La primera llamada de atención fue lo que sucedió la semana pasada: el billete verde en el mercado mayorista acumuló una suba de setenta y siete centavos, volvió a entrar a lo zona de "no intervención" y el Banco Central incrementó levemente la tasa de referencia porque la inflación de enero fue mayor a la esperada.



"El escenario sigue siendo el mismo pero no hay que dormirse en los laureles. Si el Central tiene que empezar a subir las tasas por la inflación o porque el dólar empieza a escalar, va a ser más difícil y costoso salir a emitir en pesos. El timing es ahora, más aún pensando que los riesgos se irán incrementando con el correr de los meses por las elecciones. La ventana, este año, es muy pequeña y va a durar un par de meses nada más", señalaba el gerente de banca privada de una entidad extranjera, que pidió el anonimato.



El experto dice que hay muchas compañías a punto de desempolvar sus planes y a la espera de una oportunidad para salir, pero que el reciente movimiento del dólar les generó cierta preocupación.

"Por un retoque del tipo de cambio que todavía lo sitúa en la banda inferior uno no tendría que alarmarse tanto. Pero, es una señal. El emisor no debería confiarse demasiado", ratificó.



Otro banquero, que también solicitó estricto off the record, señala que el movimiento del tipo de cambio de la semana pasada es una luz de alerta. "Nosotros estamos trabajando con emisiones en dólares, con lo cual no nos complica tanto esta pequeña suba. Pero incluso para buscar fondos en moneda dura, es necesario que se mantenga el clima de estabilidad".

Pese a esta aclaración, confía que el escenario actual "perdurará y no habrá mayores sobresaltos. La ventana está oficialmente abierta".



Como la Ciudad se llevó todas las miradas en el mundo de los subsoberanos, en lo que respecta al mundo corporativo, los bancos son los que hicieron punta con las Obligaciones Negociables (ON).

Es una buena noticia, porque las entidades emiten deuda para luego volcar ese dinero al crédito. Esto podría augurar que, más tarde o más temprano, las entidades bancarias apostarán por el tradicional negocio de ofrecer créditos a los clientes. Además, al ser deuda no tienen que "encajar" esos fondos y al final del día les resulta más redituables que otras alternativas.



Los principales bancos que avanzaron en lo que va del año son:



-Banco Provincia: concretó su quinta colocación de títulos de deuda en la plaza local por un total de $4.880 millones con dos títulos a 9 y 18 meses. Pagó tasa Badlar más 4,25% para el título a 9 meses y 6% anual el el de año y medio.

Se trató de la mayor emisión corporativa desde mayo pasado, con ofertas que superaron los $6.335 millones. "Esto confirma la mejora en la confianza de los inversores, al tiempo que nos fortalece para ampliar la oferta crediticia", aseguró el presidente de la entidad, Juan Curutchet. "Esta gran aceptación confirma la mejora en la confianza de los inversores y la reapertura del mercado de capitales", agregó.



-Banco Hipotecario: colocó $3.570 millones a tasa Badlar más 6,15% anual. Fue la primera emisión a largo plazo que se registró en el mercado local desde la crisis. "Se trata de la primera emisión privada de plazo prolongado, con vencimiento el 21 de febrero de 2021", destacaron. De dicha colocación, $1.800 millones se obtuvieron "en especies", a cambio de ON existentes, lo que denota la confianza de los inversores en la institución.



-Banco Ciudad: licitará ONs Clase XIX y XX, a 9 y 18 meses de plazo (respectivamente) por un monto de hasta $1.000 millones cada una y a tasa variable más un margen de corte a determinar en la subasta. El roadshow se realizará entre el 15 y 19 de febrero.



-Supervielle: emitió sobre finales de enero bonos por $3.000 millones a 9 meses de plazo, convalidando una Badlar más 4,25%.



-Banco Galicia: colocará ONs Clase VI, por un monto de hasta u$s50 millones a tasa fija y a 7 meses de plazo, a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo, por hasta u$s2.100 millones. El roadshow se realizará entre el 15 y 19 de febrero



-Tarjeta Naranja: que depende del Grupo Financiero Galicia, salió con una ON a mediados de este mes con plazo de 18 meses por un monto total de $1.583 millones. Tuvo que pagar Badlar más 7%.



Gustavo Neffa, socio de Research For Traders, afirma que hay un aumento en el apetito de los inversores por colocaciones en pesos de las empresas locales.

"Todas están saliendo en pesos y con spreads sobre Badlar. Eso es porque saben que la tasa tiene que bajar y debido a eso es que se juegan a endeudarse a tasa variable", indica.



La Badlar es la que pagan los bancos por plazos fijos superiores a 1 millón de pesos. Actualmente está en 36,06%. Así, las compañías están tomando deuda pagando la Badlar más 300 o 700 puntos básicos, dependiendo de la calidad del emisor.



Neffa recuerda que se están convalidando estos niveles de tasas, que llegado al caso se han pagado hasta 47% anual (porque la tasa variable estaba más alta en enero) porque los emisores "saben que las tasas van a tender a bajar". "Los inversores institucionales no están aceptando colocaciones mayores a los 2 o 3 años", afirma.



En los bancos colocadores están apurando a las empresas y también a las provincias para que pueden salir a tomar fondos. Saben que habrá un margen acotado este año por el ruido electoral que encarecerá incursionar en los mercados.

"Es cierto que el costo de fondearse está más caro que el año pasado, pero hay tasas atractivas tanto para los inversores como para los emisores", destacan.

Aprovechando el veranito

Por ahora, mientras muchos le siguen prendiendo una vela a que este "veranito" no se acabe pronto, las empresas seguirán aprovechando el contexto benévolo.

Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Valores (CNV), durante enero el financiamiento total en el mercado de capitales argentino ascendió a $14.781 millones, un alza intermensual del 6% y 51% menor al observado en el mismo mes del año anterior.

-Este financiamiento se compuso de $5.565 millones en obligaciones negociables (38% del total).

-Otros $5.015 millones emitidos como cheques de pago diferido (34%).

-Además, hubo $3.690 millones mediante la colocación de fideicomisos financieros (25%) y $511 millones por medio de la emisión de pagarés avalados (3%).



El mes pasado se colocaron 10 fideicomisos financieros por un total de $3.690 millones, representando una variación interanual negativa de 31%. La totalidad de las emisiones se denominaron en pesos a excepción de dos que fueron en dólares.

Las emisiones de fideicomisos financieros en pesos del mes se colocaron a plazos que oscilaron entre los 12 y 56 meses, primando la opción variable (Badlar + margen).

Las tasas nominales de los cupones oscilaron entre el 40% y 54,6%, promediando 46,3% nominal anual. Así, los rendimientos fueron superiores variando entre 49,2% y 88,4%. Las emisiones en dólares se colocaron a plazos entre 1 y 10 meses y a un interés de entre 3,5% y 7,5% anual.



Otras compañías que apostaron por las Obligaciones Negociables duarante enero fueron las denominadas "financieras". Se hicieron operaciones a plazos que de entre los 9 y 37 meses: la ON Clase XXII Serie I de Compañía Financiera Argentina S.A. por $236 millones y la Serie 27 de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. por $500 millones las de menor duración (9 meses) y las ON Garantizada de El Paso del Virrey S.A., Villanueva e Hijos S.A. y Calzetta S.A. por un total de $20 millones, las más largas (3 años).

En relación a las tasas de interés nominales a las cuales las empresas adquirieron el nuevo financiamiento en pesos, predominó la variable y se vieron valores que oscilaron entre 47,5% y 54%.

"Tanto para las emisiones más pequeñas como las más grandes, hoy hay mercado que puede demandar estas colocaciones. El apetito de los inversores volvió y eso debería incentivar que se incrementen las operaciones", pronostican desde otra entidad que asesora a las empresas para salir al mercado.