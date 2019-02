Analistas aseguran que el dólar está en el promedio de los últimos 20 años

Desde Ecolatina sostienen que "en septiembre se ubicaba en su mayor nivel en una década, pero desde entonces está en línea con el promedio 1997-2017

El dólar mayorista tuvo un salto este martes aumentando 0,8% y cerrando a casi 39 pesos (38,93). Registró su mayor cotización desde comienzos de octubre pasado. De este modo, cerró a 1,4% de la banda baja de la zona de no intervención cambiaria, el mayor valor desde el 2 de enero último.

Esta situación llevó a más de un operador a preguntarse si el tipo de cambio se encuentra, o no retrasado. De acuerdo con Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, "al cierre de septiembre el tipo de cambio real se ubicaba en su mayor nivel en una década, sin embargo, producto de la apreciación registrada desde entonces ya está en línea con el promedio 1997-2017", es decir el promedio de los últimos 20 años.



Rajneman agrega que desde octubre el tipo de cambio nominal acumula una baja de 5% a la par que la inflación del período supera el 15%, movimientos que explican la revalorización del peso de los últimos meses.



"Si consideramos que las exportaciones serán el principal motor de la economía este año, ya que la demanda interna permanecerá deprimida producto de salarios reales que no se recuperarán sustancialmente y una ambiciosa meta fiscal, esta dinámica no es una buena noticia", sostiene Rajneman.



Por su parte, un estudio de Jorge Lucangeli, director de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, desmiente que el tipo de cambio en la Argentina se encuentre tan subvaluado como resulta de la última estimación del "Índice Big Mac" que elabora The Economist.



Según esta medición, el tipo de cambio de Argentina estaría subvaluado en un 64% respecto del dólar estadounidense en enero de 2019. Esto implicaría que el tipo de cambio argentino figuraría entre los 5 más devaluados. Al respecto, Lucangeli sostiene que "si bien el peso argentino ha sufrido una significativa devaluación a partir de junio de 2018, no parecería que la misma haya alcanzado semejantes proporciones".



Al respecto, el investigador explica que la hamburguesa de la cadena Mc Donald´s "tiene el precio sin actualizarse fehacientemente desde la gestión de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio".



Para tener una idea de la magnitud del atraso del precio del Big Mac, afirma Lucangeli, el Big Mac Index registra un precio de $ 75 del sándwich desde enero de 2018 hasta enero 2019 y $ 70 en julio 2017.



Para obviar esta restricción, Lucangeli estimó el desvío del tipo de cambio para Argentina a partir del combo "cuarto de libra con queso" con papas fritas y gaseosas medianas. En este caso, el tipo de cambio de paridad de Argentina equivaldría a $28,35 que comparado con el tipo de cambio vigente de $38 por dólar mostraría una subvaluación del tipo de cambio del 25,4%, según apunta Ambito.



"En este último caso el desvío suena más razonable", afirma Lucangeli y agrega que "el tipo de cambio de Argentina está ahora alrededor de la mediana de nuestra muestra reducida".



En este sentido sostiene que "fuera de los tres países con tipos de cambio revaluados (Suiza, Noruega y Suecia), el tipo de cambio argentino está devaluado respecto de Brasil, de la Eurozona, Uruguay y Australia entre otros. Sin embargo, respecto de otros socios comerciales (Federación Rusa, México, China, Japón, Chile, Corea del Sur, Gran Bretaña) el tipo de cambio argentino está revaluado", concluye el economista.