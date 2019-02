Argentina cotizará como economía emergente, y también como mercado de frontera

Morgan Stanley anunció que mantendrá "excepcionalmente" a la Argentina como mercado de frontera, algo que no va a alterar la categoria de "emergente"

Morgan Stanley Capital International (MSCI) anunció este martes que mantendrá "excepcionalmente" a la Argentina como mercado de frontera, algo que no va a alterar la categoria de "emergente" que alcanzó el año pasado y que empezará a regir en mayo próximo. Así, cotizará en un índice que mezcla ambas categorías y en el que también están Perú y Colombia, por ejemplo.



Si bien la situación se da porque debido a la devaluación de la moneda se redujo el PBI per cápita, desde el Gobierno aclararon que es "no es una mala noticia".



"Pueden invertir fondos que busquen acciones de los dos mercados. Vamos a estar en los dos, por tamaño de PBI y condiciones, pero los emergentes nos pueden invertir también y eso es lo importante", aseguraron en Casa Rosada.



En mayo se definirá qué acciones argentinas que cotizan en Wall Street van a entrar en el escalafón de emergentes.



MSCI anunció que "excepcionalmente retendrá el índice MSCI Argentina en el índice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) luego de su reclasificación de Frontier Markets a Emerging Markets como parte de la Revisión semestral del índice de mayo de 2019″.



Como recordatorio, MSCI agregó que "los Mercados Emergentes con Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita más alto que el umbral para las categorías de ingresos altos generalmente no son elegibles para ser retenidos en el índice MSCI FEM".



Pero indicó que "si bien el INB per cápita de 2017 para Argentina basado en los últimos datos del Banco Mundial es más alto que el umbral para las categorías de altos ingresos, dados los últimos desarrollos del mercado en Argentina, una devaluación de la moneda particularmente significativa, MSCI revisará la elegibilidad del mercado en el base del INB per cápita de 2018, que será disponible a finales de este año".



Antecedentes



En junio pasado, la Argentina había recuperado su estatus de mercado emergente que entraría en vigencia en marzo. La decisión, que había sido aplazada en 2017, se tomó luego de la victoria legislativa de ese año y cuando se cumplieron algunas reformas que tiene en cuenta el MSCI para la recalificación, como la sanción de la nueva ley de mercado de capitales, por caso.

Te puede interesar El techo no importa: si el ruido político empuja al dólar, el BCRA lo frenará dentro de la banda

Pero tres meses después, en medio de las turbulencias cambiarias, Henry Fernández, máximo ejecutivo del armador de índices avisó: "Estamos monitoreando el país diariamente y definitivamente podemos revertir nuestra decisión antes de que se implemente".



El CEO de la empresa norteamericana se refería al plazo que termina en mayo de 2019, fecha en la cual Argentina oficialmente entrará en la categoría de mercado emergente. Ahora tendrá un doble estandar.