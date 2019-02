El dólar subió 30 centavos y cerró el mes por encima de los 40 pesos

En el mercado mayorista el precio del dólar se ubicó en $39,15 luego de que el Banco Central dispusiera una leve baja de las tasas de interés

El dólar cerró al alza en la rueda de este jueves, la última de febrero, pues las pizaras de las principales entidades del microcentro porteño lo vendieron en promedio a $40,13, según el habitual relevamiento que realiza el Banco Central.

El detalle por entidad fue el siguiente:

- Galicia: $40,30

- Nación: $40,05

- ICBC: $40,45

- BBVA Francés: $40,14

- Supervielle: $40

- Santander Río: $40,10

La divisa estadonindense acumuló así una suba en el mes del 4,82% y en el año por encima del 3,2%.

En tanto, en el mercado mayorista el dólar cerró a $39,15, lo cual implica una suba de 33 centavos frente a los $38,82 del cierre anterior. No obstante ello, el precio aún no se alejó de la banda inferior de la zona de no intervención que para la fecha está fijada en los $38,61 por el Banco Central.

En este marco, el Banco Central efectuó una subasta Letras de Liquidez a 11 días de plazo.E l monto adjudicado fue de $VN 153.344 millones a una tasa máxima adjudicada de 50.4801%.

La tasa promedio de corte se ubicó en 50.127%, siendo la tasa mínima adjudicada de 47.999%. Esto implica una leve suba de 14 puntos respecto a los valores de ayer.

"El cierre de mes potenció algo la demanda por cobertura e interrumpió una seguidilla de cinco bajas consecutivas del tipo de cambio mayorista", explicó el analista Gustavo Quintana.