Preocupado por la inflación, el Banco Central refuerza apretón monetario los próximos meses

Sobrecumplirá en $43.000 millones las metas monetarias hasta mayo. En caso de que el dólar caiga más sólo comprarán hasta u$s50 M para no expandir dinero

El Banco Central comandado por Guido Sandleris decidió una serie de medidas para intentar que la inflación desacelere en forma más rápida. En su reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM), tomaron dos resoluciones claves.

"A pesar del sesgo antiinflacionario que tiene la política monetaria, la inflación sigue siendo alta. Este esquema, basado en agregados monetarios nominales, refuerza automáticamente su sesgo contractivo ante aumentos en el nivel de precios, ya que el valor real de la meta de BM se reduce. Aun así, el COPOM considera necesario reforzar este sesgo", dijo la entidad y detalló:

1) En primer lugar, el COPOM resuelve mantener hasta mayo inclusive el sobrecumplimiento registrado en febrero. De esta forma, el objetivo de Base Monetaria (BM) entre marzo y mayo se reduce en $43.000 millones.

"Con esta decisión, el nuevo objetivo de BM neutraliza la mitad del aumento estacional de $80.000 millones de diciembre último. La otra mitad (excluyendo la expansión por compra de divisas) es, de todas maneras, significativamente inferior al incremento del circulante promedio observado en ese lapso, equivalente a $70.000 millones", dice el BCRA.

El COPOM convalidó parte de este incremento ya que considera que responde a un aumento de la demanda transaccional de efectivo poco sensible a la tasa de interés.

2) En segundo lugar, se resolvió reforzar su cautela en cuanto a la expansión monetaria resultante de las eventuales intervenciones cambiarias a realizarse durante marzo, en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención:



-Si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se incrementará con las compras de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Estas licitaciones serán de hasta u$s50 millones por día (antes eran u$s75 milones) y por un máximo acumulado equivalente al 2% del objetivo de BM de marzo ($1.344 millones).



-Si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA. Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta u$s150 millones diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario.



"La principal misión del BCRA es reducir la inflación, que sigue siendo muy elevada. El COPOM considera que un estricto control de los agregados monetarios conducirá a este objetivo. La perseverancia y disciplina monetaria son indispensables para bajar la inflación y el COPOM está preparado para mantener este sesgo contractivo por el tiempo que fuese necesario", advierte el Central.

Las resoluciones mencionadas fueron adoptadas con la aprobación unánime de los miembros del COPOM. El mismo está integrado por el presidente, Guido Sandleris, el vicepresidente, Gustavo Cañonero, la vicepresidente segunda, Verónica Rappoport, Enrique Szewach, director designado por el Directorio de este Banco Central, y Mauro Alessandro, subgerente general de Investigaciones Económicas.