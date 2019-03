Entre el optimismo y la cautela, los bancos se preparan para contener una mayor demanda de dólares

Entidades líderes dicen que el sistema está sólido para afrontar las turbulencias durante el año electoral. Creen que este año no se repetirá lo del 2018

" Disrupción no creo que tengamos este año, pero sí mucha volatilidad. El Gobierno se equivocó en bajar tan rápido la tasas, y sabe que lo único que puede dejarlos afuera de la contienda electoral es que el dólar se dispare". Ese es el diagnóstico que tienen desde uno de los bancos de capitales extranjeros más influyentes en el segmento retail. "Van a tener que clavar las tasas más arriba si quieren que el tipo de cambio no se les escape y controlen la inflación", agregaron.

La suba del billete verde de este miércoles, en un contexto de devaluaciones en el resto de las monedas emergentes (y con el rezago de dos días por el feriado en el mercado cambiario), volvió a ser tema de conversación.

Lejos de asustarse, en los bancos prima la idea de que el 2019 será complejo en términos de la reacción que tendrá el tipo de cambio ante noticias desfavorables (sea locales o del exterior), pero se muestran preparados para capear el temblor.

"Aprendimos mucho de la crisis del 2018. Fue un ejercicio muy interesante. Sabemos que el sistema tiene que estar líquido en dólares para responder ante la eventual demanda y retiro de billetes. La verdad es que el año pasado se fue poco, lo que se vio fue que compraban dólares y los dejaban en el banco. Para un escenario así ya estamos preparados", describía el gerente de una entidad líder a iProfesional.

La convicción en las cámaras de los bancos (tanto ABA, ADEBA y ABAPPRA) es que el sistema financiero local está preparado para el escenario que sea. "Si la gente quiere dólares porque se los quiere llevar, los dólares están y estarán. Por ese lado, los bancos vamos ser contenedores de una eventual crisis por la dolarización de carteras", comentan en el sector.

Durante el peor momento del 2018, las principales entidades extranjeras traían -cada una- alrededor de u$s500 millones en billetes físicos de 100 dólares vía aviones contratados. Así cubrían la demanda que había para que el que quisiera dólares, tuviera dólares. Incluso el Banco Central importó billetes para que no faltaran.

"No creo que eso vuelva a pasar. Pero tampoco adhiero el argumento del Gobierno que dice que no hay chances de que haya mucha dolarización a pesar del clima electoral. Está comprobado que la gente compra cuando el precio sube, y no hay un valor claro al cual se deja de comprar", recuerdan.

Si bien el sistema está sólido, con un nivel de liquidez adecuada y con ratio de mora aún bajos en términos históricos (se ve algo en individuos, más que nada monotributista y autónomos que perdieron mucho contra la inflación el año pasado), la incógnita es que pasará con los $500.000 millones que hay cajas de ahorro y que puede rápidamente volcarse el dólar.

A eso hay que sumarle otros $400.000 millones que están en cuenta corriente, que por lo general son colocaciones transaccionales que no se van a buscar la divisa. Y hay otros $470.000 millones en plazos fijos menores a 1 millón de pesos (o sea los minoristas) que en un 70% están colocados a 30 días. Ese combo de pesos que potencialmente pueden en alguna medida pulsearle al dólar es lo que monitorean en los bancos día tras día.

" En 2018 no hubo salida relevante de depósitos en pesos. Más bien lo que hacía la gente era renovar pero lo que tenía como ingresos extra lo dolarizaba. Creemos que podría pasar algo similar este año . Con la diferencia que ahora el billete es 100% más caro", afirmaban desde otro banco de capitales extranjeros.

El Fondo preguntó por la salud del sistema

Sobre la salud del sistema financiero fue consultado Claudio Cesario, el número uno de la banca foránea agrupada en ABA, cuando se reunió con la delegación el Fondo Monetario Internacional (FMI) liderada por Roberto Carderelli.

En ese cónclave Cesario le confirmó al staff del Fondo que los bancos están preparados para contener cualquier "corrida" contra el dólar. Les recordó que el sistema financiero es muy chico, algo que juega en contra ante momentos de turbulencia, pero se mostró confiado en que este año hay menos herramientas mediante las cuales los inversores pueden "correr" al Gobierno.

En todo caso, repitió que los "bancos tienen espaldas para honrar sus compromisos", dejando en claro que no habrá problemas para devolver los dólares o los pesos que la gente deposite en el sistema .

Por otra parte detalló que en la actualidad, los depósitos del sector privado representan el 18% del PBI mientras que los préstamos alcanzan sólo al 12%. Y que la morosidad de los bancos continúa en los mínimos históricos siendo del 2,3% en la actualidad. "El sistema está fuerte", le recordó a Cardarelli.

En uno de los bancos líderes con llegada a Casa Rosada y de pública afinidad con Mauricio Macri se decía lo siguiente con respecto a las diferencias que hay este año contro lo que fue el anterior:

- La suba del dólar en 2018 había sido impulsada, inicialmente, por el desarme de Lebac (la "bicicleta financiera"). Esta vez el mercado no tiene instrumentos que puedan ser "disruptivos" a tal magnitud. Las Leliq están en manos de los bancos locales y no pueden ser adquiridas por inversores. Los únicos que pueden volcarse al dólar son algunos institucionales que están posicionados en Lecap (las Letras que emite Hacienda). Pero, otra vez, son actores con menor poder fuego e igualmente "vigilados" por el Gobierno.

- Tampoco pareciera que el dólar, como en su momento, está atrasado . Eso era claro al año pasado. Ahora calculan que está en un valor "razonable" y que irá acompañando la inflación (ergo, subirá alrededor de 30% o más). Además, están convencidos de lo dice en privado el BCRA a los banqueros: "No vamos a tolerar atraso cambiario como le pasó a Sturzenegger".

- La peor sequía en años que afectó la principal fuente de divisas tampoco jugará en contra este 2019 . Si bien se desconoce el timing de la liquidación de la cosecha, algo que se podría extender para aprovechar la suba del dólar (léase vender a mejor precio) o por el temor electoral, una parte no menor de los cerca de u$s30.000 millones que calculan en el sector se empezarán a vender a inicios de abril.

-El factor externo, con la suba de tasas que efectuó la Reserva Federal de EEUU el año pasado, tampoco será un tema que le sumará presión al dólar . Ya los miembros del organismo dijeron que ven improbable nuevas alzas esta año, si bien están revisando los pronósticos todo el tiempo. Pero en el peor de los cosas, si es que vuelven a subir el costo del dinero en el mundo, será en menor medida al que se había visto antes.

En las casas matrices de los bancos extranjeros, no obstante, tienen una sola obsesión: si Macri le ganará a Cristina en diciembre . En el juego matemático de las probabilidades pareciera que sí.

Pero saben que en la política, más en la Argentina, puede pasar cualquier cosa. Mientras relojean cuanta encuesta está dando vueltas, hay cierto fastidio con la Argentina. "El complicado explicar lo que pasa acá. Porque es un escenario binario, Macri o Cristina. No hay todavía una tercera vía que te quite esa incertidumbre. Quizás Lavagna, pero no está confirmado. Y claramente no es lo mismo que gane el oficialismo que el kirchnerismo", contó.