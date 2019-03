Dujovne anunció que desde abril venderá u$s60 millones por día y calmó al dólar

Finalmente, en el cierre de su gira en Washintgon el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio las precisiones que el mercado esperaba respecto las ventas de dólares que hará el Tesoro.

Las licitaciones comenzarán en abril, serán a razón de 60 millones de dólares por día y en total inyectarán al mercado u$s9.600 millones

En una entrevista con corresponsales de medios locales en Estados Unidos, el jefe de Hacienda aclaró que con esto no buscan hacer política cambiaria, aunque sabe que estas subastas le pondrán paños fríos a la demanda de dólares, en un mercado prácticamente sin oferta. El anuncio no tardó en generar efecto en la city porteña y la divisa mayorista, que abrió el día en torno a $41,20, se vendía $40,70 a poco más de una hora del cierre.

"Nosotros vamos a hacer licitaciones donde se van a vender los dólares al tipo de cambio vigente, en una licitación transparente. El objetivo es hacernos de pesos, no es hacer política cambiaria", destacó Dujovne a los corresponsales. En rigor, los dólares provienen en parte de lo que captaron en las renovaciones de Letes y parte de los que aportó el fondo Monetario Internacional. Por eso mismo, y más en el marco de un acuerdo que prohíbe que el Banco Central intervenga en el mercado cuando el precio está dentro de una banda cambiaria, la veña del Fondo era clave para anunciar cómo serían las subastas.

"Necesitamos convertir dólares a pesos porque tenemos un exceso de dólares y tenemos un programa financiero en pesos que requiere ser financiado. Evidentemente, cuando hay oferta de divisas, eso influye en el mercado de cambios. Pero no es el objetivo de la operación", insistió Dujovne ante la prensa argentina en Washington.

Las licitaciones se realizarán de la misma forma en que se hizo durante la corta gestión de Luis Caputo como banquero central, en donde el organismo monetario realizaba la subasta "a cuenta y orden de Hacienda". Si bien este modo de intervención no tiene la misma fuerza que tendría la mesa de dinero del BCRA vendiendo en spot, se sabe que el FMI busca la menor intervención posible en el mercado.

Por lo pronto, el anuncio llevó algo de calma al mercado, en paralelo con la primera licitación de Leliq, en donde el BCRA aporvechó para recortar levemente la tasa respecto al promedio de ayer, hasta 63,267%. Ahora habrá que ver si esos dólares, junto con los que aportará el campo, logran equilibrar un mercado en donde por naturaleza hay mucha más demanda que oferta.

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne recibió ayer por la noche el apoyo de la directora del FMI, Christine Lagarde, al programa de reformas que lleva adelante el Gobierno, que implican alcanzar el equilibrio fiscal este año, durante un encuentro que mantuvieron en los Estados Unidos y fue posteriormente ratificado con un tuit, acompañado por una foto de la directora del organismo en el que calificó de "crucial" el avance del programa establecido.

Lagarde recibió a Dujovne en la sede del organismo en Washington, en momento en que el FMI analiza desembolsar unos US$ 10.700 millones como parte de su programa financiero.

"La implementación sólida y continua del programa de reforma de las autoridades será crucial para una economía estable y crecimiento sostenible", aseguró Lagarde a través de su cuenta de twitter, luego del encuentro.

It was a pleasure to meet @NicoDujovne at the IMF. We had a good discussion on the recent economic developments in #Argentina. Continued strong implementation of the authorities’ reform program will be crucial for a stable economy & sustainable growth. pic.twitter.com/KuMXYeDoZV