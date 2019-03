Ayuda pero no alcanza: para Wall Street, los dólares del FMI no evitarán nuevas turbulencias cambiarias

Banqueros del exterior se mostraron cautos ante la noticia que confirmó Dujovne. Destacan que estaba descontado y que no cambiará la tendencia

El guiño del Fondo Monetario para que la Argentina disponga de casi u$s10.000 millones para vender en el mercado cambiario fue bien recibido en los bancos y en Wall Street. Sin embargo, nadie descorchó champagne. "Es una buena noticia que ayudará al mercado cambiario a que tenga un poco más de oferta, pero no elimina ningún riesgo de volatilidad en el futuro", aseguraba un banquero privado a iProfesional.

La sensación que dejó el anunció del ministro Nicolás Dujovne fue que se ganó cierto margen que antes no había . Pero la realidad es que en el . Pero la realidad es que en el mercado ya se esperaba la confirmación oficial, con lo cual el factor sorpresa no fue demasiado.

De hecho, el monto, de hasta u$s60 millones diarios hasta fin de año no detendría una ola dolarizadora ni mucho menos. " Ayudar, ayuda. Pero va a ser un puchito más que sumará a la oferta de divisas. Igual creo que las expectativas estaban ya esperándolo como un hecho", agregó Daniel Chodos, estratega de Credit Suisse en diálogo con iProfesional.

"Es decir, no sé si la noticia va a afectar tanto al mercado . Diferente hubiese sido si la respuesta del Fondo al pedido de Argentina era negativo. Ahí la reacción hubiera sido muy difícil. Pero la verdad es que este tema estaba bastante descontado. Lo que pasó el jueves con el tipo de cambio te demuestra que el mercado ya lo esperaba", enfatizó el economista del banco suizo.

hay que ver cómo absorbe el mercado en el arranque del viernes el dato de inflación de febrero que fue muy elevado más que nada con la medición núcleo "De hecho,", agregó Chodos.

¿Por qué puede no tener tanto impacto como imagina el Gobierno? Alberto Bernal, jefe de estrategia de XP Securities en Nueva York le dijo a iProfesional que el riesgo electoral va a seguir pesando . "Es una buena noticia pero mientras esté latente el escenario de Macri versus Cristina, con el desenlace abierto, vamos a estar en medio de un escenario volátil", afirmó.

Las encuestas que muestran paridad entre el presidente y la ex mandataria, con la tercero en discordia aún no definido, suma ruido al mercado . De hecho, Roberto Lavagna no está tan bien visto en el mercado

Sería mejor que Cristina, pero su retórica "pseudo populista" para los inversores no es tan atractiva como Macri. " Lavagna no me gusta. No creo que sea del agrado de Wall Street. Pero más allá de eso, todas las miradas están puestas en este escenario binario Macri vs. CFK ", agregó.

Para Bernal, que igualmente cree que Macri será reelecto, la polarización política hará que el efecto sobre el mercado se vea en los próximos meses. "Puede dar un respiro en lo inmediato el tema de los dólares del Fondo pero este es un año político que recién está comenzando, algo que generará nerviosismo en los inversores", sostuvo.

Pero no todos son medianamente optimistas. De hecho, hay algunos brokers de Estados Unidos que están directamente en contra del uso de los dólares del Fondo para calmar la cotización del peso.

un muy duro comentario de un experimentado jefe de trading de uno de los broker dealers (algo así como las sociedades de bolsa en la Argentina) más influyentes en Nueva York . Circuló en el mercado (y casi se hizo viral)

En una nota a sus clientes, que suelen ser celosos de reenviar, despotricó contra el anuncio de Dujovne. No sólo dijo que el Fondo debería haberle negarle los fondos al país para intervenir en el mercado , sino que señaló que los problemas de la Argentina son más graves y no se solucionan con esa medida.

" Las autoridades de Argentina parecen haber vinculado el tipo de cambio a algunos objetivos arbitrarios como su único objetivo de política. Tratar de mantener la moneda estable ignorando su pérdida continua de competitividad no va a funcionar ", escribió a sus clientes.

"Pero, al hacerlo con una intervención agresiva sobre los agregados monetarios (algo errático también, porque ¿cuántas subastas de Leliq vamos a ver si continúa la presión sobre el tipo de cambio?) simplemente garantiza una actividad económica deprimente aún más", despotricó.

Además en el mercado hay otro aspecto que se mira. Por ejemplo, el poder de repago que le quedará al Gobierno después de usar los u$s9.600 millones que le otorgó el FMI

Desde la consultora Eco Go recuerdan que por el lado del programa financiero de dólares de 2019, el sobrante de divisas alcanzaría los u$s9.000 millones si el ratio de refinanciamiento de Letes en dólares se mantiene en 46% a lo largo de todo el año.

Al gastarse el colchón de dólares que debería usarse para hacer frente a las necesidades de 2020, donde los desembolsos del Fondo son menores", avisan . Ahora bien, si el Tesoro tiene que vender parte de los dólares del Fondo en un contexto de recalentamiento del dólar y problemas para refinanciar las LECAPs, la señal al mercado sería un arma de doble filo. "

Y finalmente desde una entidad privada de primera línea razonaban lo siguiente:

-Los u$s60 millones a partir de abril suman pero no modifican la tendencia.

-Podría ayudar si, como se espera, hay más liquidación de los dólares de la soja. Ese combo sería interesante.

-S e podría ver inicialmente un escenario de apreciación cambiaria atada con alambre porque "va a seguir todo muy volátil, esto es sólo una tregua".

-Pero por la "dosis, esto es sólo una píldora menor para las jaquecas que vendrán por el ruido electoral".

-Piensan que lo único que se asegura es que haya cierto abastecimiento de dólares para los que quieren comprar, algo que si bien no hace que el precio de la divisa vaya para abajo, acota un poco el alza hay haber más volumen.