Las confesiones de los vices del Banco Central ante economistas y banqueros

Gustavo Cañonero y Verónica Rappoport fueron los encargados de explicar el plan oficial. La reacción del Fondo y la inflación estructual, en el debate

Después de haber redoblado la apuesta por el torniquete monetario, los funcionarios del Banco Central se concentraron en transmitir el mensaje claro y contundente al resto del mercado.

Para eso, el vicepresidente del BCRA Gustavo Cañonero y la vicesegunda, Verónica Rappoport mantuvieron reuniones con economistas de las principales consultoras de la City y banqueros. El cónclave fue el mismo viernes y la idea fue despejar dudas acerca de los lineamientos que se oficializaron el jueves.



Según puso reconstruir iProfesional, la dupla de "vices" del Central comentaron a sus interlocutores que la medida de endurecer el esquema monetario fue realizada con autonomía, pero que "este tipo de medidas al FMI las toma con mucho agrado", dejando el claro que parte de este nuevo torniquete fue ampliamente hablado con las autoridades del organismo.

Con respecto a la relación con el Fondo, los funcionarios del Central admitieron que fue difícil lograr que la institución les diera luz verde al uso de los dólares. "Fue una medida que al Fondo le costó aceptar", sinceraron los emisarios de Guido Sandleris ante el mercado.



Otro pasaje de la charla, que se produjo durante la mañana del viernes, fue la percepción que tiene el BCRA sobre la inflación. Si bien repitieron es más alta de la prevista, principalmente por el aumento de la carne, soltaron tres razones por las cuales no afloja. Es más, Cañonero habló de "factores estructurales" que responden a fallas de mercado como responsables de la inflación en Argentina. Y enumeró:



-El mercado minorista está muy concentrado en este país.



-El pass-through -o sea el traslado de la suba del dólar a los precios- se elevó luego de la devaluación del año pasado por recomposición de márgenes.



-Y el sindicalismo tiene más poder de negociación en un año electoral.



Si bien estos son los factores responsables de la inflación según el BCRA, la respuesta es un target de agregados monetarios. "La explicación que dan es que el mercado no entiende de dónde surge el fenómeno, por lo que genera expectativas a través de un control estricto de base monetaria", dijo a iProfesional uno de los asistentes a este encuentro.



Respecto del spread (diferencial) entre la tasa Badlar y las Leliq, Cañonero y Rappoport no esperan el mismo nivel que el año pasado. El traslado a las tasas de mercado es señalado como una preocupación por la entidad y sostienen que están trabajando en nuevas ideas y medidas para mejorar el traslado, sin que afecte la base monetaria.



Al parecer, la ampliación del spread registrado en enero sorprendió a la institución, al punto que los funcionarios afirmaron que "los banqueros no saben muy bien cómo fijar las tasas".



En otro pasaje de la charla, el BCRA volvió a ser muy enfático con la eliminación de la cobertura para los inversores de corto plazo. Actualmente las posiciones son a largo plazo y están muy atentos al movimiento de inversores institucionales que operan a través de NDF (el mercado de futuros de dólar que se opera en Nueva York). Sin embargo, la mayoría lo hace a través de bancos y eso lo pueden regular.



Cañonero y Rappoport también dejaron definiciones acerca de cómo será la venta de dólares del Tesoro. Nicolás Dujovne anunció que dispondrá de u$s9.600 millones que no se utilizaron en 2018 para afrontar gastos corrientes.



Según dijeron los "vices" del Central, fue una medida que al Fondo le costó aceptar. Y recordaron que si bien el año pasado el Tesoro contaba con una cantidad similar y no tuvo un efecto significativo sobre el tipo de cambio, resaltaron la importancia del monto ahora que la economía ya dolarizó el 10% de sus activos en pesos.



En ese sentido, también aseguraron que si el tipo de cambio cae por debajo de la zona de no intervención, el Central puede elegir comprarle directamente al Tesoro esas divisas sin que pase por el mercado cambiario.



La interpretación que hicieron los economistas que estuvieron reunidos en Reconquista 266, es que el apretón monetario que acaba lanzar el Central presionará sobre la tasa de interés por la necesidad de absorber más pesos para cumplir con la meta más estricta de base monetaria.



"Sobre la necesidad de no repetir un año como 2018, el BCRA está extremadamente comprometido. Pero no sólo eso; hoy la economía es otra, con un nivel de dolarización extremadamente mayor y con una menor proporción de inversores extranjeros. Herramientas para controlar la nominalidad hay, y ya lo vimos esta semana. El problema a nivel macro, es que estas medidas tienen un impacto directo sobre la actividad económica", destacó una consultora que participó de estas reuniones con el Central.