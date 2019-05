Se disipa la "pesadilla" electoral del mercado y ahora creen que podría extenderse la tregua financiera

Los inversores, que valoraron el giro "moderado" del kirchnerismo, esperan más definiciones del peronismo y de Cambiemos. Hay cautela

El juego de las probabilidades es lo que hizo que, a contrario de lo que se podía pensar en un comienzo, la primera rueda financiera post anuncio de la dupla "Fernández-Fernández" haya sido más que tranquila.

Un dólar apenas arriba (en un día malo para los mercados del mundo) y un riesgo país que había comenzado al alza pero que terminó 2% a la baja, fue la foto del "Día 1".

La sensación que quedó, según se interpretó en el mercado, es que el enroque asegura que -sea como fuere- no habrá más kirchnerismo duro. La no candidatura de CFK, ahora relegada a un rol menor en un país hiper presidencialista como la Argentina, es el título con el que se quedaron los inversores.



Ahora, para los fondos del exterior, hay tres escenarios posibles. De los cuales dos son positivos y sólo uno negativo. En el primero: la fórmula de los Fernández logra sumar al peronismo no K, post internas o negociaciones al calor de las encuestas, y debido al giro más pragmático y moderado gana las elecciones.

En ese escenario, según la visión del exterior, es positivo para los activos argentinos: se encapsula el riesgo a que el kirchnerismo vaya a patear el tablero ya que CFK estará "monitoreada" por los gobernadores peronistas.

El segundo escenario también es positivo para los inversores: Cambiemos compite contra esta fórmula de los Fernández que no pudieron lograr tejer alianzas y por el "espanto" a Cristina gana el oficilamismo los comicios.

El único escenario, que incluso dan como poco probable, es que haya una unificación parcial del peronismo, que la fórmula de los Fernández tenga que endurecer el discurso y que se empiece a ver que Cristina gobernará en la sombreas: o sea, otra vez el "Cuco" de CFK versus un Cambiemos debilitado por la economía.



"Los mercados estarán sopesando el impacto positivo de un kirchnerismo más moderado frente a los posibles efectos adversos en Cambiemos, que pueden perder en el primera ronda - si la estrategia de CFK demuestra ser exitosa", dice un informe de AR Partners, los ex Raymond James Argentina.



Dicen que hay muchos ángulos a considerar. Por un lado, Alberto Fernández es considerado "un político moderado con un buen diálogo con el sector empresarial".

"Entiende la política, la economía y cómo funciona el mercado. Por lo tanto, el mercado podría interpretar que un escenario de pesadilla después de las elecciones es menos probable si el kirchnerismo vence con Alberto Fernández que si Cristina fuera la candidata", dice AR Partners, la empresa liderada por Eduardo Tapia.



"Si han aumentando las posibilidades de que gane el kirchnerismo después del anuncio son difíciles de evaluar. Pero dado que varios gobernadores que forman parte del Peronismo Federal parecían estar complacidos con la invitación a reincorporarse al kircherismo, no nos sorprendería si el mercado le da al kirchnerismo mayores posibilidades de ganar el elecciones", afirman.

Y agregan que numéricamente, el mercado podría aumentar las posibilidades de que gane el kirchnerismo, pero reduciendo la probabilidad de un resultado muy malo que impacte en los precios de los activos.



Claro que habrá que esperar a ver cómo se siguen moviendo las fichas. Roberto Lavagna, que no mide mucho, tuvo que salir a anunciar su postulación. Juan Schiaretti también dijo que Alternativa Federal tendrá su propio candidato. Pero ahí lo importante es la capacidad que tendrá Alberto Fernández de ahora "cooptar" a los gobernadores (que se están yendo) y hacer que Alternativa Federal naufrague sola.



Desde Balanz Capital creen que el "sesgo" de los anuncios sorpresivos de Cristina debería -como se confirmó el lunes- ser positivo, pero quizás por otras razones.

"Una Cristina más moderada, y una limitada capacidad de incrementar su intención de voto es la razón detrás de nuestro sesgo positivo. En un principio, el anuncio implicaría mayor probabilidad de que la formula atraiga otros peronistas, potenciando la intención de voto, pero, por otro lado, también muestra un enfoque más moderado de parte de Cristina, lo que puede ser positivo para los inversores", explican.



Balanz cree que la probabilidad de incrementar la intención de voto del espacio de CFK es limitada, dado que su imagen es muy fuerte y difícil de disuadir al votante que no quiere volver al pasado. "Además, incrementa la polarización, ya que un candidato moderado ahora tiene la oportunidad de competir contra ella en las PASO, reduciendo la probabilidad de una tercera opción", advierten.



Considerando que la estrategia de Cambiemos es la polarización, especula la compañía, el movimiento podría incrementar la posibilidad de traer el apoyo de un peronista como Urtubey a Cambiemos.

La reacción del oficialismo y el peronismo moderado (de alejarse de Cristina y apostar a una tercera opción, o apoyarla) serán los principales factores a monitorear en los próximos días.



Otro interesante paper que surgió en la City fue del de TPCG. La compañía financiera dice que el escenario político no cambió tanto como parece. Y afirma:



-Con la elección de Alberto Fernández, ahora está claro que el kirchnerismo está poniendo todas sus fichas en la toma de la presidencia en la primera vuelta. La apuesta de CFK es que estén más cerca del umbral del 40% requerido para ganar en Octubre. Las probabilidades en una segunda vuelta serían aproximadamente las mismas.



-Creen que CFK decidió revelar su estrategia tan temprano para adelantarse al intento de Schiaretti de organizar Alternativa Federal. Vaticinan que la fórmula Fernández-CFK obtendría la mayor parte del 35% de la intención de voto de CFK y tiene una oportunidad de atraer parte de los votantes de Lavagna y Massa. Estiman que tienen que "robar" cerca de cinco puntos de los votantes para tener la oportunidad de ganar el primera ronda. Conseguirlos no será fácil.



-La mayor pregunta es si el Gobierno mantendrá su estrategia de cerrarse dentro de su coalición o si intentará construir algunos puentes propios. Deben obtener un 35% de los votos para asegurarse una segunda vuelta. Creen que los llamados para que el gobierno amplíe Cambiemos, permitiendo que algunos peronistas se unan, sucederá. En todo caso, el poder de negociación de Alternativa Federal es ahora mayor.



-De todas formas, señalan que esto no cambia el escenario tanto como parece. Debido a que CFK aún está en la fórmula, creen que las posibilidades del kirchnerismo en una segunda vuelta no han mejorado mucho. Las posibilidades de que Fernández-CFK pueda ganar en una primera ronda lucen escasas. Además, si parte del mercado encuentra como una buena noticia que Alberto Fernández sea un candidato menos radical, puede frenar la volatilidad financiera jugando a favor del Gobierno.