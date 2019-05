El Tesoro prendió la aspiradora y le da una mano al BCRA en su objetivo de emisión cero

En un día, Hacienda esterilizó $23.735 M, clave para que el BCRA pueda cumplir la meta de mayo. Giró fondos por adelantado para un pago que hará en semanas

Después de siete meses de cumplir con creces su objetivo de crecimiento cero de la Base Monetaria, el Banco Central llega a la meta de mayo con la obligación de esterilizar unos $50.000 millones en un día para extender su racha. El Tesoro, por su parte, contribuyó para que al organismo monetario le sea menos dificultoso cumplir la meta y en un día esterilizó 23.735 millones de pesos.

En rigor, si bien el encargado de absorber o emitir pesos es el BCRA, hay ciertas operaciones que realiza con el Estado Nacional que generan un efecto monetario. Por ejemplo, cuando el BCRA gira utilidades o cuando lo asistía con Adelantos Transitorios –esta última operación quedó vedada por el Fondo Monetario Internacional en el último acuerdo- provocaba una emisión de pesos.

Del otro lado, cuando el Tesoro pagaba alguna cuota de la asistencia que el Central le daba generaba una contracción monetaria. Luego, hay operaciones menores que en las estadísticas oficiales están registradas bajo un amplio ítem llamado "Resto", que normalmente mueve no más de 2.500 millones de pesos por día.

El 24 de mayo último, sin embargo, el Tesoro generó una contracción monetaria de $23.735 millones, lo que en la City se interpretó como una ayuda del Estado para que el BCRA no deje de cumplir su meta. Desde el Central, de todos modos, descartaron de plano que la operación apunte a maquillar los números de mayo y atribuyeron a una necesidad puntual del Tesoro.

Te puede interesar Fondos comunes para construir viviendas no pagarán Ganancias si se invierte a más de 10 años

"Es un adelanto que hizo el Tesoro por un pago que va a tener que hacer desde la cuenta del Central. Es un tema de caja de ellos", sostienen en Reconquista 266.

Dudas en el mercado

"El Tesoro está corto de pesos dado la dinámica de la recaudación y el ratio de refinanciamiento de Letras en pesos. No solo se fueron usando los pesos de la venta de dólares del Tesoro programada con el Fondo, sino que además el 24/5 el Tesoro desarmó depósitos del BNA por $18.300 millones para transferir a la cuenta no remunerada del BCRA", explica Federico Furiase, director del Estudio Eco Go a iProfesional. Eso, agrega, de paso funcionó como mecanismo de esterilización transitoria, que ayuda al BCRA a cumplir con el programa monetario de mayo.

Según la información del BCRA al 29 de mayo el promedio acumulado del mes de la Base Monetaria era de $1.342 millones. La meta de este mes que tiene que alcanzar el Central es de $1.343 millones. La mayor demanda transaccional de pesos es lo que está metiendo presión al BCRA para cumplir con la meta.

Te puede interesar El Gobierno pagó la penúltima cuota de la deuda de u$s 9.600 millones con el Club de París

"Lo que llama la atención es la magnitud del movimiento. Más allá de la nominalidad, para encontrar un efecto contractivo similar por este concepto hay que remontarse a septiembre de 2015, y en ese caso el efecto fue neutro porque se emitieron pesos para comprar dólares al Tesoro", sostuvo Martín Vauthier, también director del Estudio EcoGo, en su cuenta de Twitter.

Hoy vencen Leliqs por $229.548 millones, de los cuales $66.589 millones están en manos de bancos públicos y $162.959 millones, de bancos privados. "Además es fin de mes y fin de semana con lo cual la necesidad de efectivo suele ser mayor. Veremos cómo se comporta la tasa en este contexto", advirtió el analista financiero Christian Buteler.

Según los cálculos que hace Vauthier, el BCRA hoy debería retirar por Leliqs o pases el equivalente a $50.000 millones, salvo que el Tesoro haga algún otro movimiento de caja que genere un efecto monetario.

La baja de tasas y la lección del BCRA

Te puede interesar Con tasas arriba de 50%, los plazos fijos se estabilizaron en mayo

En el último mes, y con el dólar en calma, el organismo monetario fue recortando la tasa de referencia, que es la que paga por las Leliqs que coloca, pero de manera muy gradual. Así, desde el 73,191% en que se ubicaba el 29 de abril pasó al 70,752% del 30 de mayo.

"El Central aprendió del error de febrero, cuando bajó fuerte la tasa y terminó generando un salto en el dólar", comentan desde la mesa de dinero de un banco local.

Del otro lado, la justificación que daban en el Central era que el mercado mismo le ofrecía tasas tan bajas que hasta tomando todas las propuestas generaban un recorte de magnitud. Claro que detrás de ese gran interés por las Leliqs había bancos que estaban apalancando inversiones de carry trade de fondos del exterior y que el Central cortó con una nueva regulación.

En ese momento, si bien la drástica baja de tasas fue uno de los detonantes de la suba del dólar, también impactó el dato de inflación de enero, que no sólo sorprendió al mercado sino que le demostró que la inflación seguía en niveles elevadísimos.

Hoy cierra mayo y es probable que el Central termine cumpliendo con la meta de crecimiento cero de base monetaria, que permanecerá congelada hasta fin de año. Si no es el Tesoro, saldrá algún banco amigo a demandar más Leliqs de las necesarias, y si no tendrá que convalidar una mayor tasa. Tampoco se descarta un cambio en el cómputo de encajes.

"Más temprano que tarde, podría llegar la válvula de escape de una baja de encajes no remunerados, para aflojar la restricción de liquidez por la combinación de crecimiento cero de la base monetaria con una inflación inercial que sigue viajando al 3% mensual", dispara Furiase.

Guido Sandleris sabe que como banquero central necesita generar confianza en el mercado y no puede incumplir una meta que acordó con el FMI, por más que sea por alguna cuestión estacional. Lo que sí está claro es que esta vez ya habrá un sobrecumplimiento excesivo como ocurrió en meses anteriores.