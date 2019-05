Tregua en mayo para la bolsa: inversores festejan subas de 30% en dólares por "pax cambiaria"

La mezcla de dólar estable y un contexto internacional que favoreció a los mercados emergentes favoreció una revancha para las acciones y títulos locales

Por fin un festejo en el mercado de capitales. La plaza accionaria porteña concluyó mayo con una clara mejora en las cotizaciones, que trajo alivio a los inversores, luego de las fuertes bajas que sufrió en abril.

Cabe recordar que dicho mes se había despedido con fuertes pérdidas para las acciones que componen el S&P Merval, que en promedio rondaron el 12%, aunque hubo algunos papeles que superaron holgadamente el 20%.

Para Eduardo Fernández, analista de Rava, el cambio de tendencia se produjo luego que abril "fue un mes realmente malo para las acciones, que estuvieron muy pendientes de los acontecimientos locales, como la suba del dólar, y de la evolución del riesgo país".

"Los títulos públicos también resultaron afectados en sus cotizaciones, pero más que nada por la gran incertidumbre política", agregó.

Pero como suele suceder, cerrado ese capítulo tan negativo, en mayo el panorama comenzó a despejarse y el resultado fue diametralmente opuesto: el principal indicador bursátil porteño terminó con una suba del orden del 15%.

Para algunos analistas consultados por iProfesional, los motivos de la recuperación pueden atribuirse a la calma que comenzó a reinar en torno del tipo de cambio y a precios de algunos papeles que para muchos eran muy tentadores, más allá de los ruidos provenientes de la política (en especial a partir del anuncio de la fórmula Fernández – Fernández).

En segundo plano podría mencionarse que finalmente se ingresó a la categoría de "país emergente", lo que en el mediano plazo facilitaría el ingreso de capitales al mercado local.

Si se repasa rápidamente lo sucedido en el mes, lo más destacado fue lo que ocurrió en la primera semana, en la que se observó una suba del orden del 11%. A partir de ese momento se ingresó en un período de relativa estabilidad, que se prolongó hasta los últimos días del mes, cuando debió afrontar una baja de cierta magnitud.

"Los vaivenes que sufrió el S&P Merval en especial sobre el fin de mes pueden atribuirse fundamentalmente a factores externos", apuntó el analista Agustín Cramo.

Sobre este punto sostuvo que en el exterior "el desarrollo de los mercados se vio afectado una vez más por los cortocircuitos en la relación entre Estados Unidos y China y la indefinición sobre el Brexit, en particular a partir de la renuncia de la premier inglesa".

Y ya sobre el cierre del mes, el presidente Trump volvió a generar inquietud en los mercados al anunciar que elevará los aranceles de importación de los productos de origen mexicano, hasta tanto no se tomen medidas para terminar con la inmigración ilegal a su país.

En este escenario, los mejores resultados vinieron por el lado de papeles energéticos como Transportadora de Gas del Norte (TGN), Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Pampa Energía, que subieron 29,5%, 29,3% y 21,5%%, respectivamente. Más abajo se ubicaron Grupo Galicia, con el 18,5%, y Supervielle, con el 17,5 por ciento.





En sentido inverso, las acciones de BYMA retrocedieron en mayo el 8,1%, mientras que Aluar cayó 2,9% y Transener 1,8 por ciento.

En cuanto a los papeles y ADRs de compañías argentinas que cotizan en Wall Street, se destacaron las subas de TGS (28,7%), Macro (23%) y Pampa (21%). En el otro extremo, el de las pérdidas, se ubicaron Despegar (-17,8%) y Tenaris (-16%).

Por el lado de los títulos públicos, los mejores recorridos de mayo los obtuvieron el Par nominado en dólares, que avanzó un 6,3%, seguido de cerca por el Bonar 2037, con un alza del 6,2%. También tuvo buen comportamiento el Discount en dólares, que ganó un 5,5 por ciento.



Todo ello, en un contexto en el que el dólar minorista subió apenas un 1,3%, en tanto que la inflación minorista se calcula que rondaría el 3%.

Por su parte, la tasa de interés de los plazos fijos, que continúa captando adeptos, fue en promedio levemente superior al 4%. De esta manera, quien hizo un depósito a principios de mes no solo ganó frente al dólar, sino que también contra la inflación, algo que no suele suceder muy a menudo.

Balance de los primeros cinco meses: negativo

A partir de la fuerte suba registrada en mayo, el S&P Merval acumula una suba del orden del 12,2% en lo que va del año.

Claro está que si se compara este porcentaje con las dos variables clave para los inversores, el resultado es poco alentador, pues en términos de dólar experimenta una baja del orden del 4% y frente a los precios cercana al 5 por ciento.

Pese a ello, son varias las acciones que muestran elevados rendimientos al concluir el quinto mes del año. Éstas son lideradas por Macro y TGN, ya que suman ganancias que superan, en ambos casos, el 35%; las sigue YPF, que acumula más del 32%. Bastante más abajo se ubican Grupo Financiero de Valores (14,4%), y Telecom y Grupo Galicia, con un incremento superior al 11 por ciento.

En tanto que, ya fuera del S&P Merval, en el año Petrobras trepa 30% y Tenaris asciende 28 por ciento.



La contracara de estas fuertes subas la brinda un conjunto de papeles que concluyeron estos cinco meses con profundas bajas . La lista es encabezada por BYMA, que cae 30% en el acumulado, y es seguido por las acciones de Edenor, que retroceden 23%; y por las de Supervielle, que pierden cerca del 17% en el 2019.





En igual período hubo dos acciones y un ADR que cotizan en Wall Street que arrojaron muy buenos resultados. En tal sentido, la verdadera estrella del mercado es Mercado Libre, que gana 95% , seguida por Macro (13%) y Corporación América, que suma también 13% en los primeros cinco meses del año. Pero no todas son buenas noticias, pues Edenor desciende 35% en este período y Grupo Supervielle retrocede 33%. . La lista es encabezada por BYMA, que cae 30% en el acumulado, y es seguido por las acciones de Edenor, que retroceden 23%; y por las de Supervielle, que pierden cerca del 17% en el 2019.

Por el lado de los títulos públicos que cotizan en el mercado local, en estos cinco meses muestran un recorrido positivo, fundamentalmente los denominados en dólares.

Las mayores subas se observaron en el Discount en dólares con ley nacional, que aumenta casi 22%, seguido por el Par también en la misma moneda y legislación, con ganancias superiores al 19%. Completa el podio el Bono Centenario (2117), con el 17%.



En cuanto a los ahorristas que optaron por inversiones más conservadoras, los que eligieron los plazos fijos tradicionales obtuvieron una renta promedio cercana al 20% , es decir, levemente por encima de la inflación e incluso del dólar.

En igual sentido, algo mejor les va a quienes apostaron a los depósitos ajustados por UVA, ya que al avance de los precios le suman la tasa de interés que abonan los respectivos bancos.

Pasando al contexto internacional, los mercados bursátiles emergentes muestran una suba en términos de dólares en lo que va del año del orden del 4%, mientras que el S&P Merval es uno de los que más cayeron (-4,6%); en tanto que el rendimiento de la Bolsa de San Pablo fue del 9%.

En Wall Street, el Dow Jones avanzó 6,6%, el S&P 500 ganó 10,1% y el Nasdaq subió 12,8%, pese a la contracción que sufrió en el mes.

Por el lado de las materias primas, el dato clave viene por el lado de la notoria de la recuperación del petróleo, que subió 15%, mientras que el oro aumentó levemente -1,7%- en estos cinco meses.

En el rubro de las commodities agrícolas, la nota la brindó el trigo, ya que su precio en el mercado de Chicago trepó un 13%, mientras que el maíz retrocedió un 2,5%. Por su parte, la soja logró remontar una fuerte baja, para concluir con una suba cercana al 1%.

Qué espera la City

Para los próximos meses, todo indica que el mercado continuará siendo afectado por una creciente volatilidad. Quienes conocen del tema recomiendan actuar con extrema cautela.

En tal sentido, los analistas consideran que una vez más los drivers a seguir serán tanto el tipo de cambio como las tasas de interés.

Para Alberto Bernal, de XP Securities, "en Argentina todo está barato y seguramente el mayor 'up-side' se verá en bonos en dólares y acciones".

El analista agregó que "un bono argentino, aún con el riesgo de que vuelva Cristina Kirchner, lo que se está viendo es que paga un 15%, cuando en Honduras paga menos del 5 por ciento".

A partir de estas diferencias, Bernal sostiene que "no hay lógica en estas valuaciones" y agrega que "si gana alguien cercano al continuismo del mercado, ese spread tiene que caer en forma sustancial, más allá del candidato".

Desde Portfolio Personal Inversiones, su director Santiago Abdala afirmó que "no descartamos que el riesgo país pueda seguir mostrando una caída y en consecuencia, los precios de los bonos mejoren".

Aunque Abdala considera que "volver a niveles debajo de los 800/700 puntos de principios de año no será inmediato o de corto plazo, en particular si el escenario externo no ayuda debido a los ruidos sobre una posible guerra comercial".



En su opinión, "en el plano de las acciones el escenario es el mismo. El mercado ha mostrado una recuperación en las últimas semanas, apoyado también en un mayor volumen local y externo (pero tampoco enorme), que gatillo la confirmación del ingreso al MSCI emergente".

"No obstante, la volatilidad se mantendrá alta. Creemos que hoy es una posición para aquellos que no sean adversos al riesgo, y apunten a una resolución positiva del escenario electoral, desde la visión del mercado", concluye Abdala.

En cuanto al tipo de cambio, en opinión de Miguel Zielonka, director de Econviews, "el cambio de régimen monetario implementado desde el 29 de abril fue clave, pues se abandonó la flotación pura y entramos en la flotación sucia y se logró calmar al mercado".

En cuanto a lo que puede llegar a suceder en los próximos meses, Daniel Marx, ex funcionario y director ejecutivo de la consultora Quantum Finanzas, apunta a que "el factor preponderante para el futuro serán los movimientos de portafolios. Una parte ya salió, ya se dolarizó, pero no digo que ese proceso esté completo. Aunque no creo que haya un escenario traumático. Hay que ver cómo se sigue armando el juego político".