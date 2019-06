Plazos fijos online para no clientes: cuánto pagan los bancos con un dólar estable

En mayo comenzó a elevarse el impulso de los retornos que pagan los bancos por estos depósitos. Cuáles son los valores que se manejan ahora

Desde hace algunas semanas, el dólar está pasando por un período de estabilidad. En ese contexto, las tasas de los plazos fijos de los bancos se mantienen altas, llegando en casos a casi el 56% anual.

En mayo comenzó a elevarse el impulso de los retornos que pagan los bancos por estos depósitos, a partir de la iniciativa de la autoridad monetaria que permite a los ahorristas realizar depósitos online en cualquier entidad sin la necesidad de ser clientes.

Con esta medida se busca, entre otras cosas, generar una mayor competencia entre los bancos a través de una mejora en la tasa de interés que pagan a sus ahorristas. De esta manera, se apuesta a que los pesos no vayan al dólar y así reducir el "spread" (diferencia) respecto a lo que perciben por las Leliq (hoy debajo del 70% anual), según informa ámbito.com.

En cuanto al promedio del mercado para los plazos fijos de hasta 59 días es de 50,80%, mientras que la tasa promedio de las Leliq es de 69,241%, lo que marca una diferencia de 18,44 puntos porcentuales, unos 5 puntos menos que hace un mes.

Cuáles son los pasos para constituir un plazo fijo sin ser cliente del banco:

1 - Hay que analizar las opciones y elegir la propuesta más conveniente. El BCRA publica una tabla informativa para comparar las tasas de todos los bancos.

2 - Se debe concretar la solicitud para lo cual hay que ingresar desde cualquier dispositivo a la página web del banco que se ha seleccionado y completar un formulario con todos los datos (información del plazo fijo y de la cuenta de la entidad financiera en donde el usuario tiene los fondos).

3 - Confirmar que se envían los fondos. Para esto el usuario recibirá una notificación en el home banking del banco del que es cliente para ratificar o rechazar su inversión.

4 - Envío de fondos: en el caso de que el usuario confirma la operación, el banco donde ya tiene la cuenta le transfiere al momento los fondos a la entidad que eligió para constituir el plazo fijo.

5 - Reintegro del dinero: cumplido el plazo de la inversión, el usuario recibe en la cuenta del banco de origen el capital que invirtió más los intereses que ganó.