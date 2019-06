Efecto Pichetto: el dólar después del cierre del mercado ya bajaba 60 centavos

Surge de las operaciones de "contado con liquidación" que se hacen con bonos y acciones. Presagia lo que será la apertura del miércoles de la plaza

Esta vez le tocó a Mauricio Macri mover sus fichas. Después de que Cristina Fernández eligiera como compañero de fórmula a Alberto Fernández, en lo que fue una batacazo político, ahora el Presidente no se quedó atrás: convocar a Miguel Angel Pichetto como su segundo en la línea sucesoria si Cambiemos logra ser reelecto este año. El resultado del mercado fue categórico: volaron los bonos y las acciones y hoy el dólar (que cerró antes del anuncio) abrirá con una fuerte presión bajista.



"Es una decisión out of the box. El peronismo lógico está con Macri. Y eso debería ayudar con la maquinaria política para generar una buena dinámica en las elecciones", explicó a iProfesional, Alberto Bernal, jefe de estrategia de XP Investments desde Nueva York.



Para el especialista, el Credit Default Swap (CDS) de la Argentina a cinco años que se desplomó más de 7% y está en torno a los 1.000 puntos, debería volver a estar en torno a las 800 unidades.

"No creo que el mercado haya incorporado completamente la noticia. En definitiva es una buena noticia y se incrementa el alcance de la coalición", agregó Bernal.



El riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan y que mide el costo de financiamiento para el Gobierno, tuvo una performance muy positiva: cedió 9% para quedar en 849 puntos básicos; y los bonos recuperaron casi 4 dólares.

Para el índice del bancos estadounidense, fue la mayor caída diaria del EMBI argentino desde que se arregló con holdouts. De esta manera, el indicador vuelve a niveles de mediados de abril de este año. En el mes ya recorta 14% pero en el año sigue 4,30% arriba.



Los papeles argentinos en la Gran Manzana también tuvieron su jornada de gloria. Los ADRs ganaron hasta 18% con Supervielle a la cabeza, Francés (+10,8%) y Pampa Energía (+10,9%) secundaron en el podio de las más rentables de la rueda. En Buenos Aires, el S&P Merval trepó un 5,02% operando el volumen más alto del año: $2.161 millones.



El mismo Pichetto fue quien hizo una lectura de su propia pre candidatura a vice presidente por Cambiemos. "El mercado funciona con reglas que no dependen del voluntarismo político, pero hoy el mercado ha tenido una reacción... el mercado lee la política. Percibe los mensajes. Y el mercado y Nueva York, los fondos, han tenido un crecimiento hoy, y el riesgo país bajó. La decisión presidencial ha sido asimilada de forma correcta por los mercados. Esperemos que siga así", sostuvo el ahora ex presidente del bloque justicialista.



¿Será así? Por lo pronto, en las mesas de dinero dicen que el dólar no se vio impactado por la noticia de Macri-Pichetto. Debido a que el mercado cambiario cierra a las 15, o sea antes de conocerse la decisión oficial, recién este miércoles se podrá ver el efecto real.

Un dato clave: en el post cierre, las operaciones de contado con liquidación con bonos y acciones (de donde surge un valor del dólar implícito) marcaban precios hasta sesenta centavos por debajo.

El tipo de cambio mayorista cerró a $44,70 (abajo 20 centavos) mientras que el minorista quedó en $45,93. De esta manera, el dólar en la Argentina -y si no hay una rueda muy negativa en Wall Street- debería comenzar para abajo.



"La opción de un vice peronista era lo mejor para el mercado. El mensaje que quiere dar es el de tratar de que va a haber gobernabilidad y tener peso en el congreso para las reformas. No sé si mejora la intención de voto de Macri. Pero sí te mejora el escenario potencial si Macri gana las elecciones", explicó a iProfesional, Ezequiel Zambaglione -Head of Strategy de Balanz Capital-.



Para el especialista, las probabilidades de que Macri gane la reelección contra "los Fernández" sigue inalterada fifty-fifty. En todo caso, lo que mejoran son las chances de hacer las reformas más de fondo y la gobernabilidad, algo que era temido por el mercado incluso si el presidente fuese reelecto.



"Puede haber un envión más en el mercado pero con lo que pasó el martes se debería haber incorporado bastante en los precios", resaltó. De hecho, Zambaglione dice que de acá al 22 de junio (fecha límite para anotar a los pre candidatos) "va a haber mucho movimiento en los precios".



En la City también temen que el mercado haya sobreactuado. "Voló todo. Fue una reacción muy emocional en los precios. Esto puede durar hasta que aparezca una encuesta que le siga dando arriba a Fernández-CFK. Algo mejoró la chance oficialista de reelección pero la oposición no se va a quedar quieta", remarcaba un experimentado financista desde sus oficinas en Retiro.